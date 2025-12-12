ENTENDA ACUSAÇÃO

Ministério Público do Trabalho denuncia Hytalo Santos e o marido por trabalho escravo e exploração sexual

Influenciadores que cumprem prisão em regime fechado, foram denunciados por série de condutas contra crianças e adolescentes

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 18:49

Hytalo Santos e Israle nta vIcente Crédito: Reprodução | TV Globo

O Ministério Público do Trabalho (MPT) denunciou o influenciador digital Hytalo Santos, de 27 anos, e o esposo, Israel Vicente, conhecido como “Euro”, de 38, por tráfico de pessoas, exploração sexual e submissão de adolescentes e trabalho em condições análogas à escravidão.

Em nota divulgada pelo MPT, o casal é acusado de comandar “um lucrativo esquema de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual e de submissão a trabalho em condições análogas à de escravo com dezenas de vítimas, incluindo crianças e adolescentes”.

Ainda de acordo com a nota, a decisão foi baseada em elementos robustos e provas reunidas nos autos do Inquérito Civil. Embora centralizada no MPT, na cidade de João Pessoa, na Paraíba, a ação do MPT está sendo conduzida pelo Grupo Especial de Atuação Finalística (GEAF) de âmbito nacional, instituído pela Procuradoria-Geral do Trabalho (PGT) é composto por procuradores e procuradoras de diferentes regiões do país. O caso tramita em segredo de justiça por envolver situações de violência contra crianças e adolescentes e também para evitar a revitimização.

A denúncia, aceita pela Justiça do Trabalho, fez parte de outra investigação contra o influenciador, que difere da esfera criminal, em que ele já responde por produzir conteúdos de exploração sexual envolvendo adolescentes.

Existem indícios, que já haviam sido revelados, de que Hytalo e “Euro”, presos desde agosto deste ano, aliciam adolescentes vulneráveis na Paraíba, prometendo ajuda financeira e melhores condições de vida. Os jovens eram levados para morar com o casal em João Pessoa, onde eram submetidos a rotina rígida.

Hytalo gravava conteúdos para as redes sociais com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade econômica, onde estes usavam roupas sensuais e dançavam ao som de músicas de duplo sentido e com cunho apelativo. O caso ficou conhecido após ser exposto pelo também influenciador Felca, através de um vídeo publicado no YouTube com o título “Adultização”.

O MPT atribui uma série de condutas incorretas ao casal, como isolamento do convívio familiar, confisco de celulares e meios de comunicação, ausência de convívio social, restrição de ir e vir, controle rígido da rotina, gravações exaustivas, com privação de sono, ausência de remuneração, supressão de autonomia individual, ausência de autonomia financeira, coação psicológica com ameaça permanente de descarte e ingerências sobre a identidade de gênero e orientação sexual dos adolescentes.

Além disso, o órgão relata que os adolescentes foram exibidos nas redes sociais de forma sexualizada, frequentavam festas e locais considerados perigosos que são incompatíveis com a idade dos jovens. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, havia a realização de procedimentos estéticos a fim de potencializar o apelo sexual dos adolescentes.

Por isso, desde agosto a justiça vem promovendo uma série de restrições bloqueios nas contas do influenciador. Entre eles, a determinação do envio de ofícios para órgãos de proteção de crianças e adolescentes, a pedido do MPT, com o intuito de garantir atendimento social, médico e psicológico imediato. Desde então, veículos, empresas, bens e valores, que podem alcançar R$ 20 milhões, em nome de Hytalo Santos e de Israel Vicente já estão bloqueados.