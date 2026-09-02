Miley Cyrus surpreende fãs e muda nome antes de lançamento do novo álbum

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 12:00
A cantora Miley Cyrus surpreendeu o público ao decidir retirar o sobrenome de seus perfis nas redes sociais, passando a se identificar publicamente apenas como 'Miley'. A mudança acontece logo após a perda de sua madrinha, a cantora Dolly Parton, figura que exerceu forte influência em sua vida pessoal e artística, e antecede o lançamento de um novo projeto de estúdio.
Miley Cyrus muda nome e anuncia novo álbum
O primeiro indício da nova fase ocorreu quando a artista compartilhou uma imagem de divulgação com iluminação avermelhada, acompanhada por uma legenda minimalista contendo apenas seu primeiro nome. A repercussão foi imediata entre os fãs nas redes sociais, que rapidamente compararam a atitude aos passos de outros ícones da música que dispensam sobrenomes, apontando que a estrela já possui alcance global suficiente para ser reconhecida de forma única.
Até o momento, a equipe da cantora e a própria artista não se manifestaram detalhando se a alteração marca uma transição definitiva em sua identidade artística nem confirmaram conexões diretas entre a decisão e o luto recente pela partida de Dolly Parton.