Micael Borges lamenta morte de Lua Blanco e se despede da colega de Rebelde: ‘Descanse em paz’

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Heider Sacramento
Publicado em 18 de outubro de 2026 às 16:27
Micael Borges usou as redes sociais neste domingo (18) para lamentar a morte de Lua Blanco, sua colega de elenco em Rebelde. A atriz e cantora morreu aos 39 anos, em decorrência de um câncer, segundo informações divulgadas por familiares.
Nos stories do Instagram, Micael compartilhou uma foto da artista e publicou uma mensagem de despedida. “Ainda em choque… Nossa amada Lua. Descanse em paz”, escreveu o ator.
Os dois dividiram o elenco da versão brasileira de Rebelde, exibida pela Record entre 2011 e 2012. Na trama, Lua interpretou Roberta Messi, enquanto Micael deu vida a Pedro Costa. A novela também deu origem a um grupo musical que conquistou fãs em todo o país.
Lua Blanco
A morte da artista foi confirmada pela família, que publicou uma homenagem nas redes sociais e destacou a fé de Lua nos últimos momentos de vida.
“Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna”, informou a família.
A despedida de Micael se soma às manifestações de carinho de fãs e artistas que acompanharam a trajetória de Lua na televisão, no teatro e na música brasileira.