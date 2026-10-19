ASTROLOGIA

Mercúrio retrógrado não é o vilão da semana: estes signos podem rever planos e recuperar conexões

De 19 a 25 de outubro, o último Mercúrio retrógrado de 2026 começa a se aproximar, enquanto os signos revisitam relações, reorganizam objetivos e reconsideram decisões

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 01:00

Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock

A semana de 19 a 25 de outubro pode trazer reflexões importantes sobre amizades, relacionamentos e ambições profissionais. Alguns signos terão a chance de rever planos, recuperar a motivação para projetos antigos e perceber o que precisa mudar para seguir em frente. Outros precisarão prestar mais atenção aos próprios limites e evitar assumir responsabilidades que deveriam ser divididas.

O período também marca a aproximação do último Mercúrio retrógrado de 2026, que acontece em Escorpião entre 24 de outubro e 13 de novembro. Antes disso, em 30 de setembro, às 8h45, Mercúrio entrou em Escorpião. O movimento retrógrado começa em 24 de outubro, às 4h12, aos 20°58′ de Escorpião, e, na astrologia, costuma ser associado à revisão de conversas, planos e decisões. Por isso, os próximos dias podem servir como um convite simbólico para retomar assuntos pendentes, esclarecer mal-entendidos e avaliar escolhas com mais calma.

Confira as previsões para cada signo e veja como aproveitar a semana para rever o que for necessário sem perder de vista os próprios objetivos, de acordo com o site "Your Tango".

Áries

Áries pode começar a semana percebendo que algumas amizades e relações merecem mais atenção. A rotina corrida talvez tenha afastado você de pessoas importantes, e os próximos dias serão propícios para recuperar o contato e demonstrar interesse genuíno. Não precisa organizar um grande encontro: uma mensagem, um convite ou uma conversa sincera já pode ajudar a reconstruir a proximidade.

No meio da semana, respeitar seus próprios limites será essencial para preservar a disposição. Evite se comprometer com tudo e todos apenas para provar que está disponível. Na reta final, a vontade de iniciar um projeto ou buscar novos desafios pode ganhar força. Aproveite o entusiasmo para estabelecer metas, mas faça escolhas que também considerem o tempo e os recursos disponíveis.

Dica cósmica: esteja presente para quem importa, sem esquecer que você também precisa de tempo e atenção.

Touro

A semana pode ajudar Touro a reconhecer a própria capacidade de liderança. No trabalho, você terá a chance de perceber que sua experiência e sua persistência podem contribuir para decisões importantes, mesmo quando não ocupa a posição de maior destaque. Em vez de esperar que alguém reconheça seu potencial espontaneamente, mostre suas ideias e assuma responsabilidades compatíveis com seus objetivos.

A criatividade também pode ganhar espaço nos próximos dias, favorecendo a retomada de um projeto pessoal ou de uma atividade que ficou esquecida. Nos relacionamentos, observe como as pessoas lidam com as próprias responsabilidades e com os acordos feitos entre vocês. A semana pode trazer mais clareza sobre comportamentos que fortalecem ou desgastam a confiança.

Dica cósmica: reconheça seu valor, coloque seus talentos em prática e observe quais relações oferecem segurança de verdade.

Gêmeos

Gêmeos pode sentir vontade de sair da rotina e explorar novos assuntos, lugares ou possibilidades profissionais. O início da semana favorece a curiosidade e o contato com ideias diferentes, enquanto os dias seguintes podem ajudar você a identificar quais planos merecem mais dedicação. Conversar com pessoas experientes ou trocar conhecimentos com amigos pode ampliar sua visão sobre o futuro.

No trabalho, sua ambição tende a ficar mais evidente, principalmente se você encontrar apoio para desenvolver um projeto. Ainda assim, não deixe tarefas antigas acumularem enquanto pensa em novas conquistas. Na vida amorosa, alguém do passado pode voltar à sua memória ou reaparecer, levando você a refletir sobre experiências anteriores. Antes de reabrir uma porta, considere o que mudou desde a última vez.

