ASTROLOGIA

Mensagem inesperada no celular? 4 signos podem voltar a falar com alguém do passado após o fim de Mercúrio retrógrado

Uma amizade antiga, um familiar distante ou um ex-colega pode reaparecer na vida destes signos; agora que o período de retrogradação terminou, conversas pendentes podem ganhar novos rumos.

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 07:00

Signo, notícias e mensagem Crédito: Imagem criada por IA

Sabe aquela pessoa com quem você não conversa há meses e que, de repente, aparece na tela do celular? Uma amizade que se afastou, um parente com quem houve um desentendimento ou até um antigo colega de trabalho pode voltar a fazer contato. Para quatro signos, esse tipo de reencontro ganha destaque na reta final de novembro.

Mercúrio encerrou seu movimento retrógrado em Escorpião no dia 13 de novembro, às 12h54. Na astrologia, o planeta está associado à comunicação, às mensagens e aos contatos cotidianos. Com o fim desse período, assuntos que pareciam parados podem começar a avançar, inclusive conversas interrompidas e relações que ficaram sem uma explicação.

A passagem por Escorpião também dá um tom mais profundo a esses reencontros. Não se trata necessariamente de uma mensagem casual: pode haver um pedido de desculpas, uma tentativa de resolver um mal-entendido ou até uma informação que alguém finalmente decidiu compartilhar. As informações são do site "Times of India".

Peixes e Leão: amizades distantes e laços familiares

Para Peixes, o contato pode vir de alguém que está longe. Uma amizade que se mudou para outra cidade ou país, um antigo professor ou uma pessoa que teve importância em uma etapa anterior da vida pode reaparecer. A conversa também pode recuperar planos antigos, como uma viagem adiada ou um curso que ficou pelo caminho.

A nostalgia pode falar mais alto, mas vale evitar decisões precipitadas. Antes de assumir compromissos, fazer reservas ou gastar dinheiro para colocar um plano em prática, Peixes deve entender melhor o que mudou desde a última vez que esse assunto surgiu.

Viagens que são a cara de Peixes 1 de 10

Já Leão pode receber notícias de alguém ligado à família, à infância ou à cidade onde cresceu. Um primo, um antigo vizinho ou um amigo dos tempos de escola pode reaparecer, trazendo lembranças e até assuntos que pareciam resolvidos.

Nem todo reencontro será simples. Se a conversa envolver uma questão familiar delicada, uma propriedade ou um desentendimento antigo, o melhor será ouvir com atenção antes de reagir. Pedir explicações e deixar os acordos registrados por escrito também pode evitar novas confusões.

Viagens que são a cara de Leão 1 de 10

Capricórnio: o antigo grupo de amigos pode se reunir

Para Capricórnio, o movimento tende a acontecer no círculo de amizades. Um grupo de colegas da faculdade pode organizar um reencontro, antigos companheiros de trabalho podem criar uma conversa ou alguém que se afastou sem grandes explicações pode finalmente mandar uma mensagem.

Viagens que são a cara de Capricórnio 1 de 10

A rotina profissional pode ter contribuído para que o capricorniano perdesse contato com pessoas importantes. Por isso, essas aproximações servem como um lembrete de que nem tudo precisa girar em torno das responsabilidades. Retomar uma amizade pode trazer momentos agradáveis e até contatos úteis para projetos futuros.

Se uma pessoa específica se afastou depois de uma discussão, a cautela é compreensível. Ainda assim, ouvir o que ela tem a dizer pode ser uma oportunidade de esclarecer o passado. Isso não significa esquecer o que aconteceu, mas permitir que a conversa mostre se existe espaço para reconstruir a relação.

Gêmeos: um antigo colega pode trazer uma proposta profissional

Como Mercúrio é o planeta regente de Gêmeos, o fim da retrogradação tem um significado especial para o signo. O contato que reaparece pode estar relacionado ao trabalho: um ex-chefe pode perguntar sobre disponibilidade para um projeto, um antigo colega pode pedir uma orientação ou alguém pode compartilhar informações sobre uma vaga.

Viagens que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Geminianos costumam gostar de trocar ideias e podem se animar rapidamente com uma possibilidade nova. Mesmo assim, é importante entender os detalhes antes de aceitar qualquer convite. Vale perguntar quais serão as responsabilidades, as condições e por que a pessoa decidiu fazer contato justamente agora.