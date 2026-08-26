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Mini bar, banheiro gigante e espaço de beleza: como é o voo de luxo de Ana Paula Siebert e Justus para China?

Influenciadora compartilhou detalhes do primeiro voo com parada em Dubai e surpreendeu pelo luxo

Felipe Sena

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 14:55

Ana Paula Siebert e Roberto Justus em cabine luxuosa Crédito: Reprodução | Instagram

Ana Paula Siebert, influenciadora e esposa de Roberto Justus, de 38 anos, embarcou com o esposo de 71 anos, rumo à China na última terça-feira (25).

Siebert compartilhou detalhes do primeiro voo com parada em Dubai e surpreendeu pelo luxo. Diante das 15 horas de trajeto até a primeira parada, a empresária mostrou a cabine de luxo e ficou impressionada com o tamanho do banheiro, que inclui chuveiro e secador para os cabelos.

Confira fotos da cabine de luxo que Ana Paula Siebert e Roberto Justus viajaram para a China 1 de 10

"Temos dois voos para chegar do outro lado. A gente vai fazer conexão em Dubai. Depois vai esperar quatro horas e depois faz mais umas oito ou nove horas. Eu gosto de viajar e de todo o processo", disse antes de mostrar o ambiente aos seguidores.

Antes da primeira parada, a empresária fez um tour pelo banheiro do avião. "Olha o tamanho desse banheiro, estou chocada!", afirmou.

"Olha o tamanho, você ganha uma bolsa para você não ficar andando no avião com as suas coisas penduradas no braço. Tem espelho com luz e aqui é chuveiro. Você reserva seu horário e tem cinco minutos de água para tomar banho", explicou.

"Vocês não vão acreditar, tem secador no banheiro. Passada!", falou por fim.

Siebert mostrou ainda que o espaço tem o espaço de beleza, com espelho individual e luz para pequenos retoques. "Eu tenho espelho de maquiagem, uma necessaire [dada pela companhia aérea] que tenho certeza que vai ter tudo o que amo aqui dentro. Agora, essa parte aqui eu confesso que já vi algumas vezes", disse, sendo interrompida por Justus, que mostrou o grande cardápio na aeronave.

Justus ainda explicou que a divisória entre eles estava levantada. "Eu vou abaixar, calma", falou Siebert. "Ele está falando que tem um muro entre a gente", explicou.

"Tenho um mini bar só meu", comentou animada, apertando um botão enquanto as bebidas começaram a subir. "Não é o máximo isso? Estou me achando", brincou.

Quando o muro, que estava incomodando o empresário, abaixou, Ana se divertiu. "Vamos ver se meu vizinho é bonito. Gente, eu tenho um vizinho muito bonito. Não falam que é no avião que a gente tem que arrumar um paquera? Eu vou com meu marido no avião".