Dica cósmica: explore novos horizontes, mas não perca de vista os compromissos que já assumiu.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Câncer

Câncer pode começar a semana precisando reorganizar a agenda e encontrar uma maneira mais eficiente de lidar com as responsabilidades. Se várias tarefas estiverem competindo pela sua atenção, estabeleça prioridades e evite deixar tudo para o último momento. Uma rotina mais bem distribuída pode diminuir a sensação de sobrecarga e liberar espaço para atividades que você vinha adiando.

Ao longo da semana, uma conversa, um convite ou até a possibilidade de uma viagem pode renovar seus interesses. Aproveite para sair um pouco do ambiente habitual e buscar referências diferentes. Nos relacionamentos, procure expressar o que precisa sem esperar que as pessoas percebam tudo sozinhas. Já em casa, mudar a disposição dos móveis, organizar um cômodo ou retomar uma atividade criativa pode trazer mais satisfação.

Dica cósmica: organize suas obrigações para abrir espaço ao que alimenta sua criatividade e seu bem-estar.

Leão

Leão pode perceber com mais clareza como as relações funcionam quando existe equilíbrio entre dar e receber. Talvez você esteja se dedicando muito a determinadas amizades ou vínculos sem encontrar a mesma disposição do outro lado. A semana será útil para observar esses padrões e decidir onde vale continuar investindo energia, sem transformar cada decepção em uma ruptura definitiva.

No campo afetivo, a paciência será importante para compreender as necessidades de quem está ao seu lado. Nem todo desentendimento significa falta de carinho, mas problemas recorrentes merecem uma conversa honesta. Na reta final da semana, novas ideias e interesses podem despertar sua curiosidade e ajudá-lo a descobrir habilidades que ainda não explorou. Dê espaço à criatividade sem abandonar aquilo que já começou.

Dica cósmica: valorize quem caminha ao seu lado, mas não se desgaste tentando sustentar relações sozinho.

Virgem

A semana começa com um convite para Virgem desacelerar e observar melhor a dinâmica das próprias relações. Você pode perceber que determinadas amizades, parcerias ou vínculos precisam de ajustes para continuarem saudáveis. Em vez de tentar resolver tudo imediatamente, procure entender o que está causando desconforto e quais mudanças dependem de você.

Os próximos dias favorecem conversas importantes, especialmente aquelas que foram adiadas por receio de gerar conflitos. Se existe uma questão delicada no relacionamento, explicar suas preocupações com clareza pode ajudar a encontrar um caminho comum. Na reta final, preste atenção à maneira como você lida com críticas, reconhecimento e expectativas pessoais. Nem toda observação é um ataque, assim como nem toda cobrança precisa ser aceita sem questionamento.

Dica cósmica: troque a necessidade de controlar cada detalhe pela disposição de ouvir, conversar e ajustar o que for necessário.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Libra

Libra pode sentir vontade de retomar contatos, rever escolhas pessoais e reconsiderar a maneira como se posiciona nos relacionamentos. Pessoas com quem você perdeu contato podem reaparecer, enquanto situações antigas voltam à memória com um significado diferente. Antes de interpretar isso como um convite para voltar ao passado, avalie o que você aprendeu e se ainda existe espaço para construir algo saudável.

O início da semana também favorece a descoberta de novos interesses e o aprendizado de assuntos que despertem sua curiosidade. Permita-se experimentar sem exigir resultados imediatos. Nos últimos dias do período, a atenção se volta às amizades e à importância de estabelecer limites. Você pode ser compreensivo sem assumir todos os problemas dos outros, e pode preservar um vínculo sem concordar com tudo.

Dica cósmica: revisite o passado com maturidade e escolha relações que respeitem sua individualidade.

Escorpião

Escorpião pode aproveitar a semana para rever mensagens, conversas e decisões recentes que ainda não parecem totalmente resolvidas. Um assunto que ficou mal explicado pode voltar à tona, exigindo mais atenção antes de qualquer conclusão. Em vez de reagir imediatamente, reúna as informações que faltam e considere se sua interpretação corresponde ao que realmente aconteceu.

