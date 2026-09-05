Menino encontra filhote em estrada, insiste em adoção e descobre que pet tem condição rara

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de setembro de 2026 às 15:15
Uma caminhada rotineira por uma estrada de terra transformou-se em uma verdadeira aventura no México após um menino encontrar um filhote abandonado entre as árvores. O influenciador e cantor Carlos Calderón, conhecido como "El Shulo", acompanhava o filho quando o garoto avistou o bichinho e correu para pegá-lo no colo. Inicialmente preocupado com a possibilidade de o animal morder a criança, o pai tentou convencer o filho a deixar o cãozinho no mesmo lugar onde estava, mas a insistência do menino falou mais alto.
Menino encontra filhote e descobre que pet tem condição rara
Decidido a não abandonar o novo amigo, o garoto levou o filhote escondido para casa com a missão de convencer a mãe. Sentada na varanda, a mulher levou um susto ao ver o animal e chegou a questionar se se tratava de um coiote devido à aparência exótica e à pelagem acinzentada. Contudo, como diz a frase "onde comem dois, comem três", ela aceitou de imediato a adoção, conquistando milhões de seguidores nas redes sociais.
Batizado de Bolt, o filhote passou por um banho completo após a chegada ao lar, revelando pelos branquinhos por baixo da sujeira da estrada. Uma consulta veterinária posterior desvendou o mistério sobre a sua identidade: Bolt é um cãozinho albino e surdo, exigindo atenção redobrada da nova família, que agora lhe garante uma vida segura e cheia de amor.