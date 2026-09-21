CINEMA

Meryl Streep, vencedora de 3 Oscars, é detonada por cristãos após ser escalada para novo Nárnia: 'Blasfêmia'

Decisão de Greta Gerwig para a voz de Aslan gerou críticas nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 14:38

Meryl Streep em 'O Diabo Veste Prada 2' Crédito: Macall Polay/20th Century Studios

Meryl Streep foi escolhida para dar voz ao icônico leão Aslan na adaptação de 'Nárnia: O Sobrinho do Mágico', dirigida por Greta Gerwig. A revelação chamou atenção não apenas pelo peso do nome envolvido, mas também porque a escolha provocou uma reação forte de parte do público cristão nas redes sociais.

As críticas se concentram principalmente no fato de Meryl ser mulher. Nos três filmes anteriores da franquia, Aslan foi dublado por Liam Neeson, e alguns fãs questionaram a decisão de colocar uma atriz no papel vocal do personagem, tradicionalmente apresentado como masculino.

Meryl Streep 1 de 9

A repercussão ganhou ainda mais força entre leitores que enxergam Aslan como uma representação de Jesus Cristo dentro do universo criado por C.S. Lewis. O autor era cristão e utilizou elementos de sua fé na construção da narrativa, especialmente na trajetória de Aslan.

"Aslan é baseado na história de Jesus. Jesus é homem, e Aslan é obviamente um leão macho. O que é isso?", questionou um internauta ao comentar a escalação. "Querida Meryl Streep. Assisto aos seus filmes e admiro seu talento há 40 anos. Por favor, não faça isso. Estão usando você e sua boa reputação para blasfemar contra os cristãos", escreveu outro usuário. "É por isso que você quer ser lembrada? Pare agora. Assinado: um fã de longa data", postou um terceiro fã da atriz.

Houve ainda quem classificasse a escolha como "blasfêmia" e "uma afronta" à história criada por C.S. Lewis. Parte dos comentários também associou a decisão de Gerwig a uma suposta agenda "woke" de Hollywood.

Mais uma bobagem 'woke' que vou ignorar. Hollywood odeia dinheiro. Quem adota a agenda 'woke' acaba quebrando. E é extremamente estúpido", escreveu uma pessoa. "Não faz nem sentido um LEÃO MACHO ter a voz da Meryl Streep! É ridículo!", compartilhou outro. "É muito triste o que Greta está fazendo com o clássico de C.S. Lewis. A obra tem um subtexto cristão e, por algum motivo, isso não é aceitável. A intolerância em Hollywood é decepcionante e assustadora", acusou um terceiro.

"Caso haja QUALQUER confusão: C.S. Lewis pretendia literalmente que Aslan fosse a encarnação de Cristo no mundo de Nárnia. Aslan é mais do que uma alegoria de Cristo; ele É a forma como as criaturas de Nárnia vivenciam Cristo em seu mundo, assim como nós vivenciamos Jesus Cristo como um HOMEM encarnado no nosso", explicou uma outra.

Por que Greta Gerwig escolheu Meryl Streep?

A diretora Greta Gerwig explicou que procurava uma intérprete capaz de transmitir autoridade, profundidade e experiência, mas que também conseguisse preservar uma sensação de encanto e descoberta.

"Eu queria alguém que fosse profunda, mas não pretensiosa; que tivesse gravidade, mas não uma seriedade sombria e ensimesmada", disse a cineasta. "Alguém capaz de transmitir profundidade, assim como alegria e encantamento", falou Greta Gerwig.

"Eu queria alguém com mais de 70 anos, para que houvesse a sabedoria da experiência, mas que também tivesse a capacidade de se maravilhar com frescor, como uma criança", continuou a diretora, que trabalhou com Meryl em Adoráveis Mulheres (2019). "E que fosse, também, um dos maiores atores de todos os tempos. Essa lista não é longa".

Meryl, que tem três Oscars, acabou preenchendo exatamente esses critérios. A atriz será responsável pela voz de Aslan no longa, que vai adaptar O Sobrinho do Mago, livro que narra os eventos do universo de Nárnia antes de Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia (os protagonistas dos primeiros livros e dos filmes original) sequer nascerem.

Gerwig também pretende apresentar uma versão visual diferente daquilo que o público conhece. Segundo a diretora, o novo filme terá uma forte influência musical e uma atmosfera de "rock opera", com referências a artistas como David Bowie, Paul McCartney e outras lendas do rock.

Quando estreia o novo 'Nárnia'?

Nárnia: O Sobrinho do Mago chegará aos cinemas em 12 de fevereiro de 2027. O filme terá lançamento mundial nos cinemas e também será disponibilizado posteriormente pela Netflix, em 2 de abril.