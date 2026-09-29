FILME DO DIA

Menos de duas horas e disponível na Netflix: filme espanhol mistura drama e humor na medida certa

Filme traz reflexão sobre a memória com um clima leve

Felipe Sena

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 08:00

Filme 'Viver Duas Vezes' Crédito: Reprodução

“Viver Duas Vezes” (2019), produção espanhola, disponível na Netflix, é um filme leve que fala sobre memória.

O longa dirigido por María Ripoll acompanha Emilio interpretado por Óscar Martínez, um professor acadêmico aposentado que recebe a notícia de que tem Alzheimer.

'Viver Duas Vezes' 1 de 6

Diante da possibilidade de perder progressivamente as próprias memórias, Emílio decide procurar Margarita, seu amor da juventude.

Para realizar o plano, ele não estará sozinho. Sua filha, Julia, vivida por Inma Cuesta, e sua neta, Blanca, interpretada por Mafalda Carbonell, embarcam com ele nessa aventura.

No entanto, o que poderia ser apenas uma procura pelo amor perdido, acaba se transformando em uma experiência que envolve as três gerações da família.

No caminho, decisões questionáveis e uma série de contratempos fazem com que eles também precisem encarar situações e escolhas que marcaram suas próprias vidas.