Miss Áustria morre aos 22 anos após passar por sete cirurgias no coração

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 00:52
A modelo Lucia Sisic, vencedora do Miss Áustria em 2024, morreu aos 22 anos. A informação foi confirmada na segunda-feira (7) pela organização responsável pelo concurso de beleza, que publicou uma homenagem à jovem nas redes sociais.
A causa da morte não foi divulgada pela família ou pelas autoridades. Lucia convivia desde o nascimento com uma cardiopatia congênita e, segundo informações da imprensa austríaca, passou por cerca de sete cirurgias cardíacas ao longo da vida.
Lucia Sisic morreu aos 22 anos
O procedimento mais recente teria ocorrido no início de 2025, poucos meses depois de ela conquistar o título de Miss Áustria.
"Lucia permanecerá em nossa memória como uma jovem mulher maravilhosa. Nossos pensamentos e nossa mais profunda solidariedade estão, neste momento difícil, com sua família, seus amigos e todas as pessoas próximas a ela", declarou a organização do concurso.
Lucia falava publicamente sobre doença
Em entrevistas, a modelo já havia relatado as limitações enfrentadas desde a infância em razão da condição cardíaca. Apesar das dificuldades, buscava usar a própria experiência para inspirar outras pessoas.
Nascida em Viena, capital da Áustria, Lucia conquistou inicialmente o título de Miss Viena, em 2024. No mesmo ano, venceu o concurso nacional e tornou-se Miss Áustria, realizando um sonho que, segundo ela, carregava desde criança.
Mesmo dois anos após a vitória, Lucia permanecia como a atual detentora do título. O concurso não realizou novas edições desde então devido a problemas financeiros enfrentados pela organização.