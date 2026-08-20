LUTO

Missa de 7º dia de Laura Cardoso será aberta ao público; veja onde

A atriz Laura Cardoso morreu aos 98 anos, na noite de segunda-feira (17)

MetrópoIes

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 14:06

Laura Cardoso Crédito: Reprodução/Facebook

A família de Laura Cardoso divulgou as informações sobre a missa de 7º dia da atriz, que morreu aos 98 anos nesta semana. A cerimônia será aberta ao público e permitirá que fãs e admiradores prestem uma nova homenagem à artista.

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