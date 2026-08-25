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Mercúrio entra em Virgem hoje (25 de agosto) e pode abrir caminho para uma virada financeira em 3 signos

A entrada do planeta favorece decisões mais práticas e pode abrir espaço para novas oportunidades de ganhos nos próximos dias

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 07:00

Signos, dinheiro, ganhos, prosperidade
Signos, dinheiro, ganhos, prosperidade Crédito: Imagem gerada por IA

A partir de 25 de agosto, três signos podem perceber uma mudança importante na maneira como lidam com dinheiro. O momento favorece uma postura mais prática diante das finanças, ajudando a identificar oportunidades, organizar recursos e tomar decisões que podem contribuir para uma situação financeira mais estável.

Mais do que esperar por dinheiro inesperado, o período pede atenção às oportunidades que já estão aparecendo. Para alguns signos, uma mudança na forma de pensar sobre riqueza, gastos e segurança pode ser justamente o primeiro passo para melhorar a vida financeira. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Touro: Sua relação naturalmente cuidadosa com dinheiro pode se transformar em uma vantagem ainda maior nos próximos dias. Você tende a pensar antes de agir, avaliar riscos e buscar segurança, características que podem ajudar bastante quando surgem novas possibilidades financeiras.

A partir de hoje, uma ideia relacionada a trabalho, renda ou organização dos recursos pode parecer mais viável. Em vez de buscar resultados rápidos, você pode se sentir mais disposto a construir algo consistente.

Também será importante não deixar o medo de perder dinheiro impedir qualquer movimento. Prudência não significa permanecer parado. Uma escolha bem analisada pode abrir espaço para um crescimento que você vinha buscando há algum tempo.

Dica cósmica: Use sua prudência para identificar oportunidades, não como motivo para desistir delas.

Comidas que são a cara de Touro

Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Touro: Batata Frita com Queijo e Bacon - O máximo do prazer sensorial e da saciedade. por Imagem gerada por IA
Pizza de Touro: Quattro Formaggi (Quatro Queijos) - Abundância e cremosidade em cada fatia. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Touro: Croissants com Geleia Artesanal - O prazer de uma massa folhada perfeita e manteiga. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Touro: Chocolate Quente Cremoso - Textura rica, aveludada e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Petisco de Touro: Tábua de Queijos e Mel - A mistura do salgado com o doce agrada o paladar refinado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Touro: Nhoque com Trufas - Conforto puro com um toque de luxo e terra. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Touro: Tiramisù - Camadas de texturas e o sabor clássico do café e cacau. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Touro: Sanduíche de Roast Beef em Pão Brioche - Carne de qualidade, pão macio e molho cremoso. por Imagem gerada por IA
Fruta de Touro: Figos frescos - Uma fruta suculenta, doce e visualmente luxuosa. por Imagem gerada por IA
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Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA

Virgem: Algo pode finalmente fazer sentido quando o assunto é dinheiro. A partir de hoje, você tende a enxergar com mais clareza quais escolhas podem melhorar sua situação financeira e quais hábitos estão impedindo que seus recursos cresçam.

Esse momento também pode ajudar a abandonar uma visão limitada sobre sua própria capacidade de prosperar. Se você costuma acreditar que estabilidade financeira é algo distante ou reservado para outras pessoas, os próximos dias podem mudar essa percepção.

Uma oportunidade de aumentar a renda, reorganizar o orçamento ou transformar uma habilidade em fonte de dinheiro pode chamar sua atenção. O segredo será reconhecer seu próprio potencial sem esperar resultados imediatos.

Dica cósmica: Pare de subestimar sua capacidade de construir uma vida financeira mais confortável.

Comidas que são a cara de Virgem

Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Virgem: Risoto de Limão Siciliano - Um prato sofisticado, de cor clara, sabor cítrico que limpa o paladar e textura impecável. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Virgem: Café filtrado - O virginiano ama o ritual preciso, a pureza do grão e o sabor límpido de um café feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Pizza de Virgem: Pizza de Cogumelos Paris e Trufas - Sabores terrosos (Virgem é signo de terra) em uma combinação elegante e sem exageros. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Virgem: Panquecas americanas com frutas e mel - Discos perfeitamente redondos, empilhados com simetria e regados com mel de qualidade. por Imagem gerada por IA
Petisco de Virgem: Bolinho de Bacalhau sequinho e perfeito - O prazer está na crocância externa milimétrica e no recheio macio, sem excesso de óleo. por Imagem gerada por IA
Junk food de Virgem: Batata Chips artesanal com Sal Marinho e Alecrim - O "pecado" aqui é o crocante perfeito, feito em casa ou de forma artesanal, bem apresentada. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Virgem: Cheesecake de Frutas Vermelhas - A estrutura firme, a base crocante e a finalização geométrica das frutas encantam o olhar virginiano. por Imagem gerada por IA
Fruta de Virgem: Pêra Rocha fatiada com precisão - Uma fruta firme, elegante e que não faz "sujeira" ao comer. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Virgem: Gin Tônica com Botânicos - Uma bebida "clean", transparente, organizada e com a medida exata de amargor e frescor. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA

Aquário: Você pode perceber que tem mais controle sobre sua vida financeira do que imaginava. Os próximos dias favorecem uma relação mais consciente com dinheiro, especialmente para quem já vem fazendo escolhas responsáveis e evitando gastos que não fazem sentido.

Uma oportunidade profissional, uma nova fonte de renda ou até uma maneira diferente de administrar seus recursos pode começar a chamar sua atenção. O diferencial estará em saber separar uma possibilidade realmente interessante de algo que parece bom apenas por ser novidade.

Você não precisa abrir mão de tudo o que gosta para construir estabilidade. O equilíbrio entre aproveitar o presente e preservar seus recursos pode ser justamente o que permite que o dinheiro cumpra um papel mais saudável na sua vida.

Dica cósmica: Faça o dinheiro trabalhar a favor dos seus objetivos, sem deixar que ele dite todas as suas escolhas.

Comidas que são a cara de Aquário

Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA
Petisco de Aquário: Dadinhos de Tapioca com Geleia de Pimenta - Um clássico moderno brasileiro que revolucionou o conceito de petisco de bar com sua textura única. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Aquário: Toast de Pão de Queijo com recheios variados - Pegar o pão de queijo tradicional e transformá-lo em uma base de sanduíche aberto e moderno. por Imagem gerada por IA
Pizza de Aquário: Pizza de Shimeji com Alho-Poró - Fugindo dos sabores tradicionais com ingredientes que trazem uma estética moderna e sabor diferenciado. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Aquário: Hambúrguer de Falafel com Molho de Manga - Uma fusão cultural e vegetariana que é moderna, colorida e cheia de sabor. por Imagem gerada por IA
Café de Aquário: Café com Tônico de Alecrim e Laranja - Uma mistura gelada com café quente ou um preparo nada óbvio que desafia o paladar tradicional. por Imagem gerada por IA
Junk food de Aquário: Coxinha de Jaca desfiada - A maior paixão nacional reinventada com um recheio inusitado que gera conversa (bem a cara de Aquário). por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Aquário: Sorvete de Manjericão ou Ervas com Calda de Frutas - O uso de ingredientes salgados em sobremesas, criando uma experiência sensorial nova. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Aquário: Soda Italiana de Jabuticaba com Manjericão - O uso de uma fruta super brasileira em uma combinação moderna, refrescante e visualmente autêntica. por Imagem gerada por IA
Fruta de Aquário: Caju com Sal e Especiarias - Uma fruta exótica em formato e sabor, servida de um jeito que realça sua complexidade. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA

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