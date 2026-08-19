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Kamila Macedo
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 20:41
A missa de sétimo dia da atriz Laura Cardoso será realizada no próximo domingo (23), no Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, localizado na Avenida Dr. Arnaldo, nº 1831, no bairro Sumaré, em São Paulo. A cerimônia será aberta ao público e ocorrerá às 11h30. Um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira, a artista faleceu na última segunda-feira (17), aos 98 anos, de causas naturais, em sua residência na capital paulista.
Restrito a familiares, amigos e colegas da classe artística, o velório ocorreu na terça-feira (18), na Funeral Home, também na capital. O sepultamento seguiu reservado aos parentes e amigos próximos da veterana.
Laura Cardoso
Nos últimos momentos, a atriz permaneceu lúcida e cercada por seus entes queridos, segundo relato de sua neta, Adriana Balleroni. Em conversa com a imprensa durante o funeral, Adriana compartilhou detalhes sobre a despedida: "Eu estava com ela. Ela só respirou e foi embora. Estávamos todos com ela ali, foi supertranquilo. Toda a minha família estava com ela. E ela sabia que a gente estava lá; ela estava lúcida. Ela só respirou e foi embora. Na hora que ela quis, ela saiu daqui".
Laura Cardoso era viúva do ator e diretor Fernando Balleroni, com quem teve duas filhas, Fátima e Fernanda. O casal também teve um filho, José, que faleceu quando era recém-nascido, com apenas três dias de vida. A atriz também deixa netos e bisnetos.
Com uma trajetória inigualável de mais de sete décadas na arte, Laura acumulou mais de 100 trabalhos entre novelas, cinema, teatro e dublagem. Em seu currículo marcante, destacam-se atuações em clássicos da teledramaturgia como A Viagem, Chocolate com Pimenta, Mulheres de Areia e O Cravo e a Rosa, produções que consolidaram seu legado de grande prestígio com o público brasileiro.