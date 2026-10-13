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'Milla' existiu de verdade? Conheça a história de amor que inspirou maior sucesso de Netinho

Canção que marcou a carreira do cantor baiano nasceu de um romance de verão vivido pelo compositor Manno Góes na Ilha de Itaparica

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 14:30

Netinho
Netinho Crédito: Reprodução

Um dos maiores sucessos da carreira de Netinho, que morreu nesta terça-feira (13), aos 60 anos, nasceu de uma história de amor real. A música "Milla", que se tornou um dos principais hinos do axé nos anos 1990, foi inspirada em um romance de verão vivido pelo compositor Manno Góes em Mar Grande, na Ilha de Itaparica, na Bahia.

A canção, composta em parceria com Tuca Fernandes, ganhou projeção nacional em 1996, na voz de Netinho. O que muita gente não sabe é que a mulher homenageada na letra realmente existiu e fez parte da juventude de Manno.

Cantor Netinho morreu aos 60 anos

Netinho por Reprodução
Netinho fez seu último show de 31 de janeiro de 2026, en Natal por Reprodução
Netinho fez seu último show de 31 de janeiro de 2026, en Natal por Reprodução
Netinho por Divulgação
Netinho e a filha, Bruna por Reprodução
Jair Bolsonaro e Netinho por Reprodução
O cantor Netinho ficou internado por cerca de 7 meses entre 2013 e 2014 após complicações por uso de anabolizantes por Reprodução
Netinho se emociona ao falar da sua superação após uso de anabolizantes no Domingão do Faustão por Reprodução/TV Globo
Netinho no hospital por Reprodução/Globo News
Netinho internado após uso de anabolizantes por Reprodução/Facebook
Netinho apareceu em boa forma em fevereiro de 2013 por Divulgação
Netinho na academia por Reprodução/Redes Sociais
Netinho por TV Globo/Reprodução
Netinho com a filha, Bruna, em foto antiga por Reprodução
Netinho por Reprodução
Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
Netinho e a filha em foto publicada em 2023 por Reprodução/Instagram
Netinho sofreu uma queda no banheiro, mas tranquilizou os fãs por Reprodução/Instagram
Netinho por Reprodução/Instagram
Netinho mandou recado para os fãs por Reprodução | Instagram
Netinho diz que o início do seu tratamento foi adiado para quarta-feira (10) por Reprodução/Instagram
Netinho afirmou que pretende enfrentar o tratamento com otimismo por Reprodução/Instagram
Netinho enfrenta problemas de saúde por Reprodução | Instagram
Netinho por Reprodução/Instagram
Cantor Netinho por Reprodução/Instagram
Netinho em primeiro ensaio após alta do hospital por Reprodução
Netinho antes da doença por Divulgação
Netinho por Divulgação
Netinho falou sobre tratamento do câncer por Reprodução/Instagram
Netinho de Paula volta a ser internado no hospital Aliança por Reprodução / Redes Sociais
Netinho por Reprodução / Redes Sociais
Netinho anuncia que teve alta do hospital por Reprodução / Redes Sociais
Netinho está internado no Hospital Aliança Star em Salvador por Reprodução / Redes Sociais
Netinho por Reprodução/Redes Sociais
Netinho em imagem postada nas redes sociais por Reprodução
Netinho raspa a cabeça após diagnóstico de câncer por Reprodução/Instagram
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho segue internado por Reprodução
Netinho está internado há uma semana por Reprodução / Redes sociais
Netinho postou nova atualização por Reprodução
Internado na UTI, Netinho cancela shows que faria no Carnaval por Reprodução
Netinho por Divulgação
Netinho por Divulgação
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Netinho por Reprodução

Em entrevista ao programa "Fantástico", da TV Globo, em 2015, o compositor revelou que viveu um relacionamento breve com a jovem durante um verão na ilha. O romance terminou, os dois seguiram caminhos diferentes, mas a lembrança daquele período acabou eternizada na música. "Milla existiu realmente. Foi um amor de verão que aconteceu em Mar Grande, como a música retrata", contou Manno Góes na ocasião.

O compositor também revelou que, anos depois, ambos haviam construído suas próprias famílias e estavam felizes com suas vidas. "Milla, hoje, é uma mulher que está super bem casada, feliz, com os filhos dela. Eu também estou super feliz, casado, com meus filhos. E tomara que essa música ainda embale muitos amores", declarou na entrevista.

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Embora tenha sido inspirada em uma experiência pessoal de Manno Góes, a composição ficou conhecida nacionalmente pela interpretação de Netinho. O cantor incluiu a faixa no álbum "Netinho Ao Vivo", gravado em Aracaju, Sergipe, três anos depois de deixar a Banda Beijo para seguir carreira solo.

O sucesso foi imediato. "Milla" conquistou espaço nas rádios, nos trios elétricos e nas festas populares, tornando-se uma das músicas mais associadas ao cantor.

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Três décadas depois do lançamento, a gravação de Netinho continuava entre as mais ouvidas de sua carreira. Segundo levantamento divulgado pelo jornal O Globo em outubro de 2026, a faixa acumulava cerca de 37 milhões de reproduções no Spotify.

Nascido em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, Netinho se consolidou como um dos grandes nomes do axé music. Antes da carreira solo, ganhou destaque como vocalista da Banda Beijo, com sucessos como "Beijo na Boca".

O artista morreu nesta terça-feira (13), em Salvador, após enfrentar um linfoma não Hodgkin, diagnosticado em 2025. Ele estava internado no Hospital Aliança Star desde o fim de setembro, após o retorno da doença.

Segundo a equipe do cantor, o quadro evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos. Por desejo de Netinho, o velório e a cremação serão reservados a familiares e amigos próximos.

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