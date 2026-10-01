'Missão Resgate de Natal': Arnold Schwarzenegger vira Papai Noel em novo filme; veja

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 09:48
O ator Arnold Schwarzenegger trocou os filmes de ação para ser o mais novo Papai Noel da comédia 'Missão Resgate de Natal', a aposta de fim de ano do Prime Video. A plataforma de streaming divulgou o primeiro teaser e o cartaz oficial da produção na última quarta-feira (30).
Arnold Schwarzenegger
A história promete fugir das tradicionais noites calmas e felizes. A confusão começa quando o famoso saco de presentes do Bom Velhinho é furtado por uma elfa rebelde, interpretada por Awkwafina. Com o natal ameaçado, o protagonista precisa agir rápido.
Para recuperar os presentes e salvar a alegria das crianças, o Papai Noel toma uma decisão drástica e recorre à sua "lista de travessos". Ele recruta Vance, um ladrão experiente vivido por Alan Ritchson, formando uma dupla totalmente improvável para resolver o crime.
A ideia do longa é misturar a tensão de um assalto de alto risco com o humor leve e típico das produções natalinas. Dirigido por Adam Shankman, o projeto tem estreia global marcada para o dia 2 de dezembro. O elenco também conta com nomes conhecidos da comédia, como Ken Jeong, Jane Krakowski, Kyle Mooney e Liza Koshy.