LUTO

Mila Seidl aparece pela primeira vez nas redes sociais e explica ausência do filho no velório de Lito Sousa

Mulher do youtuber também fez um pedido às pessoas que forem à despedida nesta sexta-feira (2), em São Paulo

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 11:18

Mila Seidl falou pela primeira vez desde a morte de Lito Sousa Crédito: Reprodução

Mila Seidl apareceu pela primeira vez nas redes sociais após a morte do marido, Lito Sousa, e fez um pedido às pessoas que forem ao velório do piloto e youtuber de aviação, nesta sexta-feira (2), em São Paulo. A empresária agradeceu o apoio recebido durante o período em que ele esteve doente e pediu que ninguém faça fotos ou vídeos durante a despedida.

Nos Stories do Instagram, Mila explicou que a cerimônia será aberta ao público justamente por causa do carinho que Lito recebeu dos fãs ao longo dos anos. "Estou aparecendo aqui primeiro para agradecer todo mundo que mandou mensagem não só hoje, mas ao longo dessa jornada toda. Quem torceu muito, que rezou muito, que esteve com a gente mesmo que virtualmente nessa jornada", afirmou.

Lito Sousa foi diagnosticado com doença rara e sem cura 1 de 11

"O Lito é muito amado, e por isso a gente resolveu fazer uma cerimônia aberta, para que as pessoas pudessem se despedir. Quem quiser ir, tem [um lugar] especial para os amigos que ficam em um canto separado e [outro] para a família", explicou.

Na sequência, porém, ela fez um pedido para quem participar da despedida. "Eu só queria fazer um único pedido: não tirem fotos. Porque tudo que cai na internet, não sai nunca mais. Eu tenho um filho de 7 anos, e quero preservar a imagem bonita dele. A minha maior preocupação é essa", disse.

Mila contou que o filho do casal, Malone, de 7 anos, não irá ao velório. Segundo ela, o menino decidiu não participar da despedida, e ela considera que isso ajudará a preservar a lembrança que ele tem do pai.

"Todas as pessoas são muito bem-vindas. É só isso que peço a vocês: para ter esse respeito com o que acho que é importante. Cada um sabe o que é importante, então, antes que todo mundo pergunte: não, o Malone não vai no velório. Ele não quis e achei ótimo, queria que ele preservasse uma outra imagem [do Lito]", afirmou.

A empresária também revelou que a família teve preocupação especial para evitar que imagens de Lito durante os momentos finais da doença fossem divulgadas.

"A gente teve que ter muito cuidado para que, durante esse tempo, não tivesse fotos vazadas dele doente, já no finalzinho [da vida], e eu não queria que fosse dessa forma. Então, quem for, sem fotos. Vai estar escrito, mas a gente sempre sabe que tem gente que tira. Não façam isso, por favor! Muito obrigada", pediu.

Onde será o velório de Lito Sousa

A despedida será realizada no Parque de Material Aeronáutico (PAMA), espaço militar localizado ao lado do Campo de Marte, em Santana, na Zona Norte de São Paulo.

"O Lito tinha algumas vontades e outras a gente achou que seria bonito colocar. Por isso que vai ser lá no PAMA, espaço militar que fica do lado do Campo de Marte em Santana, na Zona Norte de São Paulo. A qualquer momento entre 9h e 12h vocês podem vê-lo", explicou Mila.

Os amigos terão uma entrada separada e um espaço reservado para que possam se reunir. Depois do meio-dia, o local será fechado ao público para uma cerimônia religiosa exclusiva para a família.

"Aos amigos, a entrada é separada, porque tem um espaço para vocês ficarem, para a gente poder se ver e estar junto nesse momento, que é difícil para todo mundo. Depois de 12h é fechado ao público e tem uma cerimônia religiosa feita apenas para família", afirmou.

Lito Sousa morreu na quinta-feira (1), aos 59 anos. Ele estava em tratamento para a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição cerebral rara, grave e de rápida progressão, que pode causar perda de memória, dificuldades para andar e tremores.