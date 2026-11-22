CALIFÓRNIA

Miley Cyrus se casa com Maxx Morando: quem é o baterista e produtor musical

Miley foi casada com o ator Liam Hemsworth, com quem manteve um relacionamento de aproximadamente dez anos

WIadmir Pinheiro

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 17:46

Miley Cyrus se casa com Maxx Morando Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Miley Cyrus, 33 anos, se casou com o baterista e produtor musical Maxx Morando, 28, em uma cerimônia intimista em Palm Springs, na Califórnia. Os dois se conheceram em 2021 e mantiveram o relacionamento longe dos holofotes. A informação foi divulgada pela revista norte-americana People.

Morando é o segundo marido da cantora. Miley foi casada com o ator Liam Hemsworth, com quem manteve um relacionamento de aproximadamente dez anos. Até o momento, nenhum dos dois publicou detalhes da cerimônia nas redes sociais.

Miley Cyrus muda nome e anuncia novo álbum 1 de 8

Quem é Maxx Morando?

Maxx Morando é músico, produtor e artista visual norte-americano. Apesar do perfil discreto, ganhou espaço na cena alternativa de Los Angeles como baterista da banda de rock Liily. Antes, integrou o grupo punk The Regrettes, entre 2015 e 2018.

Além da música, Morando trabalha com design e ilustração. Em 2021, colaborou com Miley Cyrus na criação de estampas para figurinos da cantora.

Os dois também mantêm uma parceria profissional na música. Morando participou da produção e tocou diferentes instrumentos em faixas do álbum Endless Summer Vacation (2023), entre elas Handstand e Violet Chemistry.