Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ministério Público do Trabalho denuncia Hytalo Santos e o marido por trabalho escravo e exploração sexual

Influenciadores que cumprem prisão em regime fechado, foram denunciados por série de condutas contra crianças e adolescentes

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 18:49

Hytalo Santos e Israle nta vIcente
Hytalo Santos e Israle nta vIcente Crédito: Reprodução | TV Globo

O Ministério Público do Trabalho (MPT) denunciou o influenciador digital Hytalo Santos, de 27 anos, e o esposo, Israel Vicente, conhecido como “Euro”, de 38, por tráfico de pessoas, exploração sexual e submissão de adolescentes e trabalho em condições análogas à escravidão.

Em nota divulgada pelo MPT, o casal é acusado de comandar “um lucrativo esquema de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual e de submissão a trabalho em condições análogas à de escravo com dezenas de vítimas, incluindo crianças e adolescentes”.

Felca e Hytalo Santos

Felca e Hytalo Santos por Reprodução | Redes Sociais
Felca e Hytalo Santos por Reprodução | Redes Sociais
Felca e Hytalo Santos por Reprodução | Redes Sociais
Felca e Hytalo Santos por Reprodução | Redes Sociais
Felca e Hytalo Santos por Reprodução | Redes Sociais
Felca e Hytalo Santos por Reprodução | Redes Sociais
Felca e Hytalo Santos por Reprodução | Redes Sociais
Felca e Hytalo Santos por Reprodução | Redes Sociais
Felca e Hytalo Santos por Reprodução | Redes Sociais
Felca e Hytalo Santos por Reprodução | Redes Sociais
1 de 10
Felca e Hytalo Santos por Reprodução | Redes Sociais

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Juiz deixa caso Hytalo Santos por não conseguir ser imparcial e Kamylinha publica carta do influenciador nas redes sociais

Hytalo Santos se emociona ao depor em audiência que apura suspeita de exploração sexual: ‘Para a gente da periferia é arte’

Felca depõe contra Hytalo Santos e traz nova reviravolta ao caso

Caso Hytalo Santos tem novo capítulo envolvendo Felca; veja detalhes

Hytalo Santos e marido brigam em presídio após flagrante com travesti

Ainda de acordo com a nota, a decisão foi baseada em elementos robustos e provas reunidas nos autos do Inquérito Civil. Embora centralizada no MPT, na cidade de João Pessoa, na Paraíba, a ação do MPT está sendo conduzida pelo Grupo Especial de Atuação Finalística (GEAF) de âmbito nacional, instituído pela Procuradoria-Geral do Trabalho (PGT) é composto por procuradores e procuradoras de diferentes regiões do país. O caso tramita em segredo de justiça por envolver situações de violência contra crianças e adolescentes e também para evitar a revitimização.

A denúncia, aceita pela Justiça do Trabalho, fez parte de outra investigação contra o influenciador, que difere da esfera criminal, em que ele já responde por produzir conteúdos de exploração sexual envolvendo adolescentes.

Existem indícios, que já haviam sido revelados, de que Hytalo e “Euro”, presos desde agosto deste ano, aliciam adolescentes vulneráveis na Paraíba, prometendo ajuda financeira e melhores condições de vida. Os jovens eram levados para morar com o casal em João Pessoa, onde eram submetidos a rotina rígida.

Hytalo gravava conteúdos para as redes sociais com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade econômica, onde estes usavam roupas sensuais e dançavam ao som de músicas de duplo sentido e com cunho apelativo. O caso ficou conhecido após ser exposto pelo também influenciador Felca, através de um vídeo publicado no YouTube com o título “Adultização”.

O MPT atribui uma série de condutas incorretas ao casal, como isolamento do convívio familiar, confisco de celulares e meios de comunicação, ausência de convívio social, restrição de ir e vir, controle rígido da rotina, gravações exaustivas, com privação de sono, ausência de remuneração, supressão de autonomia individual, ausência de autonomia financeira, coação psicológica com ameaça permanente de descarte e ingerências sobre a identidade de gênero e orientação sexual dos adolescentes.

Além disso, o órgão relata que os adolescentes foram exibidos nas redes sociais de forma sexualizada, frequentavam festas e locais considerados perigosos que são incompatíveis com a idade dos jovens. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, havia a realização de procedimentos estéticos a fim de potencializar o apelo sexual dos adolescentes.

Por isso, desde agosto a justiça vem promovendo uma série de restrições bloqueios nas contas do influenciador. Entre eles, a determinação do envio de ofícios para órgãos de proteção de crianças e adolescentes, a pedido do MPT, com o intuito de garantir atendimento social, médico e psicológico imediato. Desde então, veículos, empresas, bens e valores, que podem alcançar R$ 20 milhões, em nome de Hytalo Santos e de Israel Vicente já estão bloqueados.

O Ministério Público pediu indenização no valor de R$ 12 milhões por dano moral coletivo e compensações individuais entre R$ 2 milhões e R$ 5 milhões para cada vítima do casal.

Tags:

Felca Hytalo Santos Adultização

Mais recentes

Imagem - Virginia Fonseca expõe sessão de terapia de Maria Flor e é detonada na web

Virginia Fonseca expõe sessão de terapia de Maria Flor e é detonada na web
Imagem - Imperatriz Leopoldinense anuncia desligamento de Hariany Almeida após vídeo polêmico

Imperatriz Leopoldinense anuncia desligamento de Hariany Almeida após vídeo polêmico
Imagem - Bolso furado: 4 signos vão se afundar em gastos neste fim de ano

Bolso furado: 4 signos vão se afundar em gastos neste fim de ano

MAIS LIDAS

Imagem - Caminhos abertos! Márcia Sensitiva revela 5 signos que terão virada de chave em 2026
01

Caminhos abertos! Márcia Sensitiva revela 5 signos que terão virada de chave em 2026

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas intensas para o fim de semana em 97 cidades baianas; veja lista
02

Inmet emite alerta de chuvas intensas para o fim de semana em 97 cidades baianas; veja lista

Imagem - CNJ determina afastamento emergencial de juiz de Salvador
03

CNJ determina afastamento emergencial de juiz de Salvador

Imagem - ‘Estava te esperando em casa’: companheira lamenta morte de PM em acidente em Salvador
04

‘Estava te esperando em casa’: companheira lamenta morte de PM em acidente em Salvador