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Miss Brasil cai no palco durante final de concurso e reação chama atenção nas redes

Joana Camargo sofreu um tombo ao vivo após ser anunciada no Top 5 do Miss Eco International 2026

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de maio de 2026 às 08:05

Joana Camargo
Joana Camargo Crédito: Reprodução

A modelo gaúcha Joana Camargo protagonizou um dos momentos mais comentados da final do Miss Eco International 2026, realizada na noite de sexta-feira (22), em Alexandria, no Egito. Representando o Brasil na competição internacional, a candidata sofreu uma queda no palco justamente após ser anunciada entre as cinco finalistas do concurso.

O episódio aconteceu ao vivo, poucos segundos depois de a brasileira ser chamada para ocupar a quinta colocação da disputa. Ao avançar para a frente do palco, Joana perdeu o equilíbrio por causa do salto alto e acabou caindo diante da plateia e dos jurados.

Para a cerimônia decisiva, a modelo usava um vestido de gala justo, coberto por pedrarias azuis e com uma fenda na altura do joelho. Vídeos do momento, que rapidamente ganharam repercussão nas redes sociais, mostram que o palco aparentava estar bastante escorregadio, fator que pode ter contribuído para o acidente.

Mesmo após o tombo, Joana manteve a postura, levantou-se rapidamente e continuou participando normalmente da premiação. Horas depois do evento, ela publicou uma mensagem nas redes sociais celebrando o resultado conquistado no mundial e preferiu destacar o orgulho de representar o Brasil.

“Estar no Top 5 do Miss Eco International foi o momento mais honesto da minha jornada. Ali, diante do mundo, fiz de cada passo um manifesto pela nossa terra. Minha profunda gratidão a cada um de vocês que impulsionou a minha voz e segurou a minha mão de longe. Essa nossa conquista é o reflexo do amor que temos pela nossa bandeira!”, escreveu.

Natural de Soledade, no interior do Rio Grande do Sul, Joana Camargo tem 29 anos e garantiu vaga no concurso internacional após vencer o Miss Eco Brasil em novembro do ano passado. A modelo já era conhecida no universo dos concursos desde 2019, quando conquistou o título internacional de Rainha da Pecuária.

A vencedora do Miss Eco International 2026 foi a mexicana Palmira Ruiz. O Top 4 também contou com Mishel Shotropa, da Ucrânia, Adriana Gravador, da Austrália, e Nickyta Aurellia, da Indonésia.

Além de Joana, o Brasil também teve outra representante na competição. A mineira Andressa Sales, de 23 anos, desfilou no evento usando a faixa de Fernando de Noronha.

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Miss Brasil

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