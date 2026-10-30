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Mercúrio retrógrado coloca 4 signos à prova até 13 de novembro, e conversas do passado podem virar um problema

O movimento começou em outubro e pode trazer de volta assuntos mal resolvidos, conflitos nos relacionamentos e dúvidas sobre decisões profissionais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 13:00

Signos e mercúrio retrógrado
Signos e mercúrio retrógrado Crédito: Imagem gerada por IA

Mercúrio retrógrado em Escorpião começou em 24 de outubro e segue até 13 de novembro de 2026. Nesse período, conversas antigas podem voltar à tona, sentimentos guardados podem reaparecer e situações que pareciam resolvidas podem exigir uma nova análise. Para quatro signos, esse cenário pede atenção redobrada com as palavras, os relacionamentos e as escolhas profissionais.

A recomendação é evitar decisões importantes tomadas no calor do momento. Em vez de reagir por impulso, vale observar o que está incomodando, esclarecer mal-entendidos e refletir antes de assumir compromissos. Veja quais signos podem sentir os efeitos desse período com mais intensidade. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Touro

Os relacionamentos podem exigir mais cuidado dos taurinos. Uma questão que parecia encerrada pode voltar à conversa, ou uma relação na qual você investiu bastante pode despertar dúvidas. Em vez de ignorar o incômodo, procure entender o que está por trás dele e se existe algum padrão que continua se repetindo.

Esse também é um momento para reconhecer hábitos que já não fazem bem. Se uma situação se repete e provoca o mesmo desgaste, talvez seja necessário mudar a maneira de lidar com ela. Isso não significa tomar uma decisão precipitada, mas deixar de empurrar um problema com a barriga.

Dica cósmica: escute o outro lado, mas não ignore aquilo que suas experiências estão tentando ensinar.

Filmes para Touro

O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução
As Patricinhas de Beverly Hills – Conforto, estilo e valores claros por Reprodução
Comer, Rezar, Amar – Prazer, autoconhecimento e experiências sensoriais por Reprodução
A Casa do Lago – Amor paciente e duradouro por Reprodução
Titanic – Amor intenso e apego emocional por Reprodução
Julie & Julia – Comida, dedicação e constância por Reprodução
Chocolate – Sensualidade e sabor como narrativa por Reprodução
Um Bom Ano – Vida simples, vinho e prazer por Reprodução
Meia-Noite em Paris – Nostalgia e apreciação da beleza por Reprodução
Cartas para Julieta – Romance com calma e emoção por Reprodução
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O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução

Gêmeos

Como Mercúrio é o planeta associado ao seu signo, os geminianos podem perceber mais dificuldades na comunicação, na rotina e nas responsabilidades profissionais. Tarefas adiadas também podem voltar a cobrar atenção, tornando mais difícil continuar fingindo que está tudo sob controle.

A pressão, porém, não precisa virar motivo para desespero. Reserve um tempo para organizar os pensamentos, revisar pendências e entender o que realmente precisa ser resolvido primeiro. Evite responder mensagens ou entrar em discussões quando estiver irritado, pois uma reação impulsiva pode complicar ainda mais a situação.

Dica cósmica: organize as prioridades e resolva uma pendência de cada vez, sem tentar dar conta de tudo ao mesmo tempo.

Filmes para Gêmeos

Prenda-me Se For Capaz – Versatilidade e improviso por Reprodução
O Grande Truque – Dualidade, jogos mentais e surpresas por Reprodução
Pulp Fiction – Narrativa fragmentada e diálogos icônicos por Reprodução
Meninas Malvadas – Dinâmica social e comunicação afiada por Reprodução
O Lobo de Wall Street – Verbo afiado e mente inquieta por Reprodução
Corra! – Leitura social rápida e tensão intelectual por Reprodução
Sherlock Holmes – Agilidade intelectual constante por Reprodução
Scott Pilgrim Contra o Mundo – Ritmo veloz e linguagem moderna por Reprodução
As Golpistas – Inteligência verbal e adaptação por Reprodução
Birdman – Fluxo de pensamento acelerado por Reprodução
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Prenda-me Se For Capaz – Versatilidade e improviso por Reprodução

Escorpião

Com Mercúrio retrógrado acontecendo em seu signo, os escorpianos podem sentir as questões desse período de maneira mais pessoal. Conversas interrompidas podem ser retomadas, pessoas do passado podem reaparecer e assuntos delicados podem exigir uma resposta. O desafio será lidar com tudo isso sem transformar cada desentendimento em uma disputa.

Atenção especial às palavras ditas por impulso. Uma frase atravessada pode causar um desgaste desnecessário, mesmo quando a intenção era apenas colocar algo para fora. Seja direto ao expressar o que sente, mas dê a si mesmo alguns instantes para pensar antes de reagir.

Dica cósmica: se uma conversa mexer com você, respire antes de responder e escolha as palavras com cuidado.

Filmes para Escorpião

Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução
Seven – Obsessão e sombras humanas por Reprodução
Oldboy – Vingança e impacto emocional por Reprodução
Coringa – Transformação extrema por Reprodução
A Pele que Habito – Manipulação e controle por Reprodução
Drive – Silêncio, obsessão e perigo por Reprodução
Réquiem para um Sonho – Intensidade emocional sem filtro por Reprodução
Cisne Negro – Obsessão e profundidade por Reprodução
O Talentoso Ripley – Identidade e controle por Reprodução
Clube da Luta – Conflito interno e ruptura por Reprodução
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Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução

Aquário

Os aquarianos podem enfrentar algumas mudanças de rota na vida profissional ou na maneira como desejam ser vistos. Um plano pode precisar de ajustes, enquanto uma proposta antiga ou uma conversa com alguém do trabalho pode trazer uma perspectiva diferente sobre o futuro.

Em vez de interpretar qualquer imprevisto como um fracasso, aproveite para reavaliar suas metas. Antes de aceitar uma nova responsabilidade ou mudar de direção, confira os detalhes e pense nas consequências de cada escolha. Nem toda pausa representa um retrocesso, e rever um plano também pode ajudar a torná-lo mais consistente.

Dica cósmica: analise as propostas com calma e escolha os caminhos que realmente combinam com seus objetivos.

Filmes para Aquário

Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução
Laranja Mecânica – Ruptura social por Reprodução
A Chegada – Comunicação fora do óbvio por Reprodução
Ela – Tecnologia e afeto por Reprodução
Blade Runner 2049 – Futuro e identidade por Reprodução
Donnie Darko – Pensamento alternativo por Reprodução
Ex Machina – Tecnologia e ética por Reprodução
Interestelar – Futuro e humanidade por Reprodução
Não Olhe para Cima – Crítica social e visão coletiva por Reprodução
Moonlight – Identidade fora de padrões por Reprodução
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Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução

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