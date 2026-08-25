CURIOSIDADES

Mistério no Egito tem 16 múmias, um cachorro e o estranho segredo de uma tumba reutilizada por séculos

Corpos empilhados, objetos funerários e um cão mumificado revelam como diferentes gerações ocuparam a mesma câmara ao longo do tempo



Agência Correio

Bianca Hirakawa

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 19:42

O que parecia apenas um amontoado de múmias guarda pistas sobre mudanças nos rituais funerários do antigo Egito Crédito: Pexels

Imagine entrar em uma antiga tumba egípcia e encontrar 16 pessoas mumificadas, restos de pelo menos outras quatro e até um cachorro mumificado. À primeira vista, a cena poderia parecer resultado de uma desordem acumulada pelo tempo.

Mas foi justamente essa impressão que chamou a atenção dos pesquisadores. O que parecia um amontoado de corpos escondia, na verdade, uma lógica.

Múmias mais antigas não são do Egito 1 de 11

Uma tumba usada por gerações

A descoberta ocorreu na câmara três da tumba TT 209, localizada na Necrópole Tebana, região que fica do outro lado do rio Nilo em relação a Luxor.

A tumba foi construída durante a 25ª Dinastia, entre 754 e 656 a.C., e continuou sendo utilizada até o período ptolomaico, entre 305 e 30 a.C. Isso significa que o espaço funerário atravessou diferentes períodos da história egípcia.

Ao analisar a posição dos corpos e dos objetos encontrados, os pesquisadores perceberam que cada nova geração precisou adaptar o espaço deixado pelas pessoas que haviam sido enterradas anteiormente.

Era como se a própria tumba guardasse uma espécie de memória de seus antigos ocupantes.

No começo, havia espaço e riqueza

Os primeiros sepultamentos eram mais espaçados.

Os corpos eram colocados em caixões e alguns dos indivíduos aparentavam ter pertencido a grupos de maior status social. Eles foram enterrados acompanhados de redes funerárias, amuletos e objetos considerados valiosos, incluindo itens relacionados a ânforas fenícias.

Com o passar do tempo, porém, o cenário começou a mudar.

À medida que novos mortos eram levados para a mesma câmara, os espaços vazios foram sendo ocupados. A tumba ficou cada vez mais cheia.

E foi aí que surgiu uma das características mais curiosas da descoberta.

Corpos passaram a ser empilhados

Durante períodos posteriores, especialmente durante o período persa, os sepultamentos começaram a ocupar o espaço de maneira diferente.

Em vez de cada indivíduo ter seu próprio lugar separado, os corpos passaram a ser posicionados verticalmente, uns sobre os outros.

Segundo a análise, essa disposição apareceu em cerca de dois terços dos sepultamentos identificados na câmara.

Para quem olha apenas para a fotografia de uma tumba cheia de múmias, pode parecer caos.

Mas os pesquisadores encontraram sinais de que havia uma organização por trás daquela aparente confusão.

E então apareceu um cachorro mumificado

Entre todos os achados, um detalhe ganhou um significado especial.

Em uma área ao sudeste da câmara, quatro múmias foram encontradas empilhadas junto a um cachorro mumificado, em uma disposição datada do período ptolomaico.

O animal estava diretamente sobre as múmias de um homem e de uma mulher.

Para Jared Carballo-Pérez, primeiro autor do estudo, essa proximidade pode indicar uma relação entre aquelas pessoas e o animal.

Mas existe outra possibilidade.

Os pesquisadores também levantam a hipótese de que o cachorro pudesse ter assumido um papel simbólico ligado à passagem para a vida após a morte, como uma espécie de guia no caminho para o além.

A tumba que parecia desorganizada

A pesquisa também encontrou outras mudanças nas formas de sepultamento.

Em alguns enterros mais antigos, os braços apareciam geralmente estendidos. Em indivíduos posteriores, um dos braços podia estar dobrado para dentro.

Em outros casos, os dois braços estavam cruzados sobre o peito, posição conhecida entre os egiptólogos como posição osiríaca.

Tudo isso sugere que os costumes funerários não simplesmente desapareceram com o passar dos séculos.

Eles foram sendo modificados. A cada novo sepultamento, o espaço precisava ser reinterpretado e reorganizado, levando em consideração aquilo que já estava dentro da câmara.

Séculos de mudanças deixaram suas marcas

Reconstruir exatamente o que aconteceu em cada momento, porém, não é simples.

A câmara passou por inundações, incêndios e repetidas entradas de pessoas, acontecimentos que deslocaram materiais e dificultaram a leitura completa do registro arqueológico.

Ainda assim, a análise dos corpos, objetos e posições encontradas permitiu aos pesquisadores reconstruir parte da história daquele espaço funerário, que foi reutilizado durante diferentes períodos da história egípcia.