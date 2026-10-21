Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Meninos Rei representa o Brasil no Macau Fashion Festival 2026, na China

Marca baiana dos irmãos Júnior e Céu Rocha apresenta oito looks em sua segunda participação internacional e integra o time do Afro Fashion Day

  • Foto do(a) author(a) Gabriela Cruz

  • Gabriela Cruz

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 21:10

Meninos Rei leva moda baiana à passarela internacional da China
Meninos Rei leva moda baiana à passarela internacional da China Crédito: Divulgação

Única representante brasileira no Macau Fashion Festival 2026, a Meninos Rei levou à China uma seleção de oito looks que combinam tecidos africanos, técnicas de patchwork e referências à cultura baiana. O desfile aconteceu nesta quarta-feira (21) e marcou a segunda apresentação internacional da grife criada pelos irmãos soteropolitanos Júnior e Céu Rocha.

Quatro produções foram desenvolvidas especialmente para a ocasião, com novas volumetrias e composições de tecidos. As outras quatro integram a coleção “Cultura popular: Umbigo da Bahia”, lançada no ano passado. Na passarela, as cores e estampas características da etiqueta ganharam a companhia de acessórios assinados por Michelle Santos, da Valentina Acessórios, e Vanêssa Elia, do Galpão 15 Artes e Design, também de Salvador.

“Estamos felizes com o resultado do que apresentamos aqui em Macau. Associar nossa arte e projetar internacionalmente a moda que produzimos num país como a China, que é consolidado como uma superpotência global de inovação, nos faz seguir na certeza e confirmação da nossa identidade através do trabalho autoral”, afirma Júnior Rocha.

Meninos Rei na China

Meninos Rei leva moda baiana à passarela internacional da China por Divulgação
Meninos Rei leva moda baiana à passarela internacional da China por Divulgação
Meninos Rei leva moda baiana à passarela internacional da China por Divulgação
Meninos Rei leva moda baiana à passarela internacional da China por Divulgação
Meninos Rei leva moda baiana à passarela internacional da China por Divulgação
Meninos Rei leva moda baiana à passarela internacional da China por Divulgação
Meninos Rei leva moda baiana à passarela internacional da China por Divulgação
Meninos Rei leva moda baiana à passarela internacional da China por Divulgação
1 de 8
Meninos Rei leva moda baiana à passarela internacional da China por Divulgação

Criado em 2010, o Macau Fashion Festival reúne designers locais e internacionais em uma programação que segue até o dia 24. Considerado o principal evento de moda da região, na costa sul da China, o encontro conecta a produção criativa asiática ao mercado global.

A chegada a Macau amplia um percurso que inclui participações na São Paulo Fashion Week e uma apresentação em Milão, na Itália, em setembro de 2022. Às vésperas de completar 11 anos, em dezembro, a Meninos Rei mantém a ancestralidade como referência para a criação e para os próximos passos da marca.

Céu Rocha reforça que a dupla segue “buscando sempre a valorização da nossa cultura baiana e afro-brasileira, mantendo assim viva a nossa história que é ancestral”.

A Meninos Rei também integra o time de marcas que desfilam no Afro Fashion Day, evento de moda realizado pelo jornal CORREIO. A participação aproxima a trajetória internacional da grife de uma passarela dedicada à valorização da moda e da criatividade negras na Bahia.

Mais recentes

Imagem - Amora Mautner chora ao gravar primeiro beijo de Felipe e Mau Mau em ‘Quem Ama Cuida’

Amora Mautner chora ao gravar primeiro beijo de Felipe e Mau Mau em ‘Quem Ama Cuida’
Imagem - Cariúcha deixa RedeTV! chorando após se recusar a gravar ‘SuperPop’ com Rico Melquiades, diz coluna

Cariúcha deixa RedeTV! chorando após se recusar a gravar ‘SuperPop’ com Rico Melquiades, diz coluna
Imagem - Adeus, mosquinhas na cozinha: mistura de vinagre de maçã com 1 gota de detergente vira armadilha para os insetos

Adeus, mosquinhas na cozinha: mistura de vinagre de maçã com 1 gota de detergente vira armadilha para os insetos