Meses antes de morrer, Hayden Panettiere explicou decisão sobre a filha: 'Havia me perdido'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 09:29
Meses antes de sua morte precoce aos 36 anos, confirmada no último domingo (16), a atriz norte-americana Hayden Panettiere abriu o coração sobre um dos momentos mais difíceis de sua trajetória: a decisão de abrir mão da custódia de sua filha, Kaya Evdokia Klitschko, hoje com 11 anos.
Hayden Panettiere com sua filha, Kaya
Em participação no podcast On Purpose with Jay Shetty, a artista relembrou o período em que optou por se afastar dos cuidados da menina, em 2018. Na época, Hayden enfrentava um quadro grave de depressão pós-parto, ansiedade e dependência química. A atriz fez questão de rebater julgamentos e esclarecer que a atitude partiu de uma necessidade de buscar reabilitação.
"A ideia de que alguém pense que simplesmente entreguei minha filha e fiquei bem com isso é de cortar o coração e não poderia estar mais longe da verdade", desabafou. "Eu precisava arrumar um jeito de lidar com a situação, mesmo sentindo que havia me perdido completamente. Fui eu que busquei ajuda dizendo: 'Preciso desesperadamente de socorro, sei que vai parecer terrível, mas não consigo mais viver assim'."
Hayden Panettiere
Mesmo morando longe de Kaya, que ficou sob os cuidados do pai, o ex-boxeador Wladimir Klitschko, Hayden destacou que mantinha uma rotina de muito afeto com a filha por meio de viagens frequentes e ligações de vídeo diárias. Ela frisou que a menina nunca se sentiu desamparada: "Ela sabe que tem pais que fariam tudo no mundo para garantir que esteja bem e saudável. De modo algum se sente abandonada".
Reconhecida por sucessos como 'Heroes', 'Nashville' e a franquia de terror 'Pânico', Hayden teve sua morte confirmada pela família, que pediu privacidade. As autoridades locais informaram que uma apuração preliminar não encontrou indícios de crime na residência da atriz, e a causa oficial do falecimento segue sob apuração.