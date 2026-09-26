Menor que um gato doméstico: cientistas identificam primeira nova espécie de felino em mais de 100 anos

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Jean Candido
Agência Correio
Publicado em 26 de setembro de 2026 às 16:16
Um pequeno felino apareceu em uma estrada cercada pela floresta, nas proximidades de La Paz, por volta de 2016. Convencido de que havia encontrado um filhote doméstico, um morador levou o animal para casa e passou a alimentá-lo com macarrão, arroz e ovos.
A convivência, porém, começou a revelar que aquele não era um gato comum. Depois de aproximadamente um ano, o homem percebeu que o animal provavelmente pertencia à fauna silvestre e decidiu encaminhá-lo ao Santuário de Vida Selvagem Senda Verde, na Bolívia.
Nova espécie de gato encontrada
Foi ali que a bióloga Paola Nogales-Ascarrunz conheceu Tigrino, como o macho havia sido chamado. O tamanho reduzido, as orelhas arredondadas, a face pequena e as grandes manchas semelhantes às de um leopardo despertaram uma suspeita que a genética confirmaria anos depois: a ciência estava diante de uma espécie desconhecida
À primeira vista, Tigrino lembrava um gato-do-mato-pequeno, também chamado de oncilla. Algumas características, contudo, não correspondiam às descrições conhecidas: o corpo era menor, as rosetas da pelagem eram maiores e a cauda apresentava diferenças visíveis.
Pesquisadores recorreram, então, a testes genéticos para investigar a origem do animal. Os resultados demonstraram que ele pertencia a uma linhagem própria, posteriormente batizada de Leopardus tilcayo, ou simplesmente tilcayo, nome usado tradicionalmente pelas comunidades da região.
A descoberta foi apresentada em um estudo publicado na revista Current Biology em 17 de setembro de 2026. Segundo os cientistas, trata-se da primeira espécie de felino inteiramente nova identificada em mais de um século, desde o reconhecimento do gato-dos-pampas, em 1923.
Encontrado nos Yungas bolivianos, o tilcayo vive na faixa de floresta nublada onde as encostas orientais dos Andes se aproximam da Bacia Amazônica. O animal pesa entre três e quatro libras, cerca de 1,4 a 1,8 quilo, e apresenta grandes rosetas irregulares sobre a pelagem marrom-clara.
A aparência delicada contrasta com os muitos mistérios que ainda cercam a espécie. Cientistas não sabem quantos indivíduos vivem na natureza e tampouco conseguiram descrever de forma conclusiva sua rotina, seu comportamento reprodutivo ou sua alimentação.
Amostras de fezes indicam que o tilcayo pode caçar pequenos roedores. Registros feitos por câmeras de monitoramento também sugerem que o felino tenha hábitos noturnos, mas os pesquisadores ainda precisam reunir mais observações antes de definir essas características.
Uma análise genética feita com 38 indivíduos do gênero Leopardus indicou que a linhagem do tilcayo se separou das demais há cerca de 1,4 milhão de anos, durante o início do Pleistoceno. O período registrou fortes oscilações climáticas e sucessivos avanços e recuos das geleiras.
Enquanto áreas baixas das florestas tropicais deram lugar a savanas secas, regiões montanhosas conservaram a umidade. Esses refúgios naturais provavelmente isolaram populações de pequenos felinos e favoreceram, ao longo de milhares de gerações, o surgimento de diferenças genéticas.
Com o reconhecimento do L. tilcayo, os cientistas passam a considerar cinco espécies distintas de gatos-tigre na América Central e na América do Sul. O levantamento também identificou uma nova subespécie encontrada nos Yungas peruanos, denominada Leopardus tigrinus antisuyo
O reconhecimento de novas espécies amplia o conhecimento sobre a biodiversidade, mas também expõe populações que podem ser menores e mais vulneráveis do que se imaginava. Animais antes reunidos sob uma mesma classificação passam a ocupar territórios próprios e, consequentemente, mais limitados.
Desmatamento, fragmentação das florestas, doenças e tráfico de animais silvestres estão entre as ameaças que podem atingir esses felinos. Sem estimativas sobre a quantidade de tilcayos na natureza, pesquisadores ainda não conseguem dimensionar o risco enfrentado pela espécie.
A trajetória de Tigrino, confundido durante meses com um animal doméstico, mostra como um felino de menos de dois quilos conseguiu permanecer fora dos registros científicos. Escondido entre a neblina e a vegetação dos Andes, o tilcayo também deixa um aviso: mesmo após séculos de pesquisa, parte da vida selvagem continua à espera de um nome