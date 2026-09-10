RECEITA

Milanesa feita com pão dormido: receita empanada evita desperdício e garante um bife de carne ou frango com casquinha sequinha e muito crocante

Pão amanhecido que iria para o lixo pode virar uma farinha de rosca caseira perfeita para preparar milanesa

Fernanda Varela

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 19:00

Frango à milanesa Crédito: Reprodução

O pão dormido pode ganhar uma nova utilidade na cozinha e ainda ajudar a preparar uma milanesa bem crocante. Em vez de comprar farinha de rosca pronta, a receita aproveita pães amanhecidos para fazer o empanado de carne ou frango.

Além de econômica, a técnica é uma boa maneira de evitar desperdício. O segredo é deixar o pão bem seco antes de triturá-lo, garantindo uma farinha que forme uma casquinha crocante durante a fritura.

7 dicas para a milanesa com pão dormido ficar sequinha e crocante 1 de 7

Ingredientes

* 4 bifes finos de carne bovina ou filés de frango

* 2 pães franceses amanhecidos

* 2 ovos

* 2 dentes de alho amassados

* Sal a gosto

* Pimenta-do-reino a gosto

* 1/2 xícara de farinha de trigo

* Óleo para fritar

Modo de preparo

Comece preparando a farinha de pão. Corte os pães amanhecidos em pedaços e, se ainda estiverem macios por dentro, leve ao forno baixo por alguns minutos até ficarem completamente secos, sem deixar queimar.

Espere esfriar e triture no liquidificador ou processador até obter uma farinha. Se quiser uma milanesa com textura mais rústica e crocante, não triture demais.

Tempere os bifes com alho, sal e pimenta-do-reino. Em um prato, coloque a farinha de trigo. Em outro recipiente, bata os ovos com um garfo. Coloque a farinha feita com o pão dormido em um terceiro prato.

Passe cada bife primeiro pela farinha de trigo, depois pelos ovos batidos e, por último, pela farinha de pão. Pressione levemente com as mãos para que o empanado fique bem aderido.

Aqueça o óleo em uma frigideira e frite os bifes até que estejam dourados dos dois lados. Retire e deixe escorrer sobre papel-toalha antes de servir.

Como deixar a milanesa mais crocante