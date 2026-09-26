ANIMAIS

Menor que um gato doméstico: cientistas identificam primeira nova espécie de felino em mais de 100 anos

Análises genéticas confirmaram que o pequeno animal encontrado perto de La Paz pertence a uma espécie até então desconhecida



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 16:16

Menor que um gato doméstico, o tilcayo apresenta grandes manchas irregulares sobre a pelagem marrom-clara Crédito: Reprodução/Fernando Faciole/National Geographic

Um pequeno felino apareceu em uma estrada cercada pela floresta, nas proximidades de La Paz, por volta de 2016. Convencido de que havia encontrado um filhote doméstico, um morador levou o animal para casa e passou a alimentá-lo com macarrão, arroz e ovos.

A convivência, porém, começou a revelar que aquele não era um gato comum. Depois de aproximadamente um ano, o homem percebeu que o animal provavelmente pertencia à fauna silvestre e decidiu encaminhá-lo ao Santuário de Vida Selvagem Senda Verde, na Bolívia.

Nova espécie de gato encontrada 1 de 4

Foi ali que a bióloga Paola Nogales-Ascarrunz conheceu Tigrino, como o macho havia sido chamado. O tamanho reduzido, as orelhas arredondadas, a face pequena e as grandes manchas semelhantes às de um leopardo despertaram uma suspeita que a genética confirmaria anos depois: a ciência estava diante de uma espécie desconhecida

Um felino diferente

À primeira vista, Tigrino lembrava um gato-do-mato-pequeno, também chamado de oncilla. Algumas características, contudo, não correspondiam às descrições conhecidas: o corpo era menor, as rosetas da pelagem eram maiores e a cauda apresentava diferenças visíveis.

Pesquisadores recorreram, então, a testes genéticos para investigar a origem do animal. Os resultados demonstraram que ele pertencia a uma linhagem própria, posteriormente batizada de Leopardus tilcayo, ou simplesmente tilcayo, nome usado tradicionalmente pelas comunidades da região.

A descoberta foi apresentada em um estudo publicado na revista Current Biology em 17 de setembro de 2026. Segundo os cientistas, trata-se da primeira espécie de felino inteiramente nova identificada em mais de um século, desde o reconhecimento do gato-dos-pampas, em 1923.

Menor que um gato doméstico

Encontrado nos Yungas bolivianos, o tilcayo vive na faixa de floresta nublada onde as encostas orientais dos Andes se aproximam da Bacia Amazônica. O animal pesa entre três e quatro libras, cerca de 1,4 a 1,8 quilo, e apresenta grandes rosetas irregulares sobre a pelagem marrom-clara.

A aparência delicada contrasta com os muitos mistérios que ainda cercam a espécie. Cientistas não sabem quantos indivíduos vivem na natureza e tampouco conseguiram descrever de forma conclusiva sua rotina, seu comportamento reprodutivo ou sua alimentação.

Amostras de fezes indicam que o tilcayo pode caçar pequenos roedores. Registros feitos por câmeras de monitoramento também sugerem que o felino tenha hábitos noturnos, mas os pesquisadores ainda precisam reunir mais observações antes de definir essas características.

Linhagem surgiu há 1,4 milhão de anos

Uma análise genética feita com 38 indivíduos do gênero Leopardus indicou que a linhagem do tilcayo se separou das demais há cerca de 1,4 milhão de anos, durante o início do Pleistoceno. O período registrou fortes oscilações climáticas e sucessivos avanços e recuos das geleiras.

Enquanto áreas baixas das florestas tropicais deram lugar a savanas secas, regiões montanhosas conservaram a umidade. Esses refúgios naturais provavelmente isolaram populações de pequenos felinos e favoreceram, ao longo de milhares de gerações, o surgimento de diferenças genéticas.

Com o reconhecimento do L. tilcayo, os cientistas passam a considerar cinco espécies distintas de gatos-tigre na América Central e na América do Sul. O levantamento também identificou uma nova subespécie encontrada nos Yungas peruanos, denominada Leopardus tigrinus antisuyo

Descoberta amplia desafio ambiental

O reconhecimento de novas espécies amplia o conhecimento sobre a biodiversidade, mas também expõe populações que podem ser menores e mais vulneráveis do que se imaginava. Animais antes reunidos sob uma mesma classificação passam a ocupar territórios próprios e, consequentemente, mais limitados.

Desmatamento, fragmentação das florestas, doenças e tráfico de animais silvestres estão entre as ameaças que podem atingir esses felinos. Sem estimativas sobre a quantidade de tilcayos na natureza, pesquisadores ainda não conseguem dimensionar o risco enfrentado pela espécie.