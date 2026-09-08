Como fazer mingau de aveia cremoso? Veja receita rápida e fácil

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Kamila Macedo
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 05:00
O mingau de aveia é uma opção nutritiva, cremosa e perfeita para começar o dia com energia. Com preparo rápido e versátil, o prato traz um toque de aconchego aos dias mais frios e serve tanto para um café da manhã reforçado quanto para uma ceia leve ao final do dia.
Fácil de adaptar para todos os paladares, a receita tradicional aceita diversas combinações práticas para a rotina. O preparo pode ser enriquecido com frutas frescas, mel e canela, permitindo criar desde versões mais leves até opções focadas em treinos.
Benefícios da aveia para a saúde
2 xícaras de chá de leite integral ou desnatado (500 ml);
5 colheres de sopa de aveia em flocos finos (35 gramas);
1 colher de sopa de açúcar ou adoçante culinário (opcional);
Canela em pó a gosto para servir (opcional).
Comece reunindo o leite, a aveia e o açúcar em uma panela ainda fora do fogo. Misture bem até que os ingredientes fiquem homogêneos e sem grumos. Em seguida, leve a panela ao fogo médio e mexa sem parar por cerca de cinco minutos até iniciar a fervura. Assim que começar a ferver, reduza para fogo baixo e continue mexendo por mais um a dois minutos, até alcançar a cremosidade desejada. Por fim, desligue o fogo e sirva o mingau bem quente. Para finalizar, polvilhe canela em pó a gosto ou sirva o prato frio acompanhado de frutas.
O mingau de aveia se adapta facilmente a diferentes rotinas e objetivos nutricionais. Para adicionar mais frescor e fibras ao prato, aposte em frutas picadas como morango, banana e maçã. Quem busca uma versão mais leve ou com menor índice glicêmico pode substituir o açúcar tradicional por adoçantes culinários na preparação. Já para transformar o mingau em uma refeição pré-treino ou pós-treino, a dica é adicionar uma dose de whey protein logo após desligar o fogo. Por fim, vale apostar na criatividade com variados toppings, incluindo castanhas crocantes, sementes de chia, pasta de amendoim ou um fio de mel.