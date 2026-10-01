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'Missão Resgate de Natal': Arnold Schwarzenegger vira Papai Noel em novo filme; veja

Astro dos filmes de ação estrela ao lado de Alan Ritchson; longa estreia no início de dezembro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 09:48

Arnold Schwarzenegger vira Papai Noel em nova comédia do Prime Video Crédito: Divulgação

O ator Arnold Schwarzenegger trocou os filmes de ação para ser o mais novo Papai Noel da comédia 'Missão Resgate de Natal', a aposta de fim de ano do Prime Video. A plataforma de streaming divulgou o primeiro teaser e o cartaz oficial da produção na última quarta-feira (30).

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A história promete fugir das tradicionais noites calmas e felizes. A confusão começa quando o famoso saco de presentes do Bom Velhinho é furtado por uma elfa rebelde, interpretada por Awkwafina. Com o natal ameaçado, o protagonista precisa agir rápido.

Para recuperar os presentes e salvar a alegria das crianças, o Papai Noel toma uma decisão drástica e recorre à sua "lista de travessos". Ele recruta Vance, um ladrão experiente vivido por Alan Ritchson, formando uma dupla totalmente improvável para resolver o crime.