‘Minha Melhor Amiga’, com Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, supera ‘Ainda Estou Aqui’ e entra no top 10 do cinema nacional

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Heider Sacramento
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 22:56
A comédia ‘Minha Melhor Amiga’, estrelada por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, ultrapassou Ainda Estou Aqui em número de espectadores e se tornou a oitava maior bilheteria entre os filmes brasileiros lançados desde 2000. O longa já levou mais de 5,84 milhões de pessoas aos cinemas e arrecadou cerca de R$ 105 milhões.
Lançado no início de setembro, o filme dirigido por Susana Garcia também alcançou a marca de comédia brasileira de maior público desde a pandemia. Considerando toda a história do cinema nacional, a produção ocupa a décima posição no ranking de espectadores.
Ingrid Guimarães e Mônica Martelli
Para a diretora, a identificação do público feminino com a história ajudou a impulsionar o resultado. “Esse filme se tornou um movimento, um grito das mulheres pela força da amizade feminina”, afirmou em comunicado à imprensa.
Na trama, Mônica Martelli interpreta Julia, uma jornalista divorciada que perdeu a confiança no amor. Já Ingrid Guimarães vive Clara, que enfrenta uma crise no casamento e frustrações com a rotina doméstica.
Aos 50 anos, as duas amigas decidem viajar para Portugal em busca de novas experiências e de uma mudança de perspectiva sobre a vida. As gravações aconteceram no Rio de Janeiro, em Lisboa e em Sevilha, e a história foi inspirada nas viagens que as protagonistas fizeram com suas filhas.