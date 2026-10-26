ANIVERSÁRIO

Milton Nascimento completa 84 anos! Relembre 10 músicas que marcaram carreira do artista brasileiro

Entre os grandes sucessos de Milton estão ‘Travessia’, ‘Nada Será como Antes e ‘Maria, Maria’

Felipe Sena

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 19:43

Milton Nascimento Crédito: Reprodução | Instagram

Um dos maiores nomes da MPB, Milton Nascimento, completa 84 anos, com um legado cercado por grandes sucessos, e relevância na cultura brasileira.

Com uma carreira marcada por mais de 40 álbuns e reconhecimento internacional, Milton Nascimento nasceu no Rio de Janeiro em 26 de outubro de 1942, e foi criado em Três Pontas, em Minas Gerais.

Milton Nascimento 1 de 26

Começou a tocar e cantar ainda na adolescência em conjuntos de baile e grupos locais como o W’s Boys. Ficou nacionalmente conhecido no II Festival Internacional da Canção (FIC), quando sua canção “Travessia”, parceria com Fernando Brant, conquistou o 2ª lugar e o prêmio de melhor intérprete. Elis Regina também impulsionou sua obra ao gravar “Canção do Sal”. Nesta data especial, relembre 10 principais faixas da carreira do artista:

1. Travessia (1967)

2. Nada Será como Antes (1971)

3. Clube da Esquina Nº 2 (1972)

4. Fé Cega, Faca Amolada (1974)

5. Maria, Maria (1978)

6. Canção da América (1979)

7. Coração de Estudante (1983)

8. Caçador de Mim (1980)

9. Nos Bailes da Vida (1981)