LUTO NO CINEMA

Michael Forest, ator de ‘Jornada nas Estrelas’, morre aos 97 anos

Artista interpretou o deus Apolo na clássica série de ficção científica e também trabalhou em produções de animação, animes e videogames

Heider Sacramento

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 17:44

Michael Forest, conhecido por interpretar Apolo em Jornada nas Estrelas, morreu aos 97 anos Crédito: Reprodução

O ator americano Michael Forest, conhecido por viver o deus grego Apolo em Jornada nas Estrelas (Star Trek), morreu aos 97 anos, na última quarta-feira (14). A causa da morte não foi divulgada. A informação foi confirmada por um amigo do artista em uma publicação nas redes sociais.

Nascido Gerald Michael Charlebois, em 1929, no estado de Dakota do Norte, nos Estados Unidos, Forest passou os últimos anos de vida em uma instituição de repouso para idosos em Nevada. Ele construiu uma carreira extensa na televisão, no cinema e na dublagem, com trabalhos iniciados na década de 1950.

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Além da participação na produção que marcou a história da ficção científica, o ator esteve em séries como Além da Imaginação e The Dick Van Dyke Show. Também integrou o elenco de filmes ligados ao cineasta Roger Corman, conhecido por sua atuação no cinema independente americano.

Na dublagem, Forest emprestou a voz a personagens de diferentes projetos, incluindo produções de animação, animes e videogames. Entre os títulos associados à sua trajetória estão Power Rangers e World of Warcraft. Fluente em italiano, ele também dublou centenas de filmes durante o período em que viveu em Roma.