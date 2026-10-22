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‘Minha Melhor Amiga’, com Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, supera ‘Ainda Estou Aqui’ e entra no top 10 do cinema nacional

Com mais de 5,84 milhões de espectadores e R$ 105 milhões arrecadados, comédia dirigida por Susana Garcia se tornou a oitava produção nacional mais vista nos cinemas desde 2000

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 22:56

om mais de 5,84 milhões de espectadores e R$ 105 milhões arrecadados, comédia dirigida por Susana Garcia se tornou a oitava produção nacional mais vista nos cinemas desde 2000
om mais de 5,84 milhões de espectadores e R$ 105 milhões arrecadados, comédia dirigida por Susana Garcia se tornou a oitava produção nacional mais vista nos cinemas desde 2000 Crédito: Divulgação

A comédia ‘Minha Melhor Amiga’, estrelada por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, ultrapassou Ainda Estou Aqui em número de espectadores e se tornou a oitava maior bilheteria entre os filmes brasileiros lançados desde 2000. O longa já levou mais de 5,84 milhões de pessoas aos cinemas e arrecadou cerca de R$ 105 milhões.

Lançado no início de setembro, o filme dirigido por Susana Garcia também alcançou a marca de comédia brasileira de maior público desde a pandemia. Considerando toda a história do cinema nacional, a produção ocupa a décima posição no ranking de espectadores.

Ingrid Guimarães e Mônica Martelli

Ingrid Guimarães e Mônica Martelli por Reprodução/Redes Sociais
Ingrid Guimarães e Mônica Martelli são amigas há mais de 30 anos  por Reprodução/Redes Sociais
Ingrid Guimarães e Mônica Martelli com suas filhas, Clara e Julia por Reprodução/Redes Sociais
Ingrid Guimarães se emociona com homenagem de Mônica Martelli por Reprodução/Globo
Ingrid Guimarães e Mônica Martelli com suas filhas, Clara e Julia por Reprodução/Redes Sociais
Mônica Martelli e Ingrid Guimarães durante viagem pela Europa por Reprodução/Redes Sociais
Ingrid Guimarães e Mônica Martelli em Ibiza por Reprodução/Redes Sociais
Ingrid Guimarães e Mônica Martelli por Reprodução/Redes Sociais
Ingrid Guimarães e Mônica Martelli por Reprodução/Redes Sociais
Ingrid Guimarães e Mônica Martelli em Londres com as filhas por Reprodução/Redes Sociais
Ingrid Guimarães se emociona com homenagem de Mônica Martelli por Reprodução/Globo
Ingrid Guimarães e Mônica Martelli em Londres com as filhas por Reprodução/Redes Sociais
Ingrid Guimarães e Mônica Martelli por Reprodução/Redes Sociais
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Ingrid Guimarães e Mônica Martelli por Reprodução/Redes Sociais

Para a diretora, a identificação do público feminino com a história ajudou a impulsionar o resultado. “Esse filme se tornou um movimento, um grito das mulheres pela força da amizade feminina”, afirmou em comunicado à imprensa.

Na trama, Mônica Martelli interpreta Julia, uma jornalista divorciada que perdeu a confiança no amor. Já Ingrid Guimarães vive Clara, que enfrenta uma crise no casamento e frustrações com a rotina doméstica.

Aos 50 anos, as duas amigas decidem viajar para Portugal em busca de novas experiências e de uma mudança de perspectiva sobre a vida. As gravações aconteceram no Rio de Janeiro, em Lisboa e em Sevilha, e a história foi inspirada nas viagens que as protagonistas fizeram com suas filhas.

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