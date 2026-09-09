LUTO

Miss Áustria morre aos 22 anos após passar por sete cirurgias no coração

Lucia Sisic convivia desde o nascimento com uma cardiopatia congênita; causa da morte não foi divulgada

Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 00:52

Lucia Sisic Crédito: Reprodução

A modelo Lucia Sisic, vencedora do Miss Áustria em 2024, morreu aos 22 anos. A informação foi confirmada na segunda-feira (7) pela organização responsável pelo concurso de beleza, que publicou uma homenagem à jovem nas redes sociais.

A causa da morte não foi divulgada pela família ou pelas autoridades. Lucia convivia desde o nascimento com uma cardiopatia congênita e, segundo informações da imprensa austríaca, passou por cerca de sete cirurgias cardíacas ao longo da vida.

Lucia Sisic morreu aos 22 anos 1 de 10

O procedimento mais recente teria ocorrido no início de 2025, poucos meses depois de ela conquistar o título de Miss Áustria.

"Lucia permanecerá em nossa memória como uma jovem mulher maravilhosa. Nossos pensamentos e nossa mais profunda solidariedade estão, neste momento difícil, com sua família, seus amigos e todas as pessoas próximas a ela", declarou a organização do concurso.

Lucia falava publicamente sobre doença

Em entrevistas, a modelo já havia relatado as limitações enfrentadas desde a infância em razão da condição cardíaca. Apesar das dificuldades, buscava usar a própria experiência para inspirar outras pessoas.

Nascida em Viena, capital da Áustria, Lucia conquistou inicialmente o título de Miss Viena, em 2024. No mesmo ano, venceu o concurso nacional e tornou-se Miss Áustria, realizando um sonho que, segundo ela, carregava desde criança.