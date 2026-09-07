CASA E JARDIM

Mistura de água, óleo e bicarbonato: para que serve e por que é recomendado usar nas plantas

A combinação ganhou espaço entre quem cuida de hortas e jardins, mas tipo de óleo, temperatura e sensibilidade da planta mudam o resultado



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 08:57

Manchas brancas sobre as folhas denunciam o avanço do oídio em planta também atacada por pulgões Crédito: Ilustração gerada por IA

A folha ainda está verde, mas alguma coisa mudou. Primeiro aparece uma espécie de poeira branca sobre a superfície. Depois, surgem brotos mais fracos, folhas deformadas e pequenos insetos concentrados justamente nas partes mais novas da planta. Quando o oídio e os pulgões chegam ao mesmo tempo, a mudança no aspecto da horta costuma ser rápida.

Entre quem cultiva plantas em casa, uma das respostas mais conhecidas para essa combinação de problemas é uma mistura de bicarbonato de sódio diluído em água com algum tipo de óleo. A lógica por trás da receita não surgiu por acaso: os dois ingredientes atuam de maneiras diferentes sobre fungos e insetos.

Planta é uma das favoritas para se ter dentro de casa 1 de 5

Na prática, o bicarbonato pode tornar a superfície da folha menos favorável ao desenvolvimento do oídio.

Determinados óleos usados na jardinagem, por outro lado, agem por contato sobre pulgões e ajudam a reduzir as colônias.

Só que a aparente simplicidade da receita esconde um detalhe importante. Uma escolha errada de produto ou a pulverização feita sob condições inadequadas pode deixar manchas, prejudicar espécies mais sensíveis e transformar a tentativa de controle em outro problema.

O branco que toma a folha

Poucas doenças de jardim deixam sinais tão fáceis de reconhecer quanto o oídio. A camada esbranquiçada começa em pequenos pontos e, conforme avança, pode ocupar boa parte da superfície vegetal, criando aquele aspecto de farinha espalhada sobre as folhas.

Entre as plantas mais suscetíveis estão abobrinhas, pepinos, melões e roseiras. Quando a infestação ganha força, a folhagem perde vigor e os brotos novos podem ter o desenvolvimento prejudicado.

É justamente por alterar as condições da superfície vegetal que o bicarbonato ganhou espaço entre as alternativas usadas contra o problema. Seu papel, no entanto, está mais relacionado a dificultar a expansão do fungo do que a recuperar tecidos que já foram bastante atingidos.

Uma folha tomada pela doença raramente volta ao aspecto anterior apenas depois de receber uma pulverização. Dependendo do estágio da infestação, retirar partes muito comprometidas, abrir espaço entre vasos e melhorar a circulação de ar pode ser tão importante quanto qualquer produto aplicado.

Onde entram os pulgões

Enquanto o oídio se denuncia pelo branco sobre a folhagem, os pulgões preferem regiões menos evidentes. Brotos jovens, hastes novas e o verso das folhas costumam concentrar boa parte das colônias.

Ali encontram tecidos mais macios e ricos em seiva, o que explica por que deformações aparecem com frequência justamente nas áreas que ainda estavam crescendo.

Quando um óleo apropriado para jardinagem entra em contato com esses insetos, ele recobre parte do corpo e interfere em funções essenciais. O resultado, portanto, depende de atingir efetivamente a colônia, e não apenas de molhar as folhas que estão mais visíveis.

Isso também ajuda a entender por que algumas aplicações parecem falhar. Quem pulveriza somente a parte superior da planta pode deixar praticamente intactos os grupos escondidos sob a folhagem ou espremidos entre os brotos.

Existe, ainda, uma diferença relevante entre as receitas improvisadas e os produtos formulados para esse uso. Óleo de cozinha e óleo hortícola não são equivalentes, e o uso indiscriminado do primeiro pode elevar o risco de manchas e danos em algumas espécies.

Se a infestação ainda for pequena, nem sempre é necessário começar por uma mistura. Um jato de água pode remover boa parte dos pulgões concentrados em poucos ramos, enquanto joaninhas e outros predadores naturais ajudam a conter novas populações.

Calor muda o resultado

Temperatura alta e produtos oleosos não formam uma boa combinação para muitas plantas. Folhas aquecidas pelo sol ou que já estejam sofrendo com falta de água ficam mais vulneráveis a lesões depois da pulverização.

Por esse motivo, horários mais frescos costumam ser preferíveis. Mais importante do que seguir uma regra rígida de relógio, porém, é observar se a planta está hidratada, fora do sol forte e sem sinais evidentes de estresse.

Antes de atingir toda a folhagem, vale ainda fazer um teste em uma pequena área. Essa precaução simples permite perceber manchas, escurecimento ou mudanças na textura antes que o problema se espalhe pela planta inteira.

Espécies ornamentais mais delicadas exigem atenção redobrada. Duas plantas que parecem semelhantes podem reagir de formas bem diferentes à mesma concentração ou ao mesmo tipo de óleo.

Também é prudente evitar flores abertas durante a aplicação. Além da sensibilidade de algumas pétalas, uma pulverização ampla pode acabar atingindo abelhas e outros insetos que visitam o jardim.

Nem toda folha reage igual

Há plantas que possuem uma camada cerosa natural sobre a superfície das folhas. Essa proteção pode ser alterada pelo contato com determinados óleos, modificando tanto a aparência quanto a resistência da folhagem.

Folhas muito finas ou sensíveis apresentam outro tipo de vulnerabilidade e também podem reagir mal a soluções que seriam toleradas por espécies mais resistentes.

Misturar tratamentos sem conhecer a interação entre eles representa um risco adicional. Produtos contendo enxofre e óleos, por exemplo, não devem ser aplicados de forma indiscriminada ou em intervalos muito próximos, porque essa combinação pode favorecer danos à planta.

No fundo, a receita que junta bicarbonato e óleo parte de mecanismos que realmente têm aplicação no manejo de fungos e insetos, mas perdeu boa parte das ressalvas quando passou a circular como solução universal para qualquer vaso ou canteiro.