Mergulhador encontra garrafa da Guinness lacrada há 162 anos em naufrágio, e pesquisadores querem provar cerveja antiga que pode valer milhares de euros

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Henrique Moraes
Agência Correio
Publicado em 16 de agosto de 2026 às 13:12
Durante um mergulho no naufrágio do Mindoro, no Canal da Mancha, Stefan Panis encontrou uma garrafa entre a areia e os destroços. O vidro havia passado mais de um século no fundo do mar. Quando o mergulhador voltou à superfície e enxaguou a peça, uma inscrição apareceu na vedação.
As palavras “Guinness Extra Stout, London” mudaram o peso da descoberta. O navio afundou em 27 de novembro de 1864, durante o reinado da rainha Vitória. Se a garrafa pertencia à carga daquela viagem, a cerveja permaneceu fechada por aproximadamente 162 anos.
Agora, Panis e o mergulhador e pesquisador Pawel Truszynski querem descobrir o que sobreviveu dentro dela. A análise poderá indicar se a bebida ainda oferece condições para uma pequena degustação. Mesmo que o conteúdo não possa ser provado, a levedura talvez permita reconstruir o sabor da Guinness produzida no século 19.
Panis não encontrou apenas uma peça solta. Perto do local havia outras garrafas guardadas em caixas de madeira, ainda presas ao naufrágio, a cerca de cinco quilômetros da costa de Dover, na Inglaterra.
As correntes alteram constantemente a paisagem ao redor do Mindoro. Em alguns períodos, a areia cobre parte da carga. Em outros, objetos que permaneceram escondidos voltam a aparecer. Isso pode explicar por que as caixas de cerveja não haviam sido vistas nas explorações anteriores.
A garrafa recuperada estava selada. Segundo Truszynski, parte da carga foi acomodada de cabeça para baixo, posição que, somada à pressão em profundidade, pode ter impedido a entrada da água salgada pelos gargalos.
A condição da vedação será decisiva. Caso a água do mar tenha penetrado no recipiente, bactérias prejudiciais podem ter contaminado a bebida. Sem essa invasão, existe a possibilidade de que o líquido ainda possa ser experimentado, mas apenas depois da avaliação laboratorial.
Amostras foram encaminhadas à KU Leuven, na Bélgica, onde o microbiologista Kevin Verstrepen pretende examiná-las. Panis, que admite não ser um grande apreciador de Guinness, afirmou que provará um pouco se os testes indicarem segurança.
Truszynski também pretende participar da degustação. Para ele, o interesse não está apenas em beber uma cerveja antiga, mas em alcançar um sabor preservado desde a época vitoriana.
O grupo batizou a pesquisa de Project Jurassic Beer. Uma das metas é sequenciar o DNA da levedura encontrada na cerveja e identificar sua posição entre as linhagens usadas na fabricação da bebida.
Verstrepen considera possível que a levedura original já não esteja viva. Ainda assim, o material genético pode revelar parentes modernos próximos. A partir deles, os pesquisadores poderiam produzir uma cerveja com características semelhantes às daquela armazenada no Mindoro.
A Guinness foi fundada na Irlanda em 1759. A carga encontrada provavelmente havia sido exportada para Londres antes de seguir viagem a bordo do navio britânico.
O Mindoro partiu em 20 de novembro de 1864. Sete dias depois, colidiu com o Khersonese e afundou no Canal da Mancha. Nenhum tripulante morreu no acidente, mas a carga permaneceu no fundo do mar.
Os mergulhadores planejam retornar ao local para recuperar mais exemplares. Duas garrafas devem ser encaminhadas à Guinness e outras duas ao laboratório de Verstrepen.
Enquanto isso, Panis guarda a primeira garrafa em sua garagem. Ela permanece mergulhada em água e protegida da luz, numa tentativa de reproduzir as condições que a conservaram por 162 anos. Depois de sobreviver à colisão, à pressão e às mudanças da areia, a cerveja ainda precisa passar por um último obstáculo antes de chegar a um copo: a resposta do laboratório.