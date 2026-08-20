RECUPERAÇÃO

Mingau, do Ultraje a Rigor, muda visual durante reabilitação após ser baleado na cabeça

Baixista apareceu com novo corte de cabelo e barba em fotos compartilhadas nas redes sociais; músico segue em tratamento desde o ataque ocorrido em 2023

Fernanda Varela

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 15:46

Mingau mostra novo visual enquanto se recupera Crédito: Reprodução

Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, apareceu de visual novo nas redes sociais em meio ao processo de reabilitação iniciado após ele ser baleado na cabeça, em setembro de 2023. As imagens mostram o músico com o cabelo e a barba aparados.

A transformação foi compartilhada pelo perfil do artista. "E esse antes e depois? @barbeariarocha_moema veio deixar o Mingau lindão (e tirar a cara de Papai Noel)", diz a legenda da publicação.

Mingau foi baleado na cabeça 1 de 10

As fotos repercutiram entre os seguidores, que celebraram o momento e destacaram a importância do apoio recebido pelo músico durante o tratamento. "Uma imagem que fala muito e mostra tamanha importância da amizade", escreveu uma pessoa. "Ficou lindão, Deus o abençoe grandemente", elogiou outra. "Ele parece estar se recuperando, que bom!", comentou mais um internauta.

Mingau foi baleado na cabeça durante um ataque em Paraty, no Rio de Janeiro, em setembro de 2023. O músico passou por um longo período de internação e recebeu alta do Hospital São Luiz, unidade Itaim, em São Paulo, em outubro de 2024.

Após deixar o hospital, o baixista passou a seguir o tratamento em uma clínica de reabilitação. Em julho deste ano, o perfil do músico compartilhou registros de mais uma etapa do processo de recuperação, mostrando Mingau realizando atividades sob acompanhamento profissional.