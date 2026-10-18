Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Michael Forest, ator de ‘Jornada nas Estrelas’, morre aos 97 anos

Artista interpretou o deus Apolo na clássica série de ficção científica e também trabalhou em produções de animação, animes e videogames

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 17:44

Michael Forest,
Michael Forest, conhecido por interpretar Apolo em Jornada nas Estrelas, morreu aos 97 anos Crédito: Reprodução

O ator americano Michael Forest, conhecido por viver o deus grego Apolo em Jornada nas Estrelas (Star Trek), morreu aos 97 anos, na última quarta-feira (14). A causa da morte não foi divulgada. A informação foi confirmada por um amigo do artista em uma publicação nas redes sociais.

Nascido Gerald Michael Charlebois, em 1929, no estado de Dakota do Norte, nos Estados Unidos, Forest passou os últimos anos de vida em uma instituição de repouso para idosos em Nevada. Ele construiu uma carreira extensa na televisão, no cinema e na dublagem, com trabalhos iniciados na década de 1950.

Michael Forest

Michael Forest, conhecido por interpretar Apolo em Jornada nas Estrelas, morreu aos 97 anos por Reprodução
Michael Forest, conhecido por interpretar Apolo em Jornada nas Estrelas, morreu aos 97 anos por Reprodução
1 de 2
Michael Forest, conhecido por interpretar Apolo em Jornada nas Estrelas, morreu aos 97 anos por Reprodução

Além da participação na produção que marcou a história da ficção científica, o ator esteve em séries como Além da Imaginação e The Dick Van Dyke Show. Também integrou o elenco de filmes ligados ao cineasta Roger Corman, conhecido por sua atuação no cinema independente americano.

Na dublagem, Forest emprestou a voz a personagens de diferentes projetos, incluindo produções de animação, animes e videogames. Entre os títulos associados à sua trajetória estão Power Rangers e World of Warcraft. Fluente em italiano, ele também dublou centenas de filmes durante o período em que viveu em Roma.

Na vida pessoal, foi casado por 52 anos com a atriz Diane Hale, que morreu em 2022. Não há informações públicas sobre filhos do casal.

Leia mais

Imagem - Lua Blanco será velada nesta segunda-feira (19) no Rio; cerimônia acontece à tarde

Lua Blanco será velada nesta segunda-feira (19) no Rio; cerimônia acontece à tarde

Imagem - Sophia Abrahão se despede de Lua Blanco com homenagem emocionante: ‘Rebeldes para sempre’

Sophia Abrahão se despede de Lua Blanco com homenagem emocionante: ‘Rebeldes para sempre’

Imagem - Micael Borges lamenta morte de Lua Blanco e se despede da colega de Rebelde: ‘Descanse em paz’

Micael Borges lamenta morte de Lua Blanco e se despede da colega de Rebelde: ‘Descanse em paz’

Mais recentes

Imagem - O segredos da ilha que abrigou antigas sociedades amazônicas, com cerâmicas sofisticadas e vestígios de mais de mil anos, e hoje atrai milhares de turistas curiosos

O segredos da ilha que abrigou antigas sociedades amazônicas, com cerâmicas sofisticadas e vestígios de mais de mil anos, e hoje atrai milhares de turistas curiosos
Imagem - De reencontros a novas chances: a sorte reserva um dia especial nessa semana para cada signo; descubra quando é o seu

De reencontros a novas chances: a sorte reserva um dia especial nessa semana para cada signo; descubra quando é o seu
Imagem - Lua Blanco será velada nesta segunda-feira (19) no Rio; cerimônia acontece à tarde

Lua Blanco será velada nesta segunda-feira (19) no Rio; cerimônia acontece à tarde