ESTILO DE VIDA

Misturar açúcar ao shampoo: para que serve e por que é recomendado para a limpeza do couro cabeludo

Truque ajuda a remover resíduos de produtos e oleosidade, desde que seja usado com moderação



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 13:13

Mistura deve ser usada de forma ocasional e não substitui tratamentos para caspa, queda ou outras alterações da pele Crédito: Ilustração gerada por IA

Tem dia em que o cabelo acabou de ser lavado, mas a raiz continua pesada e com aparência de que não ficou totalmente limpa. Isso costuma acontecer, principalmente, quando há acúmulo de shampoo a seco, sprays, cremes e outros produtos usados perto do couro cabeludo.

É aí que entra um truque que chama atenção pela simplicidade: misturar açúcar ao shampoo. Os cristais aumentam o atrito durante a lavagem e podem ajudar a soltar oleosidade, células mortas e resíduos presos à superfície da pele.

Esfregar o xampu no couro cabeludo pode deixar o cabelo mais oleoso 1 de 5

O cuidado está na forma de usar. Como o açúcar faz uma esfoliação física, esfregar demais ou repetir a técnica com frequência pode deixar o couro cabeludo irritado, sensível e até mais ressecado.

O que acontece quando o açúcar é misturado ao shampoo?

Durante a lavagem, o shampoo atua sobre a oleosidade e as impurezas. O açúcar entra como um reforço mecânico: seus pequenos cristais deslizam sobre a pele e ajudam a desprender parte do que ficou acumulado entre os fios.

Esse tipo de limpeza pode interessar especialmente a quem usa muitos produtos de finalização. Shampoo a seco, pomadas, sprays fixadores e cremes podem deixar resíduos próximos à raiz quando aplicados com frequência.

A sensação de limpeza mais intensa, no entanto, não significa que o procedimento deva entrar na rotina diária. O couro cabeludo também precisa preservar sua barreira natural de proteção.

Couro cabeludo pesado

Oleosidade não é a única coisa que permanece na região entre uma lavagem e outra. A própria renovação da pele libera células mortas, que podem se misturar ao suor, à gordura natural e aos resíduos de cosméticos.

Com o tempo, essa combinação pode deixar a raiz mais pesada e dificultar aquela sensação de cabelo recém-lavado.

Produtos aplicados próximos ao couro cabeludo também entram nessa conta. Shampoo a seco, sprays, pomadas e alguns cremes podem permanecer aderidos à superfície mesmo depois de uma lavagem rápida.

A esfoliação ajuda justamente nesse ponto, ao facilitar o desprendimento do material acumulado antes do enxágue.

Como usar açúcar no shampoo

O mais indicado é preparar somente a quantidade necessária para uma lavagem. Em vez de despejar açúcar dentro do frasco inteiro, a mistura pode ser feita na mão pouco antes da aplicação.

Com o couro cabeludo molhado, o shampoo deve ser espalhado na raiz e massageado com movimentos leves. As pontas dos dedos bastam. Unhas e força excessiva aumentam o risco de pequenas lesões e irritação.

Depois, é importante enxaguar bem para retirar tanto o produto quanto os resíduos que se soltaram durante a massagem.

Caso apareçam ardência, dor, coceira forte ou vermelhidão, o melhor é interromper o uso.

Por que não usar em todas as lavagens?

A lógica de que mais esfoliação significa mais limpeza pode acabar provocando o efeito contrário.

O couro cabeludo possui uma camada natural de proteção. Quando há atrito em excesso, essa barreira pode ficar sensibilizada, favorecendo ressecamento, vermelhidão e desconforto.

Por isso, o açúcar deve ser encarado como um recurso ocasional, e não como um ingrediente obrigatório do shampoo.

A frequência também varia de acordo com cada pessoa. Um couro cabeludo mais resistente pode tolerar melhor a esfoliação, enquanto peles sensíveis podem reagir mesmo depois de uma única aplicação.

Quem deve evitar o truque

Quem já apresenta feridas, cortes, irritação ou sensibilidade no couro cabeludo precisa ter atenção redobrada. O contato com os cristais pode agravar áreas que já estão machucadas.

Pessoas com dermatite seborreica, psoríase, eczema ou outras condições dermatológicas também não devem tratar a descamação simplesmente como sujeira acumulada.

Coceira constante, placas vermelhas, crostas ou descamação intensa podem indicar um problema que exige outro tipo de cuidado.