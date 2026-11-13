LUTO

Michael John Roberts morreu de quê? Diretor de 'BoJack Horseman' enfrentava doença grave

Família divulgou nota lamentando a perda

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 08:07

Michael John Roberts, diretor de BoJack Horseman Crédito: Reprodução/Mubi

Michael John Roberts morreu na quarta-feira (11), em Los Angeles, nos Estados Unidos, após enfrentar um glioblastoma, um tipo agressivo de câncer no cérebro. A informação sobre a causa da morte do diretor e animador foi confirmada pela revista norte-americana Variety.

Michael John Roberts, diretor de 'BoJack Horseman' 1 de 5

Em comunicado enviado à imprensa e divulgado pela Variety, a família falou sobre a personalidade e o talento do artista. "Michael via o mundo de uma maneira um pouco diferente. Artista talentoso com um dom extraordinário, ele conseguia encontrar algo que valia a pena explorar naquilo que outros poderiam ignorar", disseram os parentes.

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A nota oficial também lembrou como ele aplicava essa visão criativa na vida pessoal. "Sua criatividade não se limitava ao que ele colocava no papel; ela moldava a maneira como ele pensava, questionava e compreendia o mundo ao seu redor", acrescentaram os familiares.

Roberts, de 48 anos, ficou conhecido por dirigir a sequência de abertura e dois episódios da série 'BoJack Horseman', exibida pela Netflix. Ele também dirigiu 28 episódios da animação 'Triptank' e criou 'Dallas & Robo', série de 2018 estrelada por John Cena e Kat Dennings.

Série de animação 'BoJack Horseman' 1 de 8

Ao longo da carreira, o profissional trabalhou nas séries 'F Is for Family', 'Final Space', 'Strange Planet' e 'MrBeast Lab', além de dirigir comerciais e videoclipes. Formado no Sheridan College, no Canadá, ele começou como animador júnior e depois atuou como artista de storyboard, função responsável por desenhar o roteiro quadro a quadro.