Miss Brasil perde coroa após descumprir regra; entenda

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Felipe Sena
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 21:00
A miss capixaba Lara Marina Soares Tosta, vencedora do Miss Supranational Brasil e 3ª colocada no Miss Supranational 2026, realizado na Polônia, perdeu o título nacional
A decisão foi anunciada nesta terça-feira (26) pelo Concurso Nacional de Beleza (CNB), responsável pela organização da competição.
Lara Marina
De acordo com comunicado oficial, Lara foi destituída do título após o descumprimento de obrigações contratuais consideradas incompatíveis com a manutenção da faixa. Segundo o Splash, Lara perdeu o título pois teve a gravidez descoberta.
A organização afirmou que a decisão foi tomada em conformidade com o regulamento do concurso e os instrumentos jurídicos aplicáveis.
O CNB informou ainda que, em respeito às partes envolvidas, não fará comentários adicionais sobre os motivos que levaram à decisão.
Com a destituição, a vice-campeã Camilly Ceccon, representante de Costa Verde e Mar, assume o título de Miss Brasil Supranational 2026, conforme previsto em contrato. A coroação oficial da nova vencedora será realizada nos próximos dias.
Em nota, o Concurso Nacional de Beleza reafirmou o compromisso com a aplicação de seus regulamentos e com a integridade das competições.