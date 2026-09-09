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Miss Áustria morre aos 22 anos após passar por sete cirurgias no coração

Lucia Sisic convivia desde o nascimento com uma cardiopatia congênita; causa da morte não foi divulgada

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 00:52

Lucia Sisic
Lucia Sisic Crédito: Reprodução

A modelo Lucia Sisic, vencedora do Miss Áustria em 2024, morreu aos 22 anos. A informação foi confirmada na segunda-feira (7) pela organização responsável pelo concurso de beleza, que publicou uma homenagem à jovem nas redes sociais.

A causa da morte não foi divulgada pela família ou pelas autoridades. Lucia convivia desde o nascimento com uma cardiopatia congênita e, segundo informações da imprensa austríaca, passou por cerca de sete cirurgias cardíacas ao longo da vida.

Lucia Sisic morreu aos 22 anos

Lucia Sisic por Reprodução
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Lucia Sisic por Reprodução

O procedimento mais recente teria ocorrido no início de 2025, poucos meses depois de ela conquistar o título de Miss Áustria.

"Lucia permanecerá em nossa memória como uma jovem mulher maravilhosa. Nossos pensamentos e nossa mais profunda solidariedade estão, neste momento difícil, com sua família, seus amigos e todas as pessoas próximas a ela", declarou a organização do concurso.

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Lucia falava publicamente sobre doença

Em entrevistas, a modelo já havia relatado as limitações enfrentadas desde a infância em razão da condição cardíaca. Apesar das dificuldades, buscava usar a própria experiência para inspirar outras pessoas.

Nascida em Viena, capital da Áustria, Lucia conquistou inicialmente o título de Miss Viena, em 2024. No mesmo ano, venceu o concurso nacional e tornou-se Miss Áustria, realizando um sonho que, segundo ela, carregava desde criança.

Mesmo dois anos após a vitória, Lucia permanecia como a atual detentora do título. O concurso não realizou novas edições desde então devido a problemas financeiros enfrentados pela organização.

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