No trabalho, vale revisar planos e ajustar estratégias que não estejam produzindo os resultados esperados. Mudar uma etapa do processo não significa abandonar o objetivo, mas encontrar uma maneira mais eficiente de alcançá-lo. Ao longo da semana, ideias novas podem surgir a partir de experiências anteriores, ajudando você a enxergar possibilidades que passaram despercebidas. Use esse período para aperfeiçoar projetos e definir os próximos passos com mais clareza.

Dica cósmica: reveja o que ficou pendente sem se prender ao passado e transforme os aprendizados em decisões práticas.

Sagitário

A semana pode trazer inspiração para Sagitário por meio de lembranças, referências antigas ou pessoas que ajudaram a despertar sua criatividade. Um projeto deixado de lado pode voltar a parecer interessante, especialmente se você encontrar uma maneira diferente de desenvolvê-lo. Aproveite os primeiros dias para organizar ideias e identificar o que merece ser retomado.

No meio da semana, você pode encontrar mais clareza para transformar uma intenção em um plano concreto. Trocar experiências com amigos e colegas será útil, desde que você também reserve tempo para executar suas próprias tarefas. No fim do período, a disposição para agir tende a aumentar, favorecendo a conclusão de atividades e a retomada de iniciativas. Só evite aceitar tantos compromissos que não consiga dar atenção adequada a nenhum deles.

Dica cósmica: recupere a inspiração de projetos antigos e use a energia renovada para avançar com planejamento.

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Capricórnio

Capricórnio pode começar a semana revendo a maneira como administra o dinheiro. Analisar gastos recorrentes, reorganizar o orçamento e identificar despesas que podem ser reduzidas ajudará você a tomar decisões mais conscientes. O objetivo não é restringir tudo, mas entender quais escolhas financeiras estão contribuindo para seus planos e quais apenas consomem recursos sem trazer benefícios relevantes.

No meio da semana, uma ideia mais estruturada pode ajudar a organizar uma tarefa ou resolver um problema que parecia complicado. Na vida profissional, os últimos dias do período favorecem uma revisão de metas e responsabilidades. Talvez seja hora de avaliar se seus esforços estão levando você na direção desejada ou se alguma estratégia precisa mudar. Não descarte uma ambição antiga antes de verificar se existe uma maneira mais realista de colocá-la em prática.

Dica cósmica: cuide do orçamento e reveja suas metas profissionais com a mesma disciplina que você dedica às obrigações diárias.

Aquário

Aquário pode começar a semana com muitas ideias e vontade de fazer as coisas de um jeito diferente. As relações também ganham destaque, mas será importante equilibrar a disposição para inovar com uma avaliação realista das situações. Antes de mudar um plano ou assumir um novo compromisso, confira se você tem os recursos e o tempo necessários para sustentar essa escolha.

Ao longo dos próximos dias, uma questão que vinha incomodando você pode finalmente encontrar um caminho de resolução. Retomar uma conversa ou examinar o problema por outro ângulo ajudará a identificar alternativas. No fim da semana, atividades com amigos e passeios pela região onde você mora podem renovar sua conexão com a comunidade e trazer experiências agradáveis. Esteja aberto a novas pessoas sem negligenciar os vínculos que já fazem parte da sua vida.

Dica cósmica: dê espaço às suas ideias, mas permita que a realidade ajude a definir quais delas merecem virar planos.

Peixes

Peixes pode sentir necessidade de diminuir o ritmo no início da semana para recuperar a concentração e proteger o próprio espaço. Se as exigências externas estiverem consumindo muita energia, reserve momentos para descansar, organizar os pensamentos e identificar quais responsabilidades realmente precisam da sua atenção imediata. Estabelecer limites não significa abandonar os outros, mas reconhecer até onde você consegue ir sem se sobrecarregar.

A partir do meio da semana, sua criatividade e sua disposição para organizar a rotina podem ganhar força. Aproveite para ajustar hábitos, rever horários e encontrar maneiras de tornar o trabalho mais eficiente. Na vida pessoal, cuide para que a vontade de ajudar não faça você deixar suas próprias necessidades sempre em segundo plano. Os últimos dias da semana podem ser mais produtivos quando você direciona a energia para atividades que tenham propósito claro.