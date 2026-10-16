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Missa de sétimo dia em homenagem a Netinho será aberta ao público na Igreja do Bonfim, em Salvador

Na segunda-feira, 19 de outubro, familiares, amigos e fãs poderão prestar as últimas homenagens ao cantor, que morreu aos 60 anos após complicações de um linfoma

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 19:47

Netinho morreu aos 60 anos
Netinho morreu aos 60 anos Crédito: Reprodução

A missa de sétimo dia do cantor Netinho será realizada nesta segunda-feira (19), às 12h, na Igreja do Senhor do Bonfim, em Salvador. Aberta ao público, a celebração ocorre após o falecimento do artista na última terça-feira (13), aos 60 anos, em decorrência de complicações de um câncer no sistema linfático.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (16) no perfil oficial do cantor nas redes sociais. Na publicação, a família de Ernesto de Souza Andrade Júnior, nome de batismo de Netinho, fez um convite às pessoas que acompanharam sua trajetória. A cerimônia deve reunir familiares, amigos e fãs do artista. 

“Neste momento de fé, saudade e gratidão, a família de nosso querido Ernesto de Souza Andrade Júnior, Netinho, convida amigos, fãs e todos que o amavam para a celebração da sua Missa de Sétimo Dia”, diz o comunicado.

Cantor Netinho morreu aos 60 anos

Netinho por Reprodução
Netinho fez seu último show de 31 de janeiro de 2026, en Natal por Reprodução
Netinho fez seu último show de 31 de janeiro de 2026, en Natal por Reprodução
Netinho por Divulgação
Netinho e a filha, Bruna por Reprodução
Jair Bolsonaro e Netinho por Reprodução
O cantor Netinho ficou internado por cerca de 7 meses entre 2013 e 2014 após complicações por uso de anabolizantes por Reprodução
Netinho se emociona ao falar da sua superação após uso de anabolizantes no Domingão do Faustão por Reprodução/TV Globo
Netinho no hospital por Reprodução/Globo News
Netinho internado após uso de anabolizantes por Reprodução/Facebook
Netinho apareceu em boa forma em fevereiro de 2013 por Divulgação
Netinho na academia por Reprodução/Redes Sociais
Netinho por TV Globo/Reprodução
Netinho com a filha, Bruna, em foto antiga por Reprodução
Netinho por Reprodução
Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
Netinho e a filha em foto publicada em 2023 por Reprodução/Instagram
Netinho sofreu uma queda no banheiro, mas tranquilizou os fãs por Reprodução/Instagram
Netinho por Reprodução/Instagram
Netinho mandou recado para os fãs por Reprodução | Instagram
Netinho diz que o início do seu tratamento foi adiado para quarta-feira (10) por Reprodução/Instagram
Netinho afirmou que pretende enfrentar o tratamento com otimismo por Reprodução/Instagram
Netinho enfrenta problemas de saúde por Reprodução | Instagram
Netinho por Reprodução/Instagram
Cantor Netinho por Reprodução/Instagram
Netinho em primeiro ensaio após alta do hospital por Reprodução
Netinho antes da doença por Divulgação
Netinho por Divulgação
Netinho falou sobre tratamento do câncer por Reprodução/Instagram
Netinho de Paula volta a ser internado no hospital Aliança por Reprodução / Redes Sociais
Netinho por Reprodução / Redes Sociais
Netinho anuncia que teve alta do hospital por Reprodução / Redes Sociais
Netinho está internado no Hospital Aliança Star em Salvador por Reprodução / Redes Sociais
Netinho por Reprodução/Redes Sociais
Netinho em imagem postada nas redes sociais por Reprodução
Netinho raspa a cabeça após diagnóstico de câncer por Reprodução/Instagram
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho segue internado por Reprodução
Netinho está internado há uma semana por Reprodução / Redes sociais
Netinho postou nova atualização por Reprodução
Internado na UTI, Netinho cancela shows que faria no Carnaval por Reprodução
Netinho por Divulgação
Netinho por Divulgação
1 de 46
Netinho por Reprodução

“Será um momento de oração, de união e de agradecimento a Deus pelo privilégio de termos compartilhado a vida com alguém tão especial. Netinho, seu legado é eterno, sua alegria permanece viva e seu amor continuará entre nós”, acrescenta a nota.

A morte do artista foi confirmada anteriormente pelas redes sociais. O velório e a cremação ocorreram em cerimônias reservadas a familiares e amigos próximos, atendendo a um pedido do próprio artista.

Na despedida, a equipe também compartilhou uma declaração feita por Netinho durante o período de tratamento: “Partirei feliz, realizado, pois a vida me deu muito mais do que eu sonhei. Levarei comigo o sorriso de cada fã que foi feliz com a minha arte”.

Ernesto de Souza Andrade Júnior nasceu em 12 de junho de 1966 em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Foi vocalista da Banda Beijo, mas consolidou a carreira solo na década de 1990 e se tornou um dos nomes de destaque da axé music e do Carnaval de Salvador.

Entre as canções mais conhecidas de seu repertório estão “Milla”, um dos maiores sucessos de sua carreira, além de “Menina” e “Capricho dos Deuses”.

O artista revelou, em março de 2025, o diagnóstico de linfoma não Hodgkin do tipo B. Na ocasião, ele estava internado no Hospital Aliança Star, em Salvador, após apresentar dores intensas nas pernas.

Após concluir o tratamento, Netinho chegou a anunciar a remissão da doença e retomou gradualmente as atividades profissionais. No início de 2026, porém, informou o retorno do câncer e a necessidade de passar por novas sessões de quimioterapia. Segundo informações divulgadas pela equipe do cantor, o agravamento do quadro clínico provocou falência renal e disfunção múltipla de órgãos.

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Netinho

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