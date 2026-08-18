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Michel Teló impressiona com fazenda do tamanho de 20 mil campos de futebol, onde produz soja, milho e cria gado

Cantor mantém propriedade rural em Mato Grosso do Sul, administrada em parceria com o pai e o irmão, que também funciona como refúgio para a família

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 11:02

Michel Teló tem fazenda imensa
Michel Teló tem fazenda imensa Crédito: Reprodução

Além da carreira na música e da passagem como jurado do The Voice Brasil, Michel Teló também investiu no agronegócio. Aos 45 anos, o cantor é dono de uma fazenda de aproximadamente 14 mil hectares em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, onde a família mantém atividades de cultivo e criação de animais. O espaço é tão grande que, para se ter uma noção, o terreno equivale a 20 mil campos de futebol.

Michel Teló tem fazenda gigantesca

Fazenda de Michel Teló por Divulgação
Fazenda de Michel Teló por Divulgação
Fazenda de Michel Teló por Divulgação
Fazenda de Michel Teló por Divulgação
Fazenda de Michel Teló por Divulgação
Fazenda de Michel Teló por Divulgação
Fazenda de Michel Teló por Divulgação
Fazenda de Michel Teló por Divulgação
Fazenda de Michel Teló por Divulgação
Fazenda de Michel Teló por Divulgação
Fazenda de Michel Teló por Divulgação
Fazenda de Michel Teló por Divulgação
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Fazenda de Michel Teló por Divulgação

A propriedade foi estruturada para a produção rural e, de acordo com informações divulgadas pelo Globo Rural, possui áreas destinadas ao cultivo de soja e milho, além da criação de gado. A administração é feita em parceria com o pai e o irmão do cantor.

Teló também acompanha o funcionamento da fazenda sempre que a agenda de shows permite. O envolvimento com a propriedade faz parte de uma rotina diferente daquela vivida pelo artista nos palcos e nos estúdios de televisão.

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Apesar da dimensão e da estrutura voltada ao agronegócio, a fazenda também tem uma função familiar. O espaço é utilizado por Teló e pelos familiares como um refúgio para períodos de descanso e contato com a natureza.

A rotina no campo inclui atividades como passeios a cavalo e pescarias. A propriedade também conta com uma residência principal, uma casa na árvore usada pelos filhos do cantor e uma horta orgânica, onde a família participa do cultivo.

Dessa forma, a fazenda reúne as duas principais características que fizeram o investimento ganhar espaço na vida de Michel Teló: a atividade no agronegócio e a possibilidade de ter um lugar reservado para aproveitar momentos longe da rotina de shows e compromissos profissionais.

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