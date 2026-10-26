Milton Nascimento completa 84 anos! Relembre 10 músicas que marcaram carreira do artista brasileiro

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Felipe Sena
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 19:43
Um dos maiores nomes da MPB, Milton Nascimento, completa 84 anos, com um legado cercado por grandes sucessos, e relevância na cultura brasileira.
Com uma carreira marcada por mais de 40 álbuns e reconhecimento internacional, Milton Nascimento nasceu no Rio de Janeiro em 26 de outubro de 1942, e foi criado em Três Pontas, em Minas Gerais.
Milton Nascimento
Começou a tocar e cantar ainda na adolescência em conjuntos de baile e grupos locais como o W’s Boys. Ficou nacionalmente conhecido no II Festival Internacional da Canção (FIC), quando sua canção “Travessia”, parceria com Fernando Brant, conquistou o 2ª lugar e o prêmio de melhor intérprete. Elis Regina também impulsionou sua obra ao gravar “Canção do Sal”. Nesta data especial, relembre 10 principais faixas da carreira do artista: