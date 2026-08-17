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Meses antes de morrer, Hayden Panettiere explicou decisão sobre a filha: 'Havia me perdido'

Atriz de 'Heroes' e 'Pânico' morreu aos 36 anos no último domingo (16)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 09:29

Hayden Panettiere com sua filha, Kaya Crédito: Reprodução/Redes sociais

Meses antes de sua morte precoce aos 36 anos, confirmada no último domingo (16), a atriz norte-americana Hayden Panettiere abriu o coração sobre um dos momentos mais difíceis de sua trajetória: a decisão de abrir mão da custódia de sua filha, Kaya Evdokia Klitschko, hoje com 11 anos.

Hayden Panettiere com sua filha, Kaya

Hayden Panettiere com sua filha, Kaya por Reprodução/Redes sociais
Hayden Panettiere com sua filha, Kaya por Reprodução/Redes sociais
Hayden Panettiere com sua filha, Kaya por Reprodução/Redes sociais
Hayden Panettiere e Wladimir Klitschko com a filha deles, Kaya por Reprodução/Redes sociais
Hayden Panettiere com sua filha, Kaya por Reprodução/Redes sociais
Hayden Panettiere com sua filha, Kaya por Reprodução/Redes sociais
Hayden Panettiere com sua filha, Kaya por Reprodução/Redes sociais
Hayden Panettiere e Wladimir Klitschko com a filha deles, Kaya por Reprodução/Redes sociais
Hayden Panettiere com sua filha, Kaya por Reprodução/Redes sociais
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Hayden Panettiere com sua filha, Kaya por Reprodução/Redes sociais

Em participação no podcast On Purpose with Jay Shetty, a artista relembrou o período em que optou por se afastar dos cuidados da menina, em 2018. Na época, Hayden enfrentava um quadro grave de depressão pós-parto, ansiedade e dependência química. A atriz fez questão de rebater julgamentos e esclarecer que a atitude partiu de uma necessidade de buscar reabilitação.

"A ideia de que alguém pense que simplesmente entreguei minha filha e fiquei bem com isso é de cortar o coração e não poderia estar mais longe da verdade", desabafou. "Eu precisava arrumar um jeito de lidar com a situação, mesmo sentindo que havia me perdido completamente. Fui eu que busquei ajuda dizendo: 'Preciso desesperadamente de socorro, sei que vai parecer terrível, mas não consigo mais viver assim'."

Hayden Panettiere

Hayden Panettiere em As Apimentadas por Divulgação
Hayden Panettiere por CarlaVanWagoner / Shutterstock.com
Hayden Panettiere em Nashville por Divulgação
Hayden Panettiere por CarlaVanWagoner / Shutterstock.com
Hayden Panettiere em Heroes por Divulgação
Hayden Panettiere por Everett Collection / Shutterstock.com
Hayden Panettiere como a líder de torcida Claire Bennet em Heroes, em 2006 por Divulgação
Hayden Panettiere por Ga Fullner / Shutterstock.com
Hayden Panettiere interpretou a aspirante a cantora country Juliette Barnes na série de TV Nashville por Divulgação
Hayden Panettiere por Everett Collection / Shutterstock.com
Hayden Panettiere por Ga Fullner / Shutterstock.com
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Phil Stafford / Shutterstock.com
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
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Hayden Panettiere em As Apimentadas por Divulgação

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O que se sabe sobre a morte de Hayden Panettiere, atriz de 'Heroes', aos 36 anos

Hayden Panettiere, atriz de 'Heroes' e 'Nashville', morre aos 36 anos

Mesmo morando longe de Kaya, que ficou sob os cuidados do pai, o ex-boxeador Wladimir Klitschko, Hayden destacou que mantinha uma rotina de muito afeto com a filha por meio de viagens frequentes e ligações de vídeo diárias. Ela frisou que a menina nunca se sentiu desamparada: "Ela sabe que tem pais que fariam tudo no mundo para garantir que esteja bem e saudável. De modo algum se sente abandonada".

Reconhecida por sucessos como 'Heroes', 'Nashville' e a franquia de terror 'Pânico', Hayden teve sua morte confirmada pela família, que pediu privacidade. As autoridades locais informaram que uma apuração preliminar não encontrou indícios de crime na residência da atriz, e a causa oficial do falecimento segue sob apuração.

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Morre Luto Atriz Hayden Panettiere

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