Michael John Roberts morreu de quê? Diretor de 'BoJack Horseman' enfrentava doença grave

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 08:07
Michael John Roberts morreu na quarta-feira (11), em Los Angeles, nos Estados Unidos, após enfrentar um glioblastoma, um tipo agressivo de câncer no cérebro. A informação sobre a causa da morte do diretor e animador foi confirmada pela revista norte-americana Variety.
Michael John Roberts, diretor de 'BoJack Horseman'
Em comunicado enviado à imprensa e divulgado pela Variety, a família falou sobre a personalidade e o talento do artista. "Michael via o mundo de uma maneira um pouco diferente. Artista talentoso com um dom extraordinário, ele conseguia encontrar algo que valia a pena explorar naquilo que outros poderiam ignorar", disseram os parentes.
A nota oficial também lembrou como ele aplicava essa visão criativa na vida pessoal. "Sua criatividade não se limitava ao que ele colocava no papel; ela moldava a maneira como ele pensava, questionava e compreendia o mundo ao seu redor", acrescentaram os familiares.
Roberts, de 48 anos, ficou conhecido por dirigir a sequência de abertura e dois episódios da série 'BoJack Horseman', exibida pela Netflix. Ele também dirigiu 28 episódios da animação 'Triptank' e criou 'Dallas & Robo', série de 2018 estrelada por John Cena e Kat Dennings.
Série de animação 'BoJack Horseman'
Ao longo da carreira, o profissional trabalhou nas séries 'F Is for Family', 'Final Space', 'Strange Planet' e 'MrBeast Lab', além de dirigir comerciais e videoclipes. Formado no Sheridan College, no Canadá, ele começou como animador júnior e depois atuou como artista de storyboard, função responsável por desenhar o roteiro quadro a quadro.
O diretor deixa a esposa, a atriz Bree Williamson, o filho McGreggor, os pais e uma irmã.