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Missa de 7º dia de Laura Cardoso será aberta ao público; veja onde

A atriz Laura Cardoso morreu aos 98 anos, na noite de segunda-feira (17)

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 14:06

Laura Cardoso
Laura Cardoso Crédito: Reprodução/Facebook

A família de Laura Cardoso divulgou as informações sobre a missa de 7º dia da atriz, que morreu aos 98 anos nesta semana. A cerimônia será aberta ao público e permitirá que fãs e admiradores prestem uma nova homenagem à artista.

Relembre alguns papéis de Laura Cardoso

Laura Cardoso como Isaura em "Mulheres de Areia" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso em "A Grande Família" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso com Carmem em "Chocolate com Pimenta" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Dona Guiomar em "A Viagem" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Caetana em "O Outro Lado do Paraíso" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Alice em "Duas Caras" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Dona Francisquinha em "Como Uma Onda" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Soraya Nicolich em "Explode Coração" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Dona Dorotéia em "Gabriela" por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso em "Sol Nascente" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso em "Sol Nascente" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Isaura em "Mulheres de Areia" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso começou nas radionovelas, mas logo adaptou-se a atuar em frente às câmeras e fundiu a própria trajetória com a linha do tempo da história da televisão no país por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso teve início na adolescência, quando ela passou em um teste para uma radionovela na Rádio Cosmos, mas a decisão de ser atriz tem origem na infância por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso como Isaura, em Mulheres de Areia (1993) por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Donana, de Pão-Pão, Beijo-Beijo (1983) por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Guiomar, em A Viagem (1994) por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Sinhana, em Irmãos Coragem (1995) por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Dona Carmem, de Chocolate com Pimenta (2003) por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Laksmi Ananda, em 'Caminho das Índias' por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Dona Veridiana em "Flor do Caribe" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Sinhana Coragem no remake da novela 'Irmãos Coragem' (Globo, 1995) por TV Globo
Laura Cardoso como Senhora dos Dois Mundos na minissérie 'Hoje é Dia de Maria' (Globo, 2005) por Renato Rocha Miranda/Globo
Laura Cardoso como Veridiana em 'Flor do Caribe' (Globo, 2013) por João Miguel Junior/TV Globo
Laura Cardoso em 'A Viagem' por Reprodução
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Laura Cardoso como Isaura em "Mulheres de Areia" por Reprodução/Globo

Segundo uma publicação feita no perfil de Laura nas redes sociais, a missa está marcada para domingo (23/8), às 11h30, na Igreja Nossa Senhora do Rosário de Fátima, no bairro Sumaré, em São Paulo.

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Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

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