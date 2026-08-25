PRIVACIDADE

Miguel Falabella revela por que escondeu existência dos filhos e fala sobre namoro com homem 38 anos mais jovem

Ator afirmou que familiares e antigos relacionamentos não deveriam ser expostos apenas por estarem ligados a uma pessoa pública

Fernanda Varela

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 16:52

Miguel Falabella e o namorado Crédito: Reprodução

Miguel Falabella falou sobre a relação que mantém com a própria privacidade e explicou por que sempre evitou expor os filhos e pessoas com quem se relacionou. As declarações voltaram a repercutir após a reprise de uma entrevista concedida pelo ator ao “Roda Viva”, da TV Cultura.

Durante a conversa, Falabella afirmou que sempre enxergou uma diferença clara entre a própria condição de figura pública e a vida dos filhos. “Eu achava que eu era uma pessoa pública, não eles. E graças a Deus são dois homens fantásticos”, declarou.

Alexandre Altoe, namorado de Miguel Falabella 1 de 10

O ator também contou que adotou a mesma postura em relação aos antigos relacionamentos. Para ele, o fato de alguém se envolver com uma pessoa conhecida não significa que essa pessoa deva automaticamente ter a vida exposta. “As pessoas que eu namorei também não tinham direito de colocar a vida delas no foco, por estarem comigo”, disse.

Foto com namorado teve grande repercussão

Falabella também comentou a repercussão de uma foto publicada ao lado do atual namorado, Alexandre. Segundo o ator, ele se surpreendeu com o interesse despertado pela imagem. “Agora botei uma foto com o Alexandre no Instagram, foi um desespero. Eu falei: ‘Mas o que é isso, gente? Que interesse é esse?’”, contou.

O ator afirmou ainda que se incomodou com a ênfase dada à diferença de idade entre os dois. Algumas manchetes destacaram que Alexandre seria 38 anos mais jovem que Falabella. “Etarismo, né? Não, chega. Pra quê?”, criticou.

Ao falar sobre a curiosidade em torno de sua vida pessoal, Falabella resumiu a forma como sempre tratou o assunto. “Nunca me interessei pela vida de ninguém e também nunca permiti que se interessassem pela minha”, afirmou.

Falabella relembra “Sai de Baixo”

Na mesma entrevista, o ator também falou sobre “Sai de Baixo”, humorístico que marcou a televisão brasileira. Falabella explicou que criou os personagens ao lado de Daniel Filho, mas não era responsável pela autoria dos roteiros.

Ele definiu o estilo do programa como uma “chanchada” e disse se surpreender com a força que a atração ainda mantém na memória do público décadas depois.

Falabella também comentou Caco Antibes, um de seus personagens mais conhecidos, e o definiu como “monstruoso”, desprezível e misógino. Segundo ele, o desafio era justamente dar carisma ao personagem e transformá-lo em um vilão que o público gostasse de odiar.