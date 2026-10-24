ASTROLOGIA

Mercúrio retrógrado já começou e pode mexer com amor, dinheiro e carreira de todos os signos; veja os cuidados

O fenômeno começou neste sábado, 24 de outubro, e segue até 13 de novembro, período que pede atenção redobrada a conversas, acordos e decisões importantes

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 11:00

Signos e mercúrio retrógrado Crédito: Imagem gerada por IA

Mercúrio retrógrado começou neste sábado, 24 de outubro, e segue até 13 de novembro de 2026. Na astrologia, o movimento é associado a revisões na comunicação, nos planos e nas decisões do dia a dia. Desta vez, o fenômeno acontece em Escorpião, signo relacionado à confiança, à intimidade, aos segredos e aos recursos compartilhados.



Às 4h12 deste sábado, Mercúrio iniciou seu movimento retrógrado em Escorpião, a 20°58′ do signo. Desde então, o período pode servir como um convite para retomar conversas que ficaram pela metade, revisar decisões tomadas com pressa e prestar atenção a detalhes que passaram despercebidos. Algumas situações podem exigir mais paciência antes de chegar a uma conclusão.

O movimento retrógrado termina em 13 de novembro, às 12h54, quando Mercúrio estará a 5°02′ de Escorpião. Até lá, vale redobrar a atenção à maneira de se comunicar e evitar conclusões precipitadas, principalmente quando houver emoções intensas envolvidas. Veja a previsão do site "Economic Times".

Como Mercúrio retrógrado pode afetar os signos

Áries

Nas finanças, Áries pode precisar rever despesas compartilhadas, pagamentos, empréstimos ou acordos que envolvam outras pessoas. Antes de assumir um compromisso, confira as condições e esclareça dúvidas. Nos relacionamentos, assuntos delicados podem voltar à tona, exigindo uma conversa honesta, mas sem transformar qualquer discordância em motivo para desconfiança.

Dica cósmica: respire antes de responder a uma mensagem que mexa com suas emoções e confirme as informações antes de tomar uma decisão.

Touro

Relacionamentos e parcerias podem exigir mais diálogo de Touro durante esse período. Uma conversa antiga pode ser retomada, ou uma situação mal explicada pode pedir esclarecimentos. No trabalho, acordos e negociações merecem atenção especial. Em vez de presumir que todos estão de acordo, certifique-se de que as expectativas e responsabilidades estão claras.

Dica cósmica: não espere que a outra pessoa adivinhe o que você pensa. Pergunte, escute e deixe os combinados bem definidos.

Gêmeos

A rotina profissional de Gêmeos pode exigir uma revisão cuidadosa de prazos, tarefas e informações. Trabalhos que precisam de ajustes podem voltar à pauta, enquanto compromissos esquecidos podem pedir atenção. Na vida pessoal, organizar melhor os horários e esclarecer mudanças de planos ajuda a evitar mal-entendidos desnecessários.

Dica cósmica: revise mensagens, documentos e compromissos antes de finalizar qualquer tarefa importante.

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Câncer

Câncer pode aproveitar o período para repensar projetos criativos, planos pessoais e questões amorosas que ainda não estão bem resolvidas. Uma conversa pode ajudar a esclarecer expectativas, desde que o signo evite interpretar silêncios como provas de desinteresse. No trabalho, ideias antigas também podem merecer uma segunda avaliação antes de serem colocadas em prática.

Dica cósmica: dê espaço para que as situações se esclareçam antes de tirar conclusões definitivas.

Leão

Assuntos familiares e domésticos podem pedir mais atenção de Leão. Reparos, mudanças na organização da casa ou conversas pendentes com parentes podem exigir tempo e planejamento. Na vida profissional, o signo deve evitar que preocupações pessoais interfiram na comunicação com colegas. Se houver alterações na rotina, explique-as com clareza.

Dica cósmica: resolva uma pendência de cada vez e confirme os detalhes antes de assumir novos compromissos.

Virgem

Virgem pode precisar prestar atenção redobrada à comunicação, especialmente em mensagens, reuniões e documentos. Uma informação incompleta pode gerar confusão se for repassada sem conferência. Conversas com irmãos, vizinhos, colegas ou pessoas próximas também podem trazer assuntos que precisam ser esclarecidos com calma.

Dica cósmica: não confie apenas na memória quando um assunto for importante. Anote os detalhes e confirme o que ficou combinado.

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Libra

O período pode levar Libra a reavaliar gastos, prioridades financeiras e acordos que envolvam outras pessoas. Assinaturas, cobranças e despesas recorrentes merecem uma conferência cuidadosa. Nos relacionamentos, vale conversar sobre expectativas e responsabilidades sem aceitar algo apenas para evitar desconforto.

Dica cósmica: antes de concordar com uma proposta, entenda exatamente o que está sendo oferecido e quais compromissos vêm junto.

