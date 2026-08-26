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Miss Brasil perde coroa após descumprir regra; entenda

Lara foi destituída do título após o descumprimento de obrigações contratuais consideradas incompatíveis com a manutenção da faixa

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 21:00

Lara Marina
Lara Marina Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A miss capixaba Lara Marina Soares Tosta, vencedora do Miss Supranational Brasil e 3ª colocada no Miss Supranational 2026, realizado na Polônia, perdeu o título nacional

A decisão foi anunciada nesta terça-feira (26) pelo Concurso Nacional de Beleza (CNB), responsável pela organização da competição.

Lara Marina

Miss perdeu posto por Reprodução | Instagram
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De acordo com comunicado oficial, Lara foi destituída do título após o descumprimento de obrigações contratuais consideradas incompatíveis com a manutenção da faixa. Segundo o Splash, Lara perdeu o título pois teve a gravidez descoberta.

A organização afirmou que a decisão foi tomada em conformidade com o regulamento do concurso e os instrumentos jurídicos aplicáveis.

O CNB informou ainda que, em respeito às partes envolvidas, não fará comentários adicionais sobre os motivos que levaram à decisão.

Com a destituição, a vice-campeã Camilly Ceccon, representante de Costa Verde e Mar, assume o título de Miss Brasil Supranational 2026, conforme previsto em contrato. A coroação oficial da nova vencedora será realizada nos próximos dias.

Em nota, o Concurso Nacional de Beleza reafirmou o compromisso com a aplicação de seus regulamentos e com a integridade das competições.

Tags:

Miss Brasil

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