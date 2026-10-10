IMPRESSIONANTE

Menino de 7 anos que não falava surpreende família e aprende nove idiomas sozinho

Diagnosticado com autismo severo na primeira infância, Rafael começou a falar em inglês após assistir a vídeos na internet e, aos 7 anos, já demonstrava conhecimentos de outras oito línguas

Fernanda Varela

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 07:13

Rafael Mayer e a mãe Crédito: Reprodução

Rafael Mayer tinha dois anos e meio e ainda não falava nenhuma palavra. Preocupados com a demora, seus pais, Juli e Valcir, decidiram procurar um médico e descobriram que o pequeno tinha autismo considerado 'severo'. O que eles não esperavam é que o garoto não só começaria a falar, como surpreenderia toda a família de um jeito inacreditável.

Juli explica que os primeiros anos de desenvolvimento do filho foram marcados por dificuldades, já que Rafael demorou a aprender a sentar, não estabelecia contato visual e interagia pouco. A ausência de fala preocupou os pais, que decidiram buscar ajuda de um neuropediatra. Lá, eles receberam o primeiro diagnóstico, confirmado por outros três médicos procurados posteriormente. "Os médicos sequer sabiam se meu filho conseguiria falar", contou Juli.

Autista, Rafael Mayer impressionou os familiares ao falar 9 idiomas sozinho 1 de 5

Para estimular o desenvolvimento da criança, os pais iniciaram acompanhamento com profissionais especializados, mas não viram grandes avanços. As coisas mudaram quando foi sugerido que o garoto tivesse acesso às telas. Juli admite que era resistente, mas decidiu experimentar e deixou Rafael ter acesso a vídeos do YouTube, o que despertou interesse no menino, que selecionava os conteúdos principalmente em inglês.

A mãe acreditava que o filho selecionava os vídeos em outro idioma por não saber utilizar o aparelho e, em uma tentativa de ajudar a criança, trocava as animações por versões em português. A surpresa veio quando Rafael, perto de completar 4 anos, começou a falar durante uma sessão de fonoaudiologia. O detalhe inesperado é que suas primeiras frases não eram em português, mas em inglês.

"Fiquei preocupada, porque, de repente, ele começou a falar como se fosse fluente na língua, sem nunca ter feito aulas ou ter saído do país", relatou a mãe.

Depois disso, o inglês passou a ser a principal forma de comunicação do garoto. Embora compreendesse o português, ele ainda tinha dificuldades para falar o idioma local - ele e a família moram em Santa Catarina.

Durante o acompanhamento, a neuropsicopedagoga Tatiana Schmidt descobriu que Rafael também havia aprendido esperanto e Língua Brasileira de Sinais (Libras) por meio da internet. O português só se tornou a quarta língua do menino, aos 5 anos, após meses de acompanhamento e com o auxílio da convivência escolar.

Aos 7 anos, Rafael já demonstrava conhecimentos de espanhol, russo, japonês, alemão e italiano, além de inglês, esperanto, Libras e português. Além disso, também começou a estudar árabe. A mãe explicou que o filho costumava concentrar seu interesse em um idioma durante determinado período e, depois disso, passava a utilizar aquela língua com menos frequência, mas sabendo voltar a falar quando estimulado.

Os especialistas atribuem o comportamento ao chamado hiperfoco, que é uma concentração intensa em determinados assuntos - uma característica comum em alguns autistas.

A psiquiatra Rosa Magaly de Morais, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, explicou à BBC que habilidades muito específicas e desenvolvidas de maneira excepcional não são comuns a todas as pessoas com autismo. A especialista ressaltou que casos como o de Rafael são exceções e que o desenvolvimento de habilidades especiais não determina, por si só, a autonomia ou o sucesso de uma pessoa ao longo da vida.

Além dos idiomas, Rafael também demonstrava facilidade com a música e passou a se interessar por instrumentos, chegando a conseguir reproduzir melodias no piano e no teclado sem precisar receber instruções detalhadas.

Apesar das habilidades, a neuropsicopedagoga que acompanhava Rafael afirmou que elas não eram suficientes para classificá-lo como superdotado.

A história foi contada pela mãe, Juli Lanser Mayer, em entrevista à BBC News Brasil, publicada em julho de 2019, quando Rafael tinha 7 anos. Na época, a família também havia recebido uma atualização do diagnóstico e disse que o menino passou a ser classificado como autista com necessidade de apoio substancial, em vez de apoio muito substancial.

Mãe falou sobre o menino atualmente

Em uma publicação feita em 2026, Juli voltou a falar sobre os desafios enfrentados pela família, desta vez ao recordar o ano de 2016, quando boa parte de sua rotina era dedicada ao desenvolvimento de Rafael. A mãe relembrou os exames, as consultas médicas, as idas a hospitais e as terapias que passaram a fazer parte do cotidiano. "Foram exames, médicos, hospitais, terapias… e uma dedicação que só quem vive isso entende. Meu mundo se moldou para que ele tivesse todas as oportunidades possíveis de se desenvolver", escreveu.

Juli também contou que, naquele período, precisava dividir a atenção entre os cuidados com Rafael e a criação dos outros três filhos. Em meio à rotina familiar, começou a realizar palestras e criou grupos gratuitos de pais de crianças autistas para compartilhar experiências e aprendizados. Segundo ela, foi em 2016 que surgiram as primeiras reportagens sobre sua família, inicialmente em especiais de Natal, e foi aí que a história ganhou repercussão regional e nacional e, no ano seguinte, chegou a outros países.

Ao recordar aquela fase, a mãe revelou que enfrentou momentos difíceis que nem sempre eram percebidos pelas pessoas ao redor. "Mas também foi um ano de silêncios. Chorei escondido. Engoli muitos sapos. Fui forte quando, na verdade, quem precisava de colo era eu", desabafou.