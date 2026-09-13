CURIOSIDADES

Menino de 10 anos escreve carta ao Papai Noel, e surpreende policiais por não pedir brinquedos: ele queria ganhar comida e chinelos para o irmão autista

Pedido entregue durante uma patrulha em Peruíbe levou dois policiais a comprarem alimentos, calçados e doces para a família



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 21:41

Gabriel posa ao lado dos policiais Fabiano Santil e Rogério Silva, que compraram alimentos, roupas, chinelos e doces após receberem a carta do menino em Peruíbe. Crédito: (Foto: Reprodução/Polícia Militar)

Gabriel tinha 10 anos quando colocou no papel o que desejava receber no Natal. A carta levava o nome do Papai Noel como destinatário, mas não mencionava carrinhos, jogos ou qualquer outro brinquedo comum nas listas infantis.

O menino pediu uma cesta de alimentos para a família e roupas para ele e o irmão de 8 anos, que tem autismo. Entre os itens, incluiu dois pares de chinelos para que ambos pudessem passar o Natal e o Ano-Novo calçados.

Escrito em novembro de 2019, o bilhete chegou às mãos de dois policiais militares durante um patrulhamento em Peruíbe, no litoral de São Paulo. O que seria apenas uma ajuda para levar a correspondência até os Correios terminou com uma entrega inesperada na casa da criança.

Pedido Papai Noel 1 de 3

Carta mudou o caminho

Os soldados Fabiano Santil e Rogério Silva circulavam pelo bairro Estação, próximo à rodoviária, quando uma mulher chamou a viatura. Ela perguntou se os policiais passariam perto de uma agência dos Correios e entregou um envelope endereçado ao Papai Noel.

Santil reconheceu a referência ao programa Papai Noel dos Correios, que permite a voluntários adotar cartas de crianças e atender aos pedidos. Acostumado a participar da campanha, ele decidiu ficar com a correspondência.

A surpresa apareceu quando os policiais abriram o envelope. Em vez de um brinquedo, Gabriel descrevia as dificuldades enfrentadas pela família e pedia ajuda para colocar comida em casa.

“Nós esperávamos ler a carta com um pedido de brinquedo, algum jogo e, quando abrimos, ele pedia comida para a família passar o Natal e dois pares de chinelo, um para ele e outro para o irmão, que tem autismo”, contou Santil na época.

Pedido de comida

Gabriel morava com a mãe e o irmão. Segundo o relato apresentado pelo policial, o pai das crianças havia morrido e a mulher enfrentava dificuldades para conseguir emprego porque precisava acompanhar o filho autista em consultas e outros cuidados.

A situação da família fez os agentes mudarem o destino da carta. “Me deu um nó na garganta. Nós temos filhos, e é muito triste ver uma criança pedindo comida para a família”, relatou Santil.

Os dois decidiram não esperar que o envelope chegasse à campanha natalina. Compraram uma cesta básica, os chinelos solicitados e acrescentaram doces para as crianças.

Entrega no mesmo dia

A viatura seguiu até a casa de Gabriel ainda naquela quinta-feira, 14 de novembro de 2019. Para preservar a fantasia do Natal, os policiais disseram aos irmãos que haviam encontrado o Papai Noel no centro da cidade e que ele resolvera adiantar os presentes.

A cesta básica, os calçados e os doces chegaram poucas horas depois de a carta deixar as mãos da família. O gesto ganhou repercussão após ser divulgado pela Polícia Militar e noticiado por veículos como O Liberal.