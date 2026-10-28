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Miriam Leitão passa mal ao vivo e assusta apresentadora; veja vídeo

Jornalista passou mal durante apresentação do GloboNews

Felipe Sena

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 22:58

Miriam Leitão sentiu tontura em jornal ao vivo Crédito: Reprodução | Twitter

A apresentadora Miriam Leitão passou mal ao vivo durante apresentação do GloboNews nesta quarta-feira (28), enquanto participava da Edição das 18h, onde traz comentários sobre a economia.

Na gravação, a jornalista faz um comentário, quando para um pouco e diz que está se sentindo um pouco tonta, e precisa mudar de lado no estúdio.

Miriam Leitão 1 de 4

eita, caiu a pressão da miriam leitão na globo news e ainda assim ela continuou falando por cinco minutos https://t.co/cl4zzHBTHb — Dayrinho (@Dayrells) October 28, 2026

“Você está bem?”, questionou a jornalista que apresentava o programa. “Não, eu to bem, to bem”, diz Miriam, em seguida.