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Micael Borges lamenta morte de Lua Blanco e se despede da colega de Rebelde: ‘Descanse em paz’

Atores contracenaram na versão brasileira da novela, exibida pela Record entre 2011 e 2012; atriz morreu neste domingo (18), aos 39 anos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 16:27

Micael Borges lamentou a morte de Lua Blanco, sua colega na novela Rebelde
Micael Borges lamentou a morte de Lua Blanco, sua colega na novela Rebelde Crédito: Reprodução/Instagram

Micael Borges usou as redes sociais neste domingo (18) para lamentar a morte de Lua Blanco, sua colega de elenco em Rebelde. A atriz e cantora morreu aos 39 anos, em decorrência de um câncer, segundo informações divulgadas por familiares.

Nos stories do Instagram, Micael compartilhou uma foto da artista e publicou uma mensagem de despedida. “Ainda em choque… Nossa amada Lua. Descanse em paz”, escreveu o ator.

Os dois dividiram o elenco da versão brasileira de Rebelde, exibida pela Record entre 2011 e 2012. Na trama, Lua interpretou Roberta Messi, enquanto Micael deu vida a Pedro Costa. A novela também deu origem a um grupo musical que conquistou fãs em todo o país.

Lua Blanco

Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco interpretou Roberta Messi na versão brasileira de 'Rebelde' por Divulgação/Record TV
Informações sobre o velório de Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Comunicado sobre a morte da atriz Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Elenco de Rebelde, da direita para a esquerda, Lua Blanco (Roberta Messi), Micael Borges (Pedro Costa), Sophia Abrahão (Alice Albuquerque), Chay Suede (Tomás Campos Sales Penedo), Mel Fronckowiak (Carla Ferrer) e Arthur Aguiar (Diego Maldonado) por Divulgação
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Elenco de Rebelde, da direita para a esquerda, Sophia Abrahão (Alice Albuquerque), Micael Borges (Pedro Costa), Chay Suede (Tomás Campos Sales Penedo), Mel Fronckowiak (Carla Ferrer), Arthur Aguiar (Diego Maldonado) e Lua Blanco (Roberta Messi) por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar lamenta morte de Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
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Lua Blanco por Reprodução/Instagram

A morte da artista foi confirmada pela família, que publicou uma homenagem nas redes sociais e destacou a fé de Lua nos últimos momentos de vida.

“Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna”, informou a família.

A despedida de Micael se soma às manifestações de carinho de fãs e artistas que acompanharam a trajetória de Lua na televisão, no teatro e na música brasileira.

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