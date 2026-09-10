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Mick Jagger revela rotina pesada de treinos aos 83 anos, com 10 atividades físicas diferentes, incluindo corrida de 12km, balé e kickboxing

Vocalista dos Rolling Stones combina corrida, dança, musculação, ioga e pilates para manter o condicionamento físico exigido nos palcos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 14:00

Mick Jagger
Mick Jagger Crédito: VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação

Aos 83 anos, Mick Jagger mantém uma rotina intensa de exercícios para continuar encarando o ritmo dos shows dos Rolling Stones. O cantor treina de cinco a seis dias por semana e combina diferentes modalidades para trabalhar resistência, flexibilidade, equilíbrio e condicionamento cardiovascular.

Em entrevista à revista Q, Jagger explicou que a frequência é alta, mas procura não exagerar na intensidade dos exercícios. “Eu treino cinco ou seis dias por semana, mas sem exageros. Alterno entre academia e dança, depois faço sprints e coisas do tipo. Treino para desenvolver resistência”, afirmou.

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Lucas Jagger, filho de Mick Jagger e Luciana Gimenez, completou 25 anos de idade por Reprodução/Instagram

A corrida ocupa um espaço importante na preparação física do artista. Jagger chega a percorrer até 12 quilômetros e não abandona o hábito nem quando está viajando. Nessas ocasiões, pode correr ao ar livre ou utilizar esteiras de academias.

Quando a corrida não é possível, o britânico aposta em outras atividades cardiovasculares. Natação, ciclismo e kickboxing estão entre as modalidades escolhidas pelo cantor para manter o preparo físico.

Jagger também incorporou balé, ioga e pilates à rotina. As atividades ajudam a trabalhar flexibilidade, equilíbrio e controle corporal, habilidades importantes para um artista conhecido justamente pela movimentação intensa durante as apresentações.

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Durante anos, o vocalista contou ainda com o acompanhamento do preparador físico norueguês Torje Eike, profissional que já trabalhou com atletas olímpicos e seleções de futebol. As sessões chegaram a durar entre duas e três horas e tinham a resistência aeróbica como um dos principais objetivos.

Mesmo depois de décadas de carreira, Jagger deixa claro que a preparação fora dos palcos é parte importante para conseguir sustentar a energia que apresenta diante do público.

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