LUTO

Missa de 7º dia da atriz Laura Cardoso será aberta ao público no próximo domingo (23); saiba detalhes

Um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, a artista faleceu na última segunda-feira (17), aos 98 anos

Kamila Macedo

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 20:41

Laura Cardoso Crédito: Reprodução/Facebook

A missa de sétimo dia da atriz Laura Cardoso será realizada no próximo domingo (23), no Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, localizado na Avenida Dr. Arnaldo, nº 1831, no bairro Sumaré, em São Paulo. A cerimônia será aberta ao público e ocorrerá às 11h30. Um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira, a artista faleceu na última segunda-feira (17), aos 98 anos, de causas naturais, em sua residência na capital paulista.

Restrito a familiares, amigos e colegas da classe artística, o velório ocorreu na terça-feira (18), na Funeral Home, também na capital. O sepultamento seguiu reservado aos parentes e amigos próximos da veterana.

Laura Cardoso 1 de 25

Nos últimos momentos, a atriz permaneceu lúcida e cercada por seus entes queridos, segundo relato de sua neta, Adriana Balleroni. Em conversa com a imprensa durante o funeral, Adriana compartilhou detalhes sobre a despedida: "Eu estava com ela. Ela só respirou e foi embora. Estávamos todos com ela ali, foi supertranquilo. Toda a minha família estava com ela. E ela sabia que a gente estava lá; ela estava lúcida. Ela só respirou e foi embora. Na hora que ela quis, ela saiu daqui".

Laura Cardoso era viúva do ator e diretor Fernando Balleroni, com quem teve duas filhas, Fátima e Fernanda. O casal também teve um filho, José, que faleceu quando era recém-nascido, com apenas três dias de vida. A atriz também deixa netos e bisnetos.