Escorpião

Com Mercúrio retrógrado no próprio signo, Escorpião pode sentir maior necessidade de rever decisões, planos pessoais e a maneira como se comunica. Uma ideia antiga pode voltar com uma perspectiva diferente, mas talvez ainda precise de ajustes antes de sair do papel. Nos relacionamentos, conversas sobre confiança podem ganhar importância, desde que o signo não confunda suspeitas com fatos.

Dica cósmica: pense antes de responder a mensagens delicadas, preserve informações confidenciais e procure esclarecer dúvidas antes de tirar conclusões.

Sagitário

Sagitário pode sentir necessidade de desacelerar e cuidar de assuntos que normalmente prefere resolver nos bastidores. Pesquisas inacabadas, tarefas pendentes ou preocupações que ainda não foram compartilhadas podem exigir atenção. Na vida amorosa, sentimentos não expressos podem ficar mais evidentes, tornando importante conversar diretamente em vez de esperar que a outra pessoa compreenda tudo sozinha.

Dica cósmica: respeite seu tempo, termine o que ficou pendente e tenha cuidado ao compartilhar informações pessoais.

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Capricórnio

Amizades, contatos profissionais e projetos coletivos podem passar por uma revisão. Capricórnio pode precisar esclarecer responsabilidades em um trabalho em equipe ou retomar contato com alguém que tenha informações úteis para seus planos. Nos relacionamentos, divergências antigas podem reaparecer, mas será mais produtivo buscar uma solução do que insistir em encontrar culpados.

Dica cósmica: confirme prazos, reuniões e responsabilidades com todos os envolvidos, sem presumir que a informação chegou a cada pessoa.

Aquário

A carreira e a imagem profissional podem exigir mais cuidado de Aquário. Uma proposta pode precisar de ajustes, uma decisão anterior pode merecer nova análise ou uma conversa com a liderança pode ajudar a esclarecer expectativas. Na vida pessoal, a pressão do trabalho não deve servir de motivo para deixar pessoas importantes sem explicações.

Dica cósmica: revise apresentações, candidaturas e contratos antes de enviá-los e registre por escrito os acordos profissionais importantes.

Peixes

Peixes pode reconsiderar planos relacionados a estudos, viagens, cursos, publicações ou projetos que ampliem seus horizontes. Uma ideia que ficou de lado pode voltar a parecer interessante, mas é importante conferir prazos e exigências antes de fazer planos. Nos relacionamentos, diferenças sobre valores e expectativas para o futuro podem pedir uma conversa aberta.

Dica cósmica: confira documentos, reservas e informações oficiais antes de assumir compromissos e dê tempo às decisões importantes.

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Como Mercúrio retrógrado pode mexer com amor, carreira e dinheiro

Amor e relacionamentos

Mercúrio retrógrado em Escorpião é associado, na astrologia, à revisão de questões ligadas à confiança, às expectativas e aos limites emocionais. Casais podem aproveitar o período para retomar desentendimentos que nunca foram completamente resolvidos, em vez de permitir que suposições determinem o rumo da relação.

Também pode haver vontade de procurar pessoas do passado ou refletir sobre antigas histórias amorosas. No entanto, receber uma mensagem de um ex não significa necessariamente que vale a pena recomeçar. É importante considerar os motivos do término, o que mudou desde então e o que cada pessoa deseja agora.

A comunicação clara será fundamental: faça perguntas em vez de presumir intenções e dê tempo para que conversas difíceis se desenvolvam.

Carreira e negócios

No trabalho, o período pode ser usado para revisar propostas, corrigir erros e concluir tarefas que precisam de mais atenção. Conferir e-mails, confirmar prazos e manter registros de conversas importantes ajuda a reduzir falhas de comunicação.

Empreendedores também podem aproveitar o momento para reavaliar contratos, processos internos e opiniões de clientes. Uma proposta nova não precisa ser recusada automaticamente, mas seus termos devem ser compreendidos e verificados antes de qualquer compromisso.

Dinheiro e decisões financeiras

Na astrologia, Escorpião é associado a recursos compartilhados. Por isso, empréstimos, impostos, seguros, reembolsos, assinaturas e despesas divididas podem ganhar destaque durante esse período.

Conferir extratos, datas de pagamento e documentos financeiros ajuda a identificar cobranças ou condições que merecem atenção. Quando o dinheiro é compartilhado com parceiros, familiares ou sócios, deixar responsabilidades claras pode evitar conflitos.

Viagens e tecnologia

Como Mercúrio também é associado ao transporte e à tecnologia, astrólogos costumam recomendar atenção extra a reservas, endereços, passagens e horários. Fazer cópias de segurança de arquivos importantes e conferir os dados de compromissos pode evitar transtornos.

Isso não significa que problemas sejam inevitáveis. A ideia é adotar cuidados práticos e resolver eventuais imprevistos com base nas informações disponíveis, sem atribuir automaticamente qualquer falha ao movimento astrológico.

Cuidados para atravessar Mercúrio retrógrado

Independentemente do signo, algumas atitudes podem ajudar a passar pelas próximas semanas com mais tranquilidade: