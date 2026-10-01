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'Missão Resgate de Natal': Arnold Schwarzenegger vira Papai Noel em novo filme; veja

Astro dos filmes de ação estrela ao lado de Alan Ritchson; longa estreia no início de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 09:48

Arnold Schwarzenegger vira Papai Noel roubado em nova comédia do Prime Video
Arnold Schwarzenegger vira Papai Noel em nova comédia do Prime Video Crédito: Divulgação

O ator Arnold Schwarzenegger trocou os filmes de ação para ser o mais novo Papai Noel da comédia 'Missão Resgate de Natal', a aposta de fim de ano do Prime Video. A plataforma de streaming divulgou o primeiro teaser e o cartaz oficial da produção na última quarta-feira (30).

Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger por Reprodução
Arnold Schwarzenegger por Reprodução
Arnold Schwarzenegger por Reprodução
Arnold Schwarzenegger treinando por Reprodução / Redes sociais
Arnold Schwarzenegger como 'Mr. Freeze' em 'Batman & Robin', de 1997 por Reprodução
Arnold Schwarzenegger levou o figurino usado em 'Batman & Robin' para casa por Reprodução
Arnold Schwarzenegger em Conan por Divulgação
Arnold Schwarzenegger em Conan por Divulgação
Arnold Schwarzenegger em Conan por Divulgação
Arnold Schwarzenegger em Conan por Divulgação
Arnold Schwarzenegger em Conan por Divulgação
Arnold Schwarzenegger em Conan por Divulgação
Arnold Schwarzenegger em Conan por Divulgação
Arnold Schwarzenegger em Conan por Divulgação
Arnold Schwarzenegger em Conan por Divulgação
Arnold Schwarzenegger em Conan por Divulgação
Arnold Schwarzenegger em Conan por Divulgação
Arnold Schwarzenegger por Reprodução
Arnold Schwarzenegger por Reprodução
O Presidente austríaco Alexander Van der Bellen (E) e o ator norte-americano e ex-governador da California Arnold Schwarzenegger (C) participam do encontro COP24 sobre a mudança climática em Katowice, Polônia. por JANEK SKARZYNSKI / AFP
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Arnold Schwarzenegger por Reprodução

A história promete fugir das tradicionais noites calmas e felizes. A confusão começa quando o famoso saco de presentes do Bom Velhinho é furtado por uma elfa rebelde, interpretada por Awkwafina. Com o natal ameaçado, o protagonista precisa agir rápido.

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Para recuperar os presentes e salvar a alegria das crianças, o Papai Noel toma uma decisão drástica e recorre à sua "lista de travessos". Ele recruta Vance, um ladrão experiente vivido por Alan Ritchson, formando uma dupla totalmente improvável para resolver o crime.

A ideia do longa é misturar a tensão de um assalto de alto risco com o humor leve e típico das produções natalinas. Dirigido por Adam Shankman, o projeto tem estreia global marcada para o dia 2 de dezembro. O elenco também conta com nomes conhecidos da comédia, como Ken Jeong, Jane Krakowski, Kyle Mooney e Liza Koshy.

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Tags:

Cinema Filme Arnold Schwarzenegger Prime Video Natal

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