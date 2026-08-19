Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Missa de 7º dia da atriz Laura Cardoso será aberta ao público no próximo domingo (23); saiba detalhes

Um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, a artista faleceu na última segunda-feira (17), aos 98 anos

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 20:41

Laura Cardoso
Laura Cardoso Crédito: Reprodução/Facebook

A missa de sétimo dia da atriz Laura Cardoso será realizada no próximo domingo (23), no Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, localizado na Avenida Dr. Arnaldo, nº 1831, no bairro Sumaré, em São Paulo. A cerimônia será aberta ao público e ocorrerá às 11h30. Um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira, a artista faleceu na última segunda-feira (17), aos 98 anos, de causas naturais, em sua residência na capital paulista.

Restrito a familiares, amigos e colegas da classe artística, o velório ocorreu na terça-feira (18), na Funeral Home, também na capital. O sepultamento seguiu reservado aos parentes e amigos próximos da veterana.

Laura Cardoso

Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso morreu aos 98 anos por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso como Senhora dos Dois Mundos na minissérie 'Hoje é Dia de Maria' (Globo, 2005) por Renato Rocha Miranda/Globo
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso e família por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso como Sinhana Coragem no remake da novela 'Irmãos Coragem' (Globo, 1995) por TV Globo
Laura Cardoso como Veridiana em 'Flor do Caribe' (Globo, 2013) por João Miguel Junior/TV Globo
Laura Cardoso em 'A Viagem' por Reprodução
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por TV Globo/Reprodução
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Divulgação
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso morreu aos 98 anos por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso e Susana Vieira por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
1 de 25
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook

Nos últimos momentos, a atriz permaneceu lúcida e cercada por seus entes queridos, segundo relato de sua neta, Adriana Balleroni. Em conversa com a imprensa durante o funeral, Adriana compartilhou detalhes sobre a despedida: "Eu estava com ela. Ela só respirou e foi embora. Estávamos todos com ela ali, foi supertranquilo. Toda a minha família estava com ela. E ela sabia que a gente estava lá; ela estava lúcida. Ela só respirou e foi embora. Na hora que ela quis, ela saiu daqui".

Laura Cardoso era viúva do ator e diretor Fernando Balleroni, com quem teve duas filhas, Fátima e Fernanda. O casal também teve um filho, José, que faleceu quando era recém-nascido, com apenas três dias de vida. A atriz também deixa netos e bisnetos. 

Com uma trajetória inigualável de mais de sete décadas na arte, Laura acumulou mais de 100 trabalhos entre novelas, cinema, teatro e dublagem. Em seu currículo marcante, destacam-se atuações em clássicos da teledramaturgia como A Viagem, Chocolate com Pimenta, Mulheres de Areia e O Cravo e a Rosa, produções que consolidaram seu legado de grande prestígio com o público brasileiro.

Leia mais

Imagem - Laura Cardoso viveu drama pessoal e revelou detalhes de tragédia: 'Nem gosto de falar disso, é terrível'

Laura Cardoso viveu drama pessoal e revelou detalhes de tragédia: 'Nem gosto de falar disso, é terrível'

Imagem - Laura Cardoso falou como gostaria de morrer e resposta surpreendeu: 'É santo'

Laura Cardoso falou como gostaria de morrer e resposta surpreendeu: 'É santo'

Imagem - Morre aos 98 anos Laura Cardoso, ícone da dramaturgia e uma das maiores atrizes do Brasil

Morre aos 98 anos Laura Cardoso, ícone da dramaturgia e uma das maiores atrizes do Brasil

Tags:

Luto Laura Cardoso

Mais recentes

Imagem - Hoje (20 de agosto), decisões importantes podem abrir portas no trabalho, no dinheiro e no amor para estes signos

Hoje (20 de agosto), decisões importantes podem abrir portas no trabalho, no dinheiro e no amor para estes signos
Imagem - 4 signos do horóscopo chinês entram em uma fase mais leve hoje (20 de agosto) e deixam problemas para trás

4 signos do horóscopo chinês entram em uma fase mais leve hoje (20 de agosto) e deixam problemas para trás
Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Se fizer o bem com trabalho, o esforço passa e o bem fica' - o ensinamento sobre a recompensa da dedicação

Frase do dia do Estoicismo: 'Se fizer o bem com trabalho, o esforço passa e o bem fica' - o ensinamento sobre a recompensa da dedicação