MODA

Meninos Rei representa o Brasil no Macau Fashion Festival 2026, na China

Marca baiana dos irmãos Júnior e Céu Rocha apresenta oito looks em sua segunda participação internacional e integra o time do Afro Fashion Day

Gabriela Cruz

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 21:10

Meninos Rei leva moda baiana à passarela internacional da China Crédito: Divulgação

Única representante brasileira no Macau Fashion Festival 2026, a Meninos Rei levou à China uma seleção de oito looks que combinam tecidos africanos, técnicas de patchwork e referências à cultura baiana. O desfile aconteceu nesta quarta-feira (21) e marcou a segunda apresentação internacional da grife criada pelos irmãos soteropolitanos Júnior e Céu Rocha.

Quatro produções foram desenvolvidas especialmente para a ocasião, com novas volumetrias e composições de tecidos. As outras quatro integram a coleção “Cultura popular: Umbigo da Bahia”, lançada no ano passado. Na passarela, as cores e estampas características da etiqueta ganharam a companhia de acessórios assinados por Michelle Santos, da Valentina Acessórios, e Vanêssa Elia, do Galpão 15 Artes e Design, também de Salvador.

“Estamos felizes com o resultado do que apresentamos aqui em Macau. Associar nossa arte e projetar internacionalmente a moda que produzimos num país como a China, que é consolidado como uma superpotência global de inovação, nos faz seguir na certeza e confirmação da nossa identidade através do trabalho autoral”, afirma Júnior Rocha.

Meninos Rei na China 1 de 8

Criado em 2010, o Macau Fashion Festival reúne designers locais e internacionais em uma programação que segue até o dia 24. Considerado o principal evento de moda da região, na costa sul da China, o encontro conecta a produção criativa asiática ao mercado global.

A chegada a Macau amplia um percurso que inclui participações na São Paulo Fashion Week e uma apresentação em Milão, na Itália, em setembro de 2022. Às vésperas de completar 11 anos, em dezembro, a Meninos Rei mantém a ancestralidade como referência para a criação e para os próximos passos da marca.

Céu Rocha reforça que a dupla segue “buscando sempre a valorização da nossa cultura baiana e afro-brasileira, mantendo assim viva a nossa história que é ancestral”.