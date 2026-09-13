Menino de 10 anos escreve carta ao Papai Noel, e surpreende policiais por não pedir brinquedos: ele queria ganhar comida e chinelos para o irmão autista

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Jean Candido
Agência Correio
Publicado em 13 de setembro de 2026 às 21:41
Gabriel tinha 10 anos quando colocou no papel o que desejava receber no Natal. A carta levava o nome do Papai Noel como destinatário, mas não mencionava carrinhos, jogos ou qualquer outro brinquedo comum nas listas infantis.
O menino pediu uma cesta de alimentos para a família e roupas para ele e o irmão de 8 anos, que tem autismo. Entre os itens, incluiu dois pares de chinelos para que ambos pudessem passar o Natal e o Ano-Novo calçados.
Escrito em novembro de 2019, o bilhete chegou às mãos de dois policiais militares durante um patrulhamento em Peruíbe, no litoral de São Paulo. O que seria apenas uma ajuda para levar a correspondência até os Correios terminou com uma entrega inesperada na casa da criança.
Pedido Papai Noel
Os soldados Fabiano Santil e Rogério Silva circulavam pelo bairro Estação, próximo à rodoviária, quando uma mulher chamou a viatura. Ela perguntou se os policiais passariam perto de uma agência dos Correios e entregou um envelope endereçado ao Papai Noel.
Santil reconheceu a referência ao programa Papai Noel dos Correios, que permite a voluntários adotar cartas de crianças e atender aos pedidos. Acostumado a participar da campanha, ele decidiu ficar com a correspondência.
A surpresa apareceu quando os policiais abriram o envelope. Em vez de um brinquedo, Gabriel descrevia as dificuldades enfrentadas pela família e pedia ajuda para colocar comida em casa.
“Nós esperávamos ler a carta com um pedido de brinquedo, algum jogo e, quando abrimos, ele pedia comida para a família passar o Natal e dois pares de chinelo, um para ele e outro para o irmão, que tem autismo”, contou Santil na época.
Gabriel morava com a mãe e o irmão. Segundo o relato apresentado pelo policial, o pai das crianças havia morrido e a mulher enfrentava dificuldades para conseguir emprego porque precisava acompanhar o filho autista em consultas e outros cuidados.
A situação da família fez os agentes mudarem o destino da carta. “Me deu um nó na garganta. Nós temos filhos, e é muito triste ver uma criança pedindo comida para a família”, relatou Santil.
Os dois decidiram não esperar que o envelope chegasse à campanha natalina. Compraram uma cesta básica, os chinelos solicitados e acrescentaram doces para as crianças.
A viatura seguiu até a casa de Gabriel ainda naquela quinta-feira, 14 de novembro de 2019. Para preservar a fantasia do Natal, os policiais disseram aos irmãos que haviam encontrado o Papai Noel no centro da cidade e que ele resolvera adiantar os presentes.
A cesta básica, os calçados e os doces chegaram poucas horas depois de a carta deixar as mãos da família. O gesto ganhou repercussão após ser divulgado pela Polícia Militar e noticiado por veículos como O Liberal.
Depois que a história se espalhou, outras pessoas também demonstraram interesse em ajudar. Um bilhete que seguiria para uma agência dos Correios mobilizou os policiais encontrados pelo caminho e levou à casa de Gabriel justamente aquilo que ele colocou acima de qualquer brinquedo.