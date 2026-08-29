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Miss que perdeu coroa após descobrir gravidez e é internada; boletim fala em 'priorizar segurança do bebê'

Lara Marina está hospitalizada no Espírito Santo e, segundo a família, ficou psicologicamente abalada após ser destituída do título de Miss Brasil Supranational 2026

Fernanda Varela

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 22:26

Miss perdeu a coroa após descobrir gravidez Crédito: Reprodução

A modelo Lara Marina Soares Tosta, eleita Miss Brasil Supranational 2026 e posteriormente destituída do título, está internada no Hospital das Clínicas de Vitória, no Espírito Santo. A hospitalização acontece dias depois de ela revelar publicamente que perdeu a coroa após descobrir que estava grávida.

Segundo comunicado publicado nas redes sociais neste sábado (29), o estado de saúde da modelo é estável. A família também informou que a gestação segue bem.

Lara Marina 1 de 5

“Lara está bem e o bebê permanece saudável. Por orientação médica, ela deverá continuar hospitalizada e em acompanhamento contínuo, priorizando sua segurança e a do bebê ao longo da gestação”, informou a nota.

A causa da internação não foi detalhada. Um familiar, que preferiu não se identificar, afirmou ao Metrópoles que Lara ficou psicologicamente abalada após perder o título.

Perda da coroa após descoberta da gravidez

Lara revelou na última terça-feira (25) que havia sido destituída do posto pelo Concurso Nacional de Beleza (CNB) após a descoberta da gestação. Natural do Espírito Santo, ela afirmou que só soube que estava grávida depois de participar da competição.

Ao falar sobre a nova fase, a modelo afirmou que a gravidez mudou os planos que tinha para a vida.

“A vida mudou os meus planos de uma maneira que eu jamais poderia imaginar. Hoje, entendo que um novo caminho está começando para mim. Recebo essa fase com muito amor, responsabilidade e com a certeza de que ela não apaga nada do que eu construí até aqui”, declarou.

Organização se pronuncia

O regulamento da edição de 2026 permitia a participação de mães solo e mulheres divorciadas, embora mulheres casadas não pudessem se inscrever. Segundo as informações divulgadas, o documento não fazia referência direta a casos de gravidez.

Em comunicado, o CNB afirmou que a retirada do título ocorreu após uma análise interna do regulamento e do contrato firmado com a modelo.

“A decisão decorre do descumprimento de obrigações contratuais incompatíveis com a manutenção do título, tendo sido adotada em estrita observância às normas que regem o concurso e os instrumentos jurídicos aplicáveis. Em respeito às partes envolvidas, o CNB não fará comentários adicionais no momento”, declarou a organização.