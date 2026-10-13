AMOR DE VERÃO

'Milla' existiu de verdade? Conheça a história de amor que inspirou maior sucesso de Netinho

Canção que marcou a carreira do cantor baiano nasceu de um romance de verão vivido pelo compositor Manno Góes na Ilha de Itaparica

Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 14:30

Netinho Crédito: Reprodução

Um dos maiores sucessos da carreira de Netinho, que morreu nesta terça-feira (13), aos 60 anos, nasceu de uma história de amor real. A música "Milla", que se tornou um dos principais hinos do axé nos anos 1990, foi inspirada em um romance de verão vivido pelo compositor Manno Góes em Mar Grande, na Ilha de Itaparica, na Bahia.

A canção, composta em parceria com Tuca Fernandes, ganhou projeção nacional em 1996, na voz de Netinho. O que muita gente não sabe é que a mulher homenageada na letra realmente existiu e fez parte da juventude de Manno.

Cantor Netinho morreu aos 60 anos 1 de 46

Em entrevista ao programa "Fantástico", da TV Globo, em 2015, o compositor revelou que viveu um relacionamento breve com a jovem durante um verão na ilha. O romance terminou, os dois seguiram caminhos diferentes, mas a lembrança daquele período acabou eternizada na música. "Milla existiu realmente. Foi um amor de verão que aconteceu em Mar Grande, como a música retrata", contou Manno Góes na ocasião.

O compositor também revelou que, anos depois, ambos haviam construído suas próprias famílias e estavam felizes com suas vidas. "Milla, hoje, é uma mulher que está super bem casada, feliz, com os filhos dela. Eu também estou super feliz, casado, com meus filhos. E tomara que essa música ainda embale muitos amores", declarou na entrevista.

Embora tenha sido inspirada em uma experiência pessoal de Manno Góes, a composição ficou conhecida nacionalmente pela interpretação de Netinho. O cantor incluiu a faixa no álbum "Netinho Ao Vivo", gravado em Aracaju, Sergipe, três anos depois de deixar a Banda Beijo para seguir carreira solo.

O sucesso foi imediato. "Milla" conquistou espaço nas rádios, nos trios elétricos e nas festas populares, tornando-se uma das músicas mais associadas ao cantor.

Três décadas depois do lançamento, a gravação de Netinho continuava entre as mais ouvidas de sua carreira. Segundo levantamento divulgado pelo jornal O Globo em outubro de 2026, a faixa acumulava cerca de 37 milhões de reproduções no Spotify.

Nascido em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, Netinho se consolidou como um dos grandes nomes do axé music. Antes da carreira solo, ganhou destaque como vocalista da Banda Beijo, com sucessos como "Beijo na Boca".

O artista morreu nesta terça-feira (13), em Salvador, após enfrentar um linfoma não Hodgkin, diagnosticado em 2025. Ele estava internado no Hospital Aliança Star desde o fim de setembro, após o retorno da doença.