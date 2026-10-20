CLIMÃO

Milton Cunha detona Pabllo Vittar, diz que cantora se declarou a primeira mulher trans a desfilar no Carnaval e é desmascarado: 'Ela não é trans'

Carnavalesco afirmou que cantora teria se declarado a primeira mulher trans a desfilar em carro alegórico, mas apresentadora apontou erro na afirmação

Fernanda Varela

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 13:15

Milton Cunha e Pabllo Vittar Crédito: Reprodução

Milton Cunha foi confrontado por Blogueirinha durante uma entrevista após fazer uma acusação contra Pabllo Vittar. O carnavalesco afirmou que a cantora teria se apresentado como a primeira mulher trans a desfilar em um carro alegórico, mas acabou sendo corrigido pela influenciadora, que lembrou um detalhe importante: Pabllo nunca se declarou uma mulher trans.

A discussão aconteceu no programa 'Blogueirinha Entrevista', quando Milton demonstrou insatisfação com uma suposta atitude da artista. Segundo ele, Pabllo teria reivindicado um pioneirismo no Carnaval, ignorando nomes que abriram espaço para a comunidade LGBTQIA+ nas escolas de samba.

Veja antes e depois das rinoplastias de Pabllo Vittar 1 de 5

Blogueirinha não deixou a declaração passar e contestou imediatamente o convidado. "Não, mas ela é drag, a Pabllo é drag. Ela não é trans, ela é drag, então ela não falou isso", rebateu.

Pabllo Vittar se identifica publicamente como um homem gay que faz drag, e não como uma mulher trans. A distinção levantada pela apresentadora colocou em xeque a versão de Milton, que insistiu ter ouvido pessoalmente a suposta declaração. "Falou, meu amor, falou. Eu tava lá, inclusive, do lado", garantiu o carnavalesco.

Mesmo diante da correção, Milton manteve as críticas e afirmou que a cantora teria desconsiderado a trajetória de artistas que fizeram história na avenida. "Ela esqueceu de Rogéria, Valéria, Heloína, Jane de Castro, ela esqueceu de todo mundo que tá ali lutando há muitos anos", declarou.

Blogueirinha continuou demonstrando incredulidade, mas acabou encerrando a discussão com um "Tá bom, ela falou". Em seguida, também provocou a cantora: "Porque a Pabllo é assim, ela é folgada".