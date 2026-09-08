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Como fazer mingau de aveia cremoso? Veja receita rápida e fácil

Prática de preparar e muito versátil, o prato pode ser adaptado com frutas, whey protein ou canela para um café da manhã nutritivo

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 05:00

Maçãs cozidas com canela garantem mais sabor e cremosidade ao mingau de aveia.
Maçãs cozidas com canela garantem mais sabor e cremosidade ao mingau de aveia. Crédito: Vladislav Noseek | Shutterstock

O mingau de aveia é uma opção nutritiva, cremosa e perfeita para começar o dia com energia. Com preparo rápido e versátil, o prato traz um toque de aconchego aos dias mais frios e serve tanto para um café da manhã reforçado quanto para uma ceia leve ao final do dia.

Fácil de adaptar para todos os paladares, a receita tradicional aceita diversas combinações práticas para a rotina. O preparo pode ser enriquecido com frutas frescas, mel e canela, permitindo criar desde versões mais leves até opções focadas em treinos.

Benefícios da aveia para a saúde

Saúde intestinal: É rica em fibras solúveis, especialmente a betaglucana, que melhora o trânsito intestinal e alimenta as bactérias benéficas da microbiota. por Imagem: JRP Studio | Shutterstock
Saciedade prolongada: As fibras retardam o esvaziamento gástrico, evitando picos de glicemia e controlando a fome ao longo do dia. por Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock
Aporte energético sustentado: Por ser um carboidrato de complexo digestão, fornece energia de forma gradual e constante para o organismo. por Imagem: TalyaAL | Shutterstock
[Controle do colesterol: Ajuda a reduzir a absorção do colesterol ruim (LDL) no sangue graças à ação da fibra solúvel betaglucana. por Imagem: Yulia Davidovich | Shutterstock
Aporte de nutrientes essenciais: É fonte natural de minerais cruciais para o organismo, como ferro, magnésio, zinco e vitaminas do complexo B. por
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Saúde intestinal: É rica em fibras solúveis, especialmente a betaglucana, que melhora o trânsito intestinal e alimenta as bactérias benéficas da microbiota. por Imagem: JRP Studio | Shutterstock

Ingredientes

2 xícaras de chá de leite integral ou desnatado (500 ml);

5 colheres de sopa de aveia em flocos finos (35 gramas);

1 colher de sopa de açúcar ou adoçante culinário (opcional);

Canela em pó a gosto para servir (opcional).

Modo de preparo

Comece reunindo o leite, a aveia e o açúcar em uma panela ainda fora do fogo. Misture bem até que os ingredientes fiquem homogêneos e sem grumos. Em seguida, leve a panela ao fogo médio e mexa sem parar por cerca de cinco minutos até iniciar a fervura. Assim que começar a ferver, reduza para fogo baixo e continue mexendo por mais um a dois minutos, até alcançar a cremosidade desejada. Por fim, desligue o fogo e sirva o mingau bem quente. Para finalizar, polvilhe canela em pó a gosto ou sirva o prato frio acompanhado de frutas.

Opções de consumo e combinações

O mingau de aveia se adapta facilmente a diferentes rotinas e objetivos nutricionais. Para adicionar mais frescor e fibras ao prato, aposte em frutas picadas como morango, banana e maçã. Quem busca uma versão mais leve ou com menor índice glicêmico pode substituir o açúcar tradicional por adoçantes culinários na preparação. Já para transformar o mingau em uma refeição pré-treino ou pós-treino, a dica é adicionar uma dose de whey protein logo após desligar o fogo. Por fim, vale apostar na criatividade com variados toppings, incluindo castanhas crocantes, sementes de chia, pasta de amendoim ou um fio de mel.

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