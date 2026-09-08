RECEITA

Como fazer mingau de aveia cremoso? Veja receita rápida e fácil

Prática de preparar e muito versátil, o prato pode ser adaptado com frutas, whey protein ou canela para um café da manhã nutritivo

Kamila Macedo

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 05:00

Maçãs cozidas com canela garantem mais sabor e cremosidade ao mingau de aveia. Crédito: Vladislav Noseek | Shutterstock

O mingau de aveia é uma opção nutritiva, cremosa e perfeita para começar o dia com energia. Com preparo rápido e versátil, o prato traz um toque de aconchego aos dias mais frios e serve tanto para um café da manhã reforçado quanto para uma ceia leve ao final do dia.

Fácil de adaptar para todos os paladares, a receita tradicional aceita diversas combinações práticas para a rotina. O preparo pode ser enriquecido com frutas frescas, mel e canela, permitindo criar desde versões mais leves até opções focadas em treinos.

Benefícios da aveia para a saúde 1 de 5

Ingredientes

2 xícaras de chá de leite integral ou desnatado (500 ml);

5 colheres de sopa de aveia em flocos finos (35 gramas);

1 colher de sopa de açúcar ou adoçante culinário (opcional);

Canela em pó a gosto para servir (opcional).

Modo de preparo

Comece reunindo o leite, a aveia e o açúcar em uma panela ainda fora do fogo. Misture bem até que os ingredientes fiquem homogêneos e sem grumos. Em seguida, leve a panela ao fogo médio e mexa sem parar por cerca de cinco minutos até iniciar a fervura. Assim que começar a ferver, reduza para fogo baixo e continue mexendo por mais um a dois minutos, até alcançar a cremosidade desejada. Por fim, desligue o fogo e sirva o mingau bem quente. Para finalizar, polvilhe canela em pó a gosto ou sirva o prato frio acompanhado de frutas.

Opções de consumo e combinações