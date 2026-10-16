LUTO

Missa de sétimo dia em homenagem a Netinho será aberta ao público na Igreja do Bonfim, em Salvador

Na segunda-feira, 19 de outubro, familiares, amigos e fãs poderão prestar as últimas homenagens ao cantor, que morreu aos 60 anos após complicações de um linfoma

Kamila Macedo

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 19:47

Netinho morreu aos 60 anos Crédito: Reprodução

A missa de sétimo dia do cantor Netinho será realizada nesta segunda-feira (19), às 12h, na Igreja do Senhor do Bonfim, em Salvador. Aberta ao público, a celebração ocorre após o falecimento do artista na última terça-feira (13), aos 60 anos, em decorrência de complicações de um câncer no sistema linfático.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (16) no perfil oficial do cantor nas redes sociais. Na publicação, a família de Ernesto de Souza Andrade Júnior, nome de batismo de Netinho, fez um convite às pessoas que acompanharam sua trajetória. A cerimônia deve reunir familiares, amigos e fãs do artista.

“Neste momento de fé, saudade e gratidão, a família de nosso querido Ernesto de Souza Andrade Júnior, Netinho, convida amigos, fãs e todos que o amavam para a celebração da sua Missa de Sétimo Dia”, diz o comunicado.

Cantor Netinho morreu aos 60 anos 1 de 46

“Será um momento de oração, de união e de agradecimento a Deus pelo privilégio de termos compartilhado a vida com alguém tão especial. Netinho, seu legado é eterno, sua alegria permanece viva e seu amor continuará entre nós”, acrescenta a nota.

A morte do artista foi confirmada anteriormente pelas redes sociais. O velório e a cremação ocorreram em cerimônias reservadas a familiares e amigos próximos, atendendo a um pedido do próprio artista.

Na despedida, a equipe também compartilhou uma declaração feita por Netinho durante o período de tratamento: “Partirei feliz, realizado, pois a vida me deu muito mais do que eu sonhei. Levarei comigo o sorriso de cada fã que foi feliz com a minha arte”.

Ernesto de Souza Andrade Júnior nasceu em 12 de junho de 1966 em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Foi vocalista da Banda Beijo, mas consolidou a carreira solo na década de 1990 e se tornou um dos nomes de destaque da axé music e do Carnaval de Salvador.

Entre as canções mais conhecidas de seu repertório estão “Milla”, um dos maiores sucessos de sua carreira, além de “Menina” e “Capricho dos Deuses”.

O artista revelou, em março de 2025, o diagnóstico de linfoma não Hodgkin do tipo B. Na ocasião, ele estava internado no Hospital Aliança Star, em Salvador, após apresentar dores intensas nas pernas.