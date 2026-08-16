LUTO

Miss Mundo Indonésia morre aos 25 anos no dia em que completaria 26

Putri Andriani Juficha representou o país no Miss Mundo 2025, foi vice-campeã do Miss Grand Indonésia e também atuava como estudante de Direito e cantora

Heider Sacramento

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 13:00

Putri Andriani Juficha morreu aos 25 anos, no dia em que completaria 26. A causa da morte não foi divulgada Crédito: Redes Sociais

A modelo Putri Andriani Juficha, que representou a Indonésia no Miss Mundo 2025, morreu na última sexta-feira (14), justamente no dia em que completaria 26 anos. A morte foi anunciada pela organização do Miss Grand Indonésia, concurso no qual ela conquistou o título de vice-campeã no ano passado.

A causa da morte não foi divulgada. Em uma publicação nas redes sociais, a organização lamentou a perda e destacou a trajetória da modelo. “As memórias, o amor e a luz que você compartilhou permanecerão para sempre em nossos corações”, escreveu a entidade na homenagem. A organização também prestou solidariedade aos familiares e amigos de Putri e pediu que os seguidores mantivessem a família em suas orações.

Além da carreira nas passarelas, Putri era formada em Comunicação e estudante de Direito. Ela também se dedicava à música e chegou a lançar a canção Mati Saja, cujo título pode ser traduzido como “Morra logo” ou “Apenas morra”.

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A modelo aproveitou ainda a projeção conquistada nos concursos de beleza para defender causas ambientais. Segundo o Miss Earth, Putri apoiava iniciativas de reciclagem, redução da poluição dos rios e preservação das comunidades e do meio ambiente.

Putri ganhou projeção nacional ao conquistar o posto de vice-campeã do Miss Grand Indonésia 2025. No mesmo ano, representou a Indonésia no Miss Mundo, ampliando sua trajetória internacional.

A notícia da morte repercutiu entre organizações ligadas aos concursos de beleza, que destacaram a personalidade, a força e a elegância da jovem.