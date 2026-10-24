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Mercúrio retrógrado já começou e pode mexer com amor, dinheiro e carreira de todos os signos; veja os cuidados

O fenômeno começou neste sábado, 24 de outubro, e segue até 13 de novembro, período que pede atenção redobrada a conversas, acordos e decisões importantes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 11:00

Signos e mercúrio retrógrado
Signos e mercúrio retrógrado Crédito: Imagem gerada por IA

Mercúrio retrógrado começou neste sábado, 24 de outubro, e segue até 13 de novembro de 2026. Na astrologia, o movimento é associado a revisões na comunicação, nos planos e nas decisões do dia a dia. Desta vez, o fenômeno acontece em Escorpião, signo relacionado à confiança, à intimidade, aos segredos e aos recursos compartilhados.

Às 4h12 deste sábado, Mercúrio iniciou seu movimento retrógrado em Escorpião, a 20°58′ do signo. Desde então, o período pode servir como um convite para retomar conversas que ficaram pela metade, revisar decisões tomadas com pressa e prestar atenção a detalhes que passaram despercebidos. Algumas situações podem exigir mais paciência antes de chegar a uma conclusão.

O movimento retrógrado termina em 13 de novembro, às 12h54, quando Mercúrio estará a 5°02′ de Escorpião. Até lá, vale redobrar a atenção à maneira de se comunicar e evitar conclusões precipitadas, principalmente quando houver emoções intensas envolvidas. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Como Mercúrio retrógrado pode afetar os signos

Áries

Nas finanças, Áries pode precisar rever despesas compartilhadas, pagamentos, empréstimos ou acordos que envolvam outras pessoas. Antes de assumir um compromisso, confira as condições e esclareça dúvidas. Nos relacionamentos, assuntos delicados podem voltar à tona, exigindo uma conversa honesta, mas sem transformar qualquer discordância em motivo para desconfiança.

Dica cósmica: respire antes de responder a uma mensagem que mexa com suas emoções e confirme as informações antes de tomar uma decisão.

Touro

Relacionamentos e parcerias podem exigir mais diálogo de Touro durante esse período. Uma conversa antiga pode ser retomada, ou uma situação mal explicada pode pedir esclarecimentos. No trabalho, acordos e negociações merecem atenção especial. Em vez de presumir que todos estão de acordo, certifique-se de que as expectativas e responsabilidades estão claras.

Dica cósmica: não espere que a outra pessoa adivinhe o que você pensa. Pergunte, escute e deixe os combinados bem definidos.

Gêmeos

A rotina profissional de Gêmeos pode exigir uma revisão cuidadosa de prazos, tarefas e informações. Trabalhos que precisam de ajustes podem voltar à pauta, enquanto compromissos esquecidos podem pedir atenção. Na vida pessoal, organizar melhor os horários e esclarecer mudanças de planos ajuda a evitar mal-entendidos desnecessários.

Dica cósmica: revise mensagens, documentos e compromissos antes de finalizar qualquer tarefa importante.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Câncer

Câncer pode aproveitar o período para repensar projetos criativos, planos pessoais e questões amorosas que ainda não estão bem resolvidas. Uma conversa pode ajudar a esclarecer expectativas, desde que o signo evite interpretar silêncios como provas de desinteresse. No trabalho, ideias antigas também podem merecer uma segunda avaliação antes de serem colocadas em prática.

Dica cósmica: dê espaço para que as situações se esclareçam antes de tirar conclusões definitivas.

Leão

Assuntos familiares e domésticos podem pedir mais atenção de Leão. Reparos, mudanças na organização da casa ou conversas pendentes com parentes podem exigir tempo e planejamento. Na vida profissional, o signo deve evitar que preocupações pessoais interfiram na comunicação com colegas. Se houver alterações na rotina, explique-as com clareza.

Dica cósmica: resolva uma pendência de cada vez e confirme os detalhes antes de assumir novos compromissos.

Virgem

Virgem pode precisar prestar atenção redobrada à comunicação, especialmente em mensagens, reuniões e documentos. Uma informação incompleta pode gerar confusão se for repassada sem conferência. Conversas com irmãos, vizinhos, colegas ou pessoas próximas também podem trazer assuntos que precisam ser esclarecidos com calma.

Dica cósmica: não confie apenas na memória quando um assunto for importante. Anote os detalhes e confirme o que ficou combinado.

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Libra

O período pode levar Libra a reavaliar gastos, prioridades financeiras e acordos que envolvam outras pessoas. Assinaturas, cobranças e despesas recorrentes merecem uma conferência cuidadosa. Nos relacionamentos, vale conversar sobre expectativas e responsabilidades sem aceitar algo apenas para evitar desconforto.

Dica cósmica: antes de concordar com uma proposta, entenda exatamente o que está sendo oferecido e quais compromissos vêm junto.

Escorpião

Com Mercúrio retrógrado no próprio signo, Escorpião pode sentir maior necessidade de rever decisões, planos pessoais e a maneira como se comunica. Uma ideia antiga pode voltar com uma perspectiva diferente, mas talvez ainda precise de ajustes antes de sair do papel. Nos relacionamentos, conversas sobre confiança podem ganhar importância, desde que o signo não confunda suspeitas com fatos.

Dica cósmica: pense antes de responder a mensagens delicadas, preserve informações confidenciais e procure esclarecer dúvidas antes de tirar conclusões.

Sagitário

Sagitário pode sentir necessidade de desacelerar e cuidar de assuntos que normalmente prefere resolver nos bastidores. Pesquisas inacabadas, tarefas pendentes ou preocupações que ainda não foram compartilhadas podem exigir atenção. Na vida amorosa, sentimentos não expressos podem ficar mais evidentes, tornando importante conversar diretamente em vez de esperar que a outra pessoa compreenda tudo sozinha.

Dica cósmica: respeite seu tempo, termine o que ficou pendente e tenha cuidado ao compartilhar informações pessoais.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Capricórnio

Amizades, contatos profissionais e projetos coletivos podem passar por uma revisão. Capricórnio pode precisar esclarecer responsabilidades em um trabalho em equipe ou retomar contato com alguém que tenha informações úteis para seus planos. Nos relacionamentos, divergências antigas podem reaparecer, mas será mais produtivo buscar uma solução do que insistir em encontrar culpados.

Dica cósmica: confirme prazos, reuniões e responsabilidades com todos os envolvidos, sem presumir que a informação chegou a cada pessoa.

Aquário

A carreira e a imagem profissional podem exigir mais cuidado de Aquário. Uma proposta pode precisar de ajustes, uma decisão anterior pode merecer nova análise ou uma conversa com a liderança pode ajudar a esclarecer expectativas. Na vida pessoal, a pressão do trabalho não deve servir de motivo para deixar pessoas importantes sem explicações.

Dica cósmica: revise apresentações, candidaturas e contratos antes de enviá-los e registre por escrito os acordos profissionais importantes.

Peixes

Peixes pode reconsiderar planos relacionados a estudos, viagens, cursos, publicações ou projetos que ampliem seus horizontes. Uma ideia que ficou de lado pode voltar a parecer interessante, mas é importante conferir prazos e exigências antes de fazer planos. Nos relacionamentos, diferenças sobre valores e expectativas para o futuro podem pedir uma conversa aberta.

Dica cósmica: confira documentos, reservas e informações oficiais antes de assumir compromissos e dê tempo às decisões importantes.

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

Como Mercúrio retrógrado pode mexer com amor, carreira e dinheiro

Amor e relacionamentos

Mercúrio retrógrado em Escorpião é associado, na astrologia, à revisão de questões ligadas à confiança, às expectativas e aos limites emocionais. Casais podem aproveitar o período para retomar desentendimentos que nunca foram completamente resolvidos, em vez de permitir que suposições determinem o rumo da relação.

Também pode haver vontade de procurar pessoas do passado ou refletir sobre antigas histórias amorosas. No entanto, receber uma mensagem de um ex não significa necessariamente que vale a pena recomeçar. É importante considerar os motivos do término, o que mudou desde então e o que cada pessoa deseja agora.

A comunicação clara será fundamental: faça perguntas em vez de presumir intenções e dê tempo para que conversas difíceis se desenvolvam.

Carreira e negócios

No trabalho, o período pode ser usado para revisar propostas, corrigir erros e concluir tarefas que precisam de mais atenção. Conferir e-mails, confirmar prazos e manter registros de conversas importantes ajuda a reduzir falhas de comunicação.

Empreendedores também podem aproveitar o momento para reavaliar contratos, processos internos e opiniões de clientes. Uma proposta nova não precisa ser recusada automaticamente, mas seus termos devem ser compreendidos e verificados antes de qualquer compromisso.

Dinheiro e decisões financeiras

Na astrologia, Escorpião é associado a recursos compartilhados. Por isso, empréstimos, impostos, seguros, reembolsos, assinaturas e despesas divididas podem ganhar destaque durante esse período.

Conferir extratos, datas de pagamento e documentos financeiros ajuda a identificar cobranças ou condições que merecem atenção. Quando o dinheiro é compartilhado com parceiros, familiares ou sócios, deixar responsabilidades claras pode evitar conflitos.

Viagens e tecnologia

Como Mercúrio também é associado ao transporte e à tecnologia, astrólogos costumam recomendar atenção extra a reservas, endereços, passagens e horários. Fazer cópias de segurança de arquivos importantes e conferir os dados de compromissos pode evitar transtornos.

Isso não significa que problemas sejam inevitáveis. A ideia é adotar cuidados práticos e resolver eventuais imprevistos com base nas informações disponíveis, sem atribuir automaticamente qualquer falha ao movimento astrológico.

Cuidados para atravessar Mercúrio retrógrado

Independentemente do signo, algumas atitudes podem ajudar a passar pelas próximas semanas com mais tranquilidade:

  • Revise documentos importantes: confira contratos, formulários, faturas e propostas antes de assinar ou enviar.
  • Comunique-se com clareza: tire dúvidas, confirme acordos por escrito e evite enviar mensagens no calor da raiva.
  • Proteja seus arquivos: faça cópias de segurança e mantenha documentos essenciais acessíveis.
  • Planeje viagens com atenção: confira passagens, reservas, horários e endereços antes de sair.
  • Retome tarefas pendentes: aproveite para editar, reorganizar, corrigir e concluir trabalhos que precisam de uma nova revisão.
  • Reflita antes de retomar relações: um reencontro pode trazer esclarecimentos, mas não significa que recomeçar seja a melhor escolha.
  • Confira compromissos financeiros: entenda taxas, prazos e responsabilidades antes de aceitar novas condições.
  • Evite decisões motivadas pelo medo: não cancele planos necessários nem abandone responsabilidades apenas porque Mercúrio está retrógrado. Avalie os fatos e escolha o que faz sentido para sua realidade.

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Mercúrio Retrógrado

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