Menos de duas horas e disponível na Netflix: filme espanhol mistura drama e humor na medida certa

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Felipe Sena
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 08:00
“Viver Duas Vezes” (2019), produção espanhola, disponível na Netflix, é um filme leve que fala sobre memória.
O longa dirigido por María Ripoll acompanha Emilio interpretado por Óscar Martínez, um professor acadêmico aposentado que recebe a notícia de que tem Alzheimer.
'Viver Duas Vezes'
Diante da possibilidade de perder progressivamente as próprias memórias, Emílio decide procurar Margarita, seu amor da juventude.
Para realizar o plano, ele não estará sozinho. Sua filha, Julia, vivida por Inma Cuesta, e sua neta, Blanca, interpretada por Mafalda Carbonell, embarcam com ele nessa aventura.
No entanto, o que poderia ser apenas uma procura pelo amor perdido, acaba se transformando em uma experiência que envolve as três gerações da família.
No caminho, decisões questionáveis e uma série de contratempos fazem com que eles também precisem encarar situações e escolhas que marcaram suas próprias vidas.
É nesse momento que o filme encontra um equilíbrio: a doença está no centro da história, mas o filme não se limita a retratar a perda da memória. A viagem permite que os personagens revejam relações, afetos e possibilidades de recomeço.