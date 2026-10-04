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Mila Seidl, viúva de Lito Sousa, comove com carta aberta: 'Como voltar ao normal sem você?'

Mila Seidl usou as redes sociais neste domingo (4) para homenagear o criador do canal Aviões e Músicas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 10:48

Mila Seidl, viúva de Lito Sousa, fala sobre luto e saudade do influenciador
Mila Seidl, viúva de Lito Sousa, fala sobre luto e saudade do influenciador Crédito: Reprodução/Instagram

A esposa do influenciador digital Lito Sousa, Mila Seidl, emocionou o público neste domingo (4) com um novo relato sobre a ausência do marido. Por meio de suas redes sociais, ela abriu o coração para falar sobre o luto e a enorme dificuldade de retomar a rotina após a morte do criador do canal "Aviões e Músicas".

Mila Seidl fala sobre saudade de Lito Sousa

Mila Seidl, viúva de Lito Sousa, fala sobre luto e saudade do influenciador por Reprodução/Instagram
Mila Seidl, viúva de Lito Sousa, fala sobre luto e saudade do influenciador por Reprodução/Instagram
Lito Sousa e seu filho, Malone, de 7 anos por Reprodução/Instagram
Lito Sousa  por Reprodução | Redes Sociais
Lito Sousa e seu filho, Malone, de 7 anos por Reprodução/Instagram
Lito e Mila se conheceram em 2014 e construíram uma parceria de vida e trabalho por Reprodução
Informações do velório de Lito Sousa por Divulgação
Mila Seidl se despediu de Lito Sousa em uma homenagem marcada por lembranças da família e da aviação por Reprodução
Lito e Mila se conheceram em 2014 e construíram uma parceria de vida e trabalho por Reprodução
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Mila Seidl, viúva de Lito Sousa, fala sobre luto e saudade do influenciador por Reprodução/Instagram

Em uma publicação nas redes sociais, Mila dividiu com os seguidores algumas fotos com o parceiro. No texto, ela refletiu abertamente sobre o desafio de reconstruir sua própria vida, questionando como seria possível voltar ao normal sem a presença dele.

Lito Sousa se tornou um dos nomes mais queridos da internet brasileira ao explicar os bastidores e curiosidades da aviação com carisma e simplicidade. Desde o seu falecimento, a viúva tem recebido uma forte corrente de carinho nos comentários de seus perfis.

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Os fãs do youtuber frequentemente usam as postagens de Mila para deixar mensagens de conforto e compartilhar histórias sobre o influenciador.  

Leia na íntegra 

"Quando as lembranças viram o nosso bem mais valioso.

Estou sentindo muito a sua falta…

Amanhã é segunda, dia da vida das pessoas voltarem ao normal - rotina.

Como voltar ao normal sem você? Eu conseguirei aprender?

Vou tentar, por você, pelo Malone e por mim. Voltar não significará que vou te esquecer. Jamais! Voltar significa que eu vou estar de pé pelo seu legado, pelos seus sonhos e pela nossa missão. Era o que você queria e tentarei fazer da melhor forma possível, pois o que mais quero, é que você sinta orgulho de mim.

Ich liebe dich" (Eu te amo)

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Lito Sousa Mila Seidl

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