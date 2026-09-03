Miss Brasil se casa com vestido ‘de corset infinito’, calda de 3 metros em cerimônia com 600 convidados e orquestra de 27 músicos

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Felipe Sena
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 20:05
A Miss Brasil 2020 Julia Gama se casou com o empresário Victor Oliveira nesta quinta-feira (3), em uma cerimônia para 600 convidados no Teatro L’Occitane, em Trancoso, na Bahia.
Para iniciar uma nova fase na vida e no amor, a miss se atentou a todos os detalhes, sobretudo para o vestido de noiva, que surpreendeu com um corset infinito e calda de três metros, assinado pela estilista Julia Park.
Casamento de Julia Gama
"Ela conseguiu materializar meu sonho no vestido perfeito", se encantou em entrevista à revista Quem. Entre outros detalhes divulgados pela revista está uma orquestra de 27 músicos e uma projeção mapeada imersiva no paredão da concha acústica do teatro, além de um bolo assinado pela The King Cake, que a noiva descreveu como “um evento à parte”.