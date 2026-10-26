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Milton Nascimento completa 84 anos! Relembre 10 músicas que marcaram carreira do artista brasileiro

Entre os grandes sucessos de Milton estão ‘Travessia’, ‘Nada Será como Antes e ‘Maria, Maria’

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 19:43

Milton Nascimento
Milton Nascimento Crédito: Reprodução | Instagram

Um dos maiores nomes da MPB, Milton Nascimento, completa 84 anos, com um legado cercado por grandes sucessos, e relevância na cultura brasileira.

Com uma carreira marcada por mais de 40 álbuns e reconhecimento internacional, Milton Nascimento nasceu no Rio de Janeiro em 26 de outubro de 1942, e foi criado em Três Pontas, em Minas Gerais.

Milton Nascimento

Milton Nascimento por Reprodução
Milton Nascimento por Reprodução
Milton Nascimento por Reprodução
Milton Nascimento por Reprodução
Milton Nascimento é diagnosticado com demência por Reprodução
Milton Nascimento por Reprodução
Milton Nascimento por Reprodução
Milton Nascimento e o filho Augusto por Reprodução
Milton Nascimento por Reprodução
[Edicase]O documentário “Milton Bituca Nascimento” celebra a trajetória do cantor em sua turnê de despedida (Imagem: Reprodução digital | Gullane Filmes) por Imagem: Reprodução digital | Gullane Filmes
Milton Nascimento é torcedor do Cruzeiro por Reprodução
Milton Nascimento e Lô Borges por Reprodução
Milton Bituca Nascimento por Divulgação
[Edicase]O documentário ‘Milton Bituca Nascimento’ mostra a emocionante turnê de despedida do cantor (Imagem: Reprodução digital | Gullane Filmes) por Imagem: Reprodução digital | Gullane Filmes
Milton Nascimento por Reprodução
Milton Nascimento por Reprodução
Quincy jones por Reprodução/ Instagram
Milton Nascimento por Reprodução
Milton Nascimento por Redes sociais
Milton Nascimento confirma presença nos shows de Paul McCartney no Brasil em 2024 por Reprodução/ Instagram
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Milton Nascimento por Reprodução

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Começou a tocar e cantar ainda na adolescência em conjuntos de baile e grupos locais como o W’s Boys. Ficou nacionalmente conhecido no II Festival Internacional da Canção (FIC), quando sua canção “Travessia”, parceria com Fernando Brant, conquistou o 2ª lugar e o prêmio de melhor intérprete. Elis Regina também impulsionou sua obra ao gravar “Canção do Sal”. Nesta data especial, relembre 10 principais faixas da carreira do artista:

1. Travessia (1967)

2. Nada Será como Antes (1971)

3. Clube da Esquina Nº 2 (1972)

4. Fé Cega, Faca Amolada (1974)

5. Maria, Maria (1978)

6. Canção da América (1979)

7. Coração de Estudante (1983)

8. Caçador de Mim (1980)

9. Nos Bailes da Vida (1981)

10. Encontros e Despedidas (1981)

Tags:

Milton Nascimento

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