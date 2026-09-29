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Menos de duas horas e disponível na Netflix: filme espanhol mistura drama e humor na medida certa

Filme traz reflexão sobre a memória com um clima leve

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 08:00

Filme 'Viver Duas Vezes'
Filme 'Viver Duas Vezes' Crédito: Reprodução

“Viver Duas Vezes” (2019), produção espanhola, disponível na Netflix, é um filme leve que fala sobre memória.

O longa dirigido por María Ripoll acompanha Emilio interpretado por Óscar Martínez, um professor acadêmico aposentado que recebe a notícia de que tem Alzheimer.

'Viver Duas Vezes'

Cenas de filme disponível na Netflix por Reprodução
Cenas de filme disponível na Netflix por Reprodução
Cenas de filme disponível na Netflix por Reprodução
Cenas de filme disponível na Netflix por Reprodução
Cenas de filme disponível na Netflix por Reprodução
Cenas de filme disponível na Netflix por Reprodução
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Cenas de filme disponível na Netflix por Reprodução

Diante da possibilidade de perder progressivamente as próprias memórias, Emílio decide procurar Margarita, seu amor da juventude.

Para realizar o plano, ele não estará sozinho. Sua filha, Julia, vivida por Inma Cuesta, e sua neta, Blanca, interpretada por Mafalda Carbonell, embarcam com ele nessa aventura.

No entanto, o que poderia ser apenas uma procura pelo amor perdido, acaba se transformando em uma experiência que envolve as três gerações da família.

No caminho, decisões questionáveis e uma série de contratempos fazem com que eles também precisem encarar situações e escolhas que marcaram suas próprias vidas.

É nesse momento que o filme encontra um equilíbrio: a doença está no centro da história, mas o filme não se limita a retratar a perda da memória. A viagem permite que os personagens revejam relações, afetos e possibilidades de recomeço.

Tags:

Filme Netflix

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