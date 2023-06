Ministro compara ex-ministra a orangotango e é condenado à prisão

O ministro de Assuntos Regionais e das Autonomias do governo de extrema-direita, Roberto Calderoli, a sete meses de prisão por disparar insultos racistas contra a ex-ministra Cécile Kyenge, em 2013. Ele a comparou com um orangotango e lançou bananas à autoridade.



Segundo o jornal O Globo, o tribunal de Bergamo confirmou a condenação de Calderoli por difamação de origem racial 10 anos após o ocorrido. Na época, de declaração racista aconteceu quando o atual ministro era vice-presidente do Senado Italiano e estava participando de um comício de partido de extrema-direita La Liga.