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Miley Cyrus surpreende fãs e muda nome antes de lançamento do novo álbum

Mudança aconteceu após a morte de sua madrinha, a cantora Dolly Parton

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 12:00

Miley Cyrus muda nome e anuncia novo álbum
Miley Cyrus muda nome e anuncia novo álbum Crédito: Divulgação

A cantora Miley Cyrus surpreendeu o público ao decidir retirar o sobrenome de seus perfis nas redes sociais, passando a se identificar publicamente apenas como 'Miley'. A mudança acontece logo após a perda de sua madrinha, a cantora Dolly Parton, figura que exerceu forte influência em sua vida pessoal e artística, e antecede o lançamento de um novo projeto de estúdio.

Miley Cyrus muda nome e anuncia novo álbum

Miley Cyrus muda nome e anuncia volta aos palcos com novo álbum por Divulgação
Miley Cyrus muda nome e anuncia volta aos palcos com novo álbum por Divulgação
Miley Cyrus muda nome e anuncia volta aos palcos com novo álbum por Divulgação
Miley Cyrus muda nome e anuncia volta aos palcos com novo álbum por Divulgação
Miley Cyrus muda nome e anuncia volta aos palcos com novo álbum por Divulgação
Miley Cyrus muda nome e anuncia volta aos palcos com novo álbum por Divulgação
Miley Cyrus muda nome e anuncia novo álbum por Divulgação
Miley Cyrus muda nome e anuncia novo álbum por Reprodução/Instagram
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Miley Cyrus muda nome e anuncia volta aos palcos com novo álbum por Divulgação

O primeiro indício da nova fase ocorreu quando a artista compartilhou uma imagem de divulgação com iluminação avermelhada, acompanhada por uma legenda minimalista contendo apenas seu primeiro nome. A repercussão foi imediata entre os fãs nas redes sociais, que rapidamente compararam a atitude aos passos de outros ícones da música que dispensam sobrenomes, apontando que a estrela já possui alcance global suficiente para ser reconhecida de forma única.

Até o momento, a equipe da cantora e a própria artista não se manifestaram detalhando se a alteração marca uma transição definitiva em sua identidade artística nem confirmaram conexões diretas entre a decisão e o luto recente pela partida de Dolly Parton.

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Tags:

Música Lançamento Miley Cyrus Álbum Miley

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