MILHO? MILIONÁRIO!

Michel Teló impressiona com fazenda do tamanho de 20 mil campos de futebol, onde produz soja, milho e cria gado

Cantor mantém propriedade rural em Mato Grosso do Sul, administrada em parceria com o pai e o irmão, que também funciona como refúgio para a família

Fernanda Varela

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 11:02

Michel Teló tem fazenda imensa Crédito: Reprodução

Além da carreira na música e da passagem como jurado do The Voice Brasil, Michel Teló também investiu no agronegócio. Aos 45 anos, o cantor é dono de uma fazenda de aproximadamente 14 mil hectares em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, onde a família mantém atividades de cultivo e criação de animais. O espaço é tão grande que, para se ter uma noção, o terreno equivale a 20 mil campos de futebol.

Michel Teló tem fazenda gigantesca 1 de 12

A propriedade foi estruturada para a produção rural e, de acordo com informações divulgadas pelo Globo Rural, possui áreas destinadas ao cultivo de soja e milho, além da criação de gado. A administração é feita em parceria com o pai e o irmão do cantor.

Teló também acompanha o funcionamento da fazenda sempre que a agenda de shows permite. O envolvimento com a propriedade faz parte de uma rotina diferente daquela vivida pelo artista nos palcos e nos estúdios de televisão.

Apesar da dimensão e da estrutura voltada ao agronegócio, a fazenda também tem uma função familiar. O espaço é utilizado por Teló e pelos familiares como um refúgio para períodos de descanso e contato com a natureza.

A rotina no campo inclui atividades como passeios a cavalo e pescarias. A propriedade também conta com uma residência principal, uma casa na árvore usada pelos filhos do cantor e uma horta orgânica, onde a família participa do cultivo.