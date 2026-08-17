LUTO

Meses antes de morrer, Hayden Panettiere explicou decisão sobre a filha: 'Havia me perdido'

Atriz de 'Heroes' e 'Pânico' morreu aos 36 anos no último domingo (16)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 09:29

Hayden Panettiere com sua filha, Kaya Crédito: Reprodução/Redes sociais

Meses antes de sua morte precoce aos 36 anos, confirmada no último domingo (16), a atriz norte-americana Hayden Panettiere abriu o coração sobre um dos momentos mais difíceis de sua trajetória: a decisão de abrir mão da custódia de sua filha, Kaya Evdokia Klitschko, hoje com 11 anos.

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Em participação no podcast On Purpose with Jay Shetty, a artista relembrou o período em que optou por se afastar dos cuidados da menina, em 2018. Na época, Hayden enfrentava um quadro grave de depressão pós-parto, ansiedade e dependência química. A atriz fez questão de rebater julgamentos e esclarecer que a atitude partiu de uma necessidade de buscar reabilitação.

"A ideia de que alguém pense que simplesmente entreguei minha filha e fiquei bem com isso é de cortar o coração e não poderia estar mais longe da verdade", desabafou. "Eu precisava arrumar um jeito de lidar com a situação, mesmo sentindo que havia me perdido completamente. Fui eu que busquei ajuda dizendo: 'Preciso desesperadamente de socorro, sei que vai parecer terrível, mas não consigo mais viver assim'."

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Mesmo morando longe de Kaya, que ficou sob os cuidados do pai, o ex-boxeador Wladimir Klitschko, Hayden destacou que mantinha uma rotina de muito afeto com a filha por meio de viagens frequentes e ligações de vídeo diárias. Ela frisou que a menina nunca se sentiu desamparada: "Ela sabe que tem pais que fariam tudo no mundo para garantir que esteja bem e saudável. De modo algum se sente abandonada".