CINEMA

‘Minha Melhor Amiga’, com Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, supera ‘Ainda Estou Aqui’ e entra no top 10 do cinema nacional

Com mais de 5,84 milhões de espectadores e R$ 105 milhões arrecadados, comédia dirigida por Susana Garcia se tornou a oitava produção nacional mais vista nos cinemas desde 2000

Heider Sacramento

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 22:56

om mais de 5,84 milhões de espectadores e R$ 105 milhões arrecadados, comédia dirigida por Susana Garcia se tornou a oitava produção nacional mais vista nos cinemas desde 2000 Crédito: Divulgação

A comédia ‘Minha Melhor Amiga’, estrelada por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, ultrapassou Ainda Estou Aqui em número de espectadores e se tornou a oitava maior bilheteria entre os filmes brasileiros lançados desde 2000. O longa já levou mais de 5,84 milhões de pessoas aos cinemas e arrecadou cerca de R$ 105 milhões.

Lançado no início de setembro, o filme dirigido por Susana Garcia também alcançou a marca de comédia brasileira de maior público desde a pandemia. Considerando toda a história do cinema nacional, a produção ocupa a décima posição no ranking de espectadores.

Ingrid Guimarães e Mônica Martelli 1 de 13

Para a diretora, a identificação do público feminino com a história ajudou a impulsionar o resultado. “Esse filme se tornou um movimento, um grito das mulheres pela força da amizade feminina”, afirmou em comunicado à imprensa.

Na trama, Mônica Martelli interpreta Julia, uma jornalista divorciada que perdeu a confiança no amor. Já Ingrid Guimarães vive Clara, que enfrenta uma crise no casamento e frustrações com a rotina doméstica.