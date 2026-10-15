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Minissérie de apenas 6 episódios vira sucesso na Netflix e ultrapassa 2,5 milhões de visualizações

Produção ambientada no século XIX conquistou espaço entre as mais assistidas de 26 países e mistura romance, ambição e disputas por poder

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 17:31

A Boneca: série da Netflix une comerciante e aristocrata em um amor arriscado
A Boneca: série da Netflix une comerciante e aristocrata em um amor arriscado Crédito: Reprodução

Uma minissérie de apenas seis episódios está chamando atenção dos assinantes da Netflix. Lançada em 2026, 'A Boneca' registrou 2,5 milhões de visualizações em sua primeira semana e apareceu entre as produções mais assistidas em 26 países, de acordo com dados divulgados pela plataforma.

A produção polonesa aposta em uma combinação de romance, intrigas familiares e conflitos sociais para contar uma história ambientada na Varsóvia do século XIX. Com capítulos de aproximadamente uma hora, a trama é uma alternativa para quem prefere acompanhar uma história completa sem precisar investir em várias temporadas.

A Boneca: série da Netflix une comerciante e aristocrata em um amor arriscado

A Boneca: série da Netflix une comerciante e aristocrata em um amor arriscado por Reprodução
A Boneca: série da Netflix une comerciante e aristocrata em um amor arriscado por Reprodução
A Boneca: série da Netflix une comerciante e aristocrata em um amor arriscado por Reprodução
A Boneca: série da Netflix une comerciante e aristocrata em um amor arriscado por Reprodução
A Boneca: série da Netflix une comerciante e aristocrata em um amor arriscado por Reprodução
A Boneca: série da Netflix une comerciante e aristocrata em um amor arriscado por Reprodução
A Boneca: série da Netflix une comerciante e aristocrata em um amor arriscado por Reprodução
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A Boneca: série da Netflix une comerciante e aristocrata em um amor arriscado por Reprodução

Inspirada no romance homônimo de Bolesław Prus, publicado em 1890, a minissérie tem direção de Paweł Maślona e traz Tomasz Schuchardt e Sandra Drzymalska nos papéis principais.

A história acompanha Stanisław Wokulski, um comerciante que conseguiu conquistar estabilidade financeira, mas enfrenta dificuldades para ser aceito pela aristocracia. Mesmo com dinheiro, ele percebe que sua origem social continua sendo um obstáculo para circular entre as famílias mais influentes da cidade.

A situação se complica quando Wokulski se apaixona por Izabela Łęcka, uma jovem pertencente à elite. Determinado a conquistá-la, ele passa a acreditar que a riqueza e o prestígio serão suficientes para superar as diferenças entre os dois.

Izabela, entretanto, também enfrenta seus próprios conflitos. Pressionada pelas expectativas sociais e pelos problemas financeiros da família, ela tenta preservar sua independência em uma época na qual o casamento era frequentemente tratado como uma obrigação.

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À medida que os personagens se aproximam, sentimentos e interesses econômicos começam a se misturar. O relacionamento passa a expor questões como desigualdade, ambição, controle e as dificuldades impostas pelas convenções sociais.

Além da narrativa, a produção chama atenção pela reconstrução histórica. Figurinos elaborados, grandes salões e residências luxuosas ajudam a retratar a vida da aristocracia europeia, enquanto o contraste com as classes trabalhadoras evidencia as diferenças sociais daquele período.

A adaptação também apresenta uma abordagem contemporânea do clássico literário, explorando os conflitos emocionais dos protagonistas e as consequências de suas escolhas. A proposta pode agradar especialmente aos fãs de dramas de época, como 'Bridgerton', embora as duas produções tenham estilos e histórias diferentes.

O elenco ainda reúne Dariusz Chojnacki, Jacek Braciak, Julia Wyszyńska, Maria Kania, Piotr Pacek, Magdalena Cielecka e Piotr Adamczyk.

Com seis capítulos de aproximadamente 60 minutos, 'A Boneca' está disponível no catálogo da Netflix.

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