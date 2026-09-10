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Milanesa feita com pão dormido: receita empanada evita desperdício e garante um bife de carne ou frango com casquinha sequinha e muito crocante

Pão amanhecido que iria para o lixo pode virar uma farinha de rosca caseira perfeita para preparar milanesa

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 19:00

Frango à milanesa
Frango à milanesa Crédito: Reprodução

O pão dormido pode ganhar uma nova utilidade na cozinha e ainda ajudar a preparar uma milanesa bem crocante. Em vez de comprar farinha de rosca pronta, a receita aproveita pães amanhecidos para fazer o empanado de carne ou frango.

Além de econômica, a técnica é uma boa maneira de evitar desperdício. O segredo é deixar o pão bem seco antes de triturá-lo, garantindo uma farinha que forme uma casquinha crocante durante a fritura.

7 dicas para a milanesa com pão dormido ficar sequinha e crocante

Pressione a farinha de pão. Depois da última camada, pressione delicadamente os farelos contra o bife. Isso reduz as chances de a casquinha se soltar durante a fritura. por Reprodução
Frite com o óleo já quente. Se o óleo estiver frio, a milanesa tende a absorver gordura. Frite poucas unidades por vez para evitar uma queda brusca na temperatura. por Reprodução
Siga a ordem do empanamento. Passe primeiro na farinha de trigo, depois no ovo batido e finalize na farinha feita com o pão dormido. por Reprodução
Seque a carne antes de empanar. Retire o excesso de umidade com papel-toalha. Isso ajuda as camadas do empanado a aderirem melhor. por Reprodução
Use pão realmente amanhecido. Quanto mais seco estiver o pão, melhor será a farinha para empanar. Se ainda estiver macio, leve ao forno baixo por alguns minutos. por Reprodução
Não transforme o pão em pó fino demais. Triture até obter pequenos farelos. Uma textura um pouco mais grossa ajuda a formar uma casquinha mais crocante. por Reprodução
Deixe os bifes finos. Carne ou frango muito grossos podem deixar o empanado dourado antes de o interior cozinhar completamente. por Reprodução
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Pressione a farinha de pão. Depois da última camada, pressione delicadamente os farelos contra o bife. Isso reduz as chances de a casquinha se soltar durante a fritura. por Reprodução

Ingredientes

* 4 bifes finos de carne bovina ou filés de frango

* 2 pães franceses amanhecidos

* 2 ovos

* 2 dentes de alho amassados

* Sal a gosto

* Pimenta-do-reino a gosto

* 1/2 xícara de farinha de trigo

* Óleo para fritar

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Modo de preparo

Comece preparando a farinha de pão. Corte os pães amanhecidos em pedaços e, se ainda estiverem macios por dentro, leve ao forno baixo por alguns minutos até ficarem completamente secos, sem deixar queimar.

Espere esfriar e triture no liquidificador ou processador até obter uma farinha. Se quiser uma milanesa com textura mais rústica e crocante, não triture demais.

Tempere os bifes com alho, sal e pimenta-do-reino. Em um prato, coloque a farinha de trigo. Em outro recipiente, bata os ovos com um garfo. Coloque a farinha feita com o pão dormido em um terceiro prato.

Passe cada bife primeiro pela farinha de trigo, depois pelos ovos batidos e, por último, pela farinha de pão. Pressione levemente com as mãos para que o empanado fique bem aderido.

Aqueça o óleo em uma frigideira e frite os bifes até que estejam dourados dos dois lados. Retire e deixe escorrer sobre papel-toalha antes de servir.

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Como deixar a milanesa mais crocante

O pão precisa estar realmente seco antes de ser triturado. Se estiver úmido, a farinha pode formar uma cobertura pesada e absorver mais óleo. Outra dica é empanar a carne apenas pouco antes da fritura para preservar a textura da casquinha.

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