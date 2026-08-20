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MetrópoIes
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 14:06
A família de Laura Cardoso divulgou as informações sobre a missa de 7º dia da atriz, que morreu aos 98 anos nesta semana. A cerimônia será aberta ao público e permitirá que fãs e admiradores prestem uma nova homenagem à artista.
Relembre alguns papéis de Laura Cardoso
Segundo uma publicação feita no perfil de Laura nas redes sociais, a missa está marcada para domingo (23/8), às 11h30, na Igreja Nossa Senhora do Rosário de Fátima, no bairro Sumaré, em São Paulo.