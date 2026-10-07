Menino de 12 anos constrói avião no quintal: projeto nasceu no papel, levou 40 dias para ficar pronto e teve ajuda do pai

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Jean Candido
Agência Correio
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 22:22
Quando chega da escola, João Gabriel Nery costuma seguir para o quintal de casa e entrar na cabine de uma aeronave feita sob medida para ele. Aos 12 anos, o morador da região noroeste de Goiânia viu um projeto desenhado ainda na infância ganhar asas, estrutura metálica e até um painel de comandos.
O avião não tem motor e não pode levantar voo, mas está longe de ser apenas um desenho ampliado. A construção reúne fuselagem, asas, rodas e cabine. Sobre a armação de ferragem, a família utilizou papelão, potes de sorvete, palitos de churrasco, cola quente e tampinhas de garrafa PET para criar os detalhes.
João contou com a ajuda do pai, o feirante João Teixeira, de 56 anos, e de um serralheiro responsável pela montagem da estrutura. O trabalho começou no fim de julho de 2026 e terminou em 5 de setembro. Foram cerca de 40 dias de construção, mas a história do avião havia começado quatro anos antes.
João Gabriel começou a pensar no projeto em 2022, quando tinha 7 anos. Depois de assistir a uma série de reportagens sobre aeronaves, passou a desenhar o modelo que gostaria de construir e a explicar ao pai como imaginava cada parte.
A aviação não era sua única curiosidade. Enquanto o avião permanecia no papel, o menino desenvolveu projetos de telescópio, relógio e celular artesanal. Também desenhou à mão as próprias figurinhas de um álbum da Copa do Mundo, iniciativa que ganhou repercussão naquele mesmo ano.
A história do álbum abriu caminhos inesperados. João Gabriel viajou de avião pela primeira vez, conheceu a sede da Confederação Brasileira de Futebol e encontrou nomes como Tite e Marta. O contato com uma aeronave de verdade aumentou um interesse que já ocupava seus desenhos havia meses.
Mesmo com a atenção recebida pelo álbum, o garoto não abandonou os planos de construir o avião. A família, então, começou a testar maneiras de transformar as ideias em uma estrutura capaz de permanecer de pé.
As primeiras versões foram feitas com materiais disponíveis em casa. Bambu, canos de PVC e arame entraram nas experiências, mas não apresentaram a resistência necessária para sustentar o modelo imaginado pelo menino.
João Teixeira chegou a desmontar uma tenda utilizada em seu trabalho como feirante para reaproveitar as peças. A tentativa também não funcionou, mas ajudou pai e filho a entenderem que precisariam de uma base mais resistente.
A mudança ocorreu em 2026, quando a família encontrou um serralheiro disposto a participar da construção. João Gabriel apresentou os desenhos, explicou suas ideias e acompanhou o serviço. A armação metálica surgiu primeiro. Depois vieram o revestimento, as asas, as rodas, a cabine e os detalhes internos.
O acabamento aproveitou objetos simples. Tampinhas foram transformadas em comandos, recipientes plásticos ganharam novas funções e pedaços de papelão ajudaram a fechar a fuselagem. Cada solução precisava caber no orçamento da família e, ao mesmo tempo, manter o formato desejado por João.
Para o pai, o resultado concentra mais do que os materiais visíveis. “Tem muito esforço, tem carinho, tem dedicação, tem até sonho de voar nesse avião dele”, afirmou João Teixeira ao g1.
Depois que o avião ficou pronto, a cabine se tornou o espaço preferido de João Gabriel. O menino passa horas sentado diante do painel, movimenta os comandos e simula procedimentos de voo. Quando o pai pergunta o que ele está fazendo, costuma ouvir a mesma resposta: “Tô me imaginando voando”.
João Teixeira também improvisou um uniforme de piloto para o filho. Em alguns dias, empurra a aeronave pelas ruas do bairro enquanto João permanece na cabine. Os dois já percorreram quase um quilômetro dessa maneira.
O primeiro passeio até uma praça chamou a atenção dos moradores. Crianças e adultos se aproximaram para observar a estrutura, tirar fotografias e conversar com o garoto. A reação surpreendeu o pai, que até então acompanhava o avião apenas dentro do quintal.
Embora não tenha sido projetada para voar, a aeronave possui rodas e pode circular quando empurrada. Assim, João consegue levar sua criação para fora de casa e mostrar o resultado dos anos de desenhos, tentativas e adaptações.
João Gabriel pretende seguir duas áreas ligadas à aviação: quer se tornar piloto e mecânico de aeronaves. O avião construído em casa não substitui o aprendizado técnico necessário para essas profissões, mas permite que ele explore desde cedo noções de planejamento, montagem e funcionamento de componentes.
O caminho para pilotar profissionalmente ainda será longo. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a licença de piloto privado exige idade mínima de 18 anos, ensino médio completo, aprovação em exame teórico, instrução prática em centro certificado, experiência de voo, certificado médico aeronáutico e aprovação em exame de proficiência.
Até cumprir essas etapas, João continua ocupando a cabine estacionada no quintal. O avião não sai do chão, mas já levou uma ideia infantil muito além do papel e mostrou que materiais simples, quando acompanhados de persistência e orientação, podem dar forma a um projeto mantido durante